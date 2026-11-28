Während der DAX am Freitag zulegte, gehörten die Rückversicherer zu den Schlusslichtern. Die Münchener Rück Aktie verlor 0,64 Prozent auf 585,40 Euro. Dabei hat der Konzern gerade seine Gewinnprognose angehoben. Der Grund für die Zurückhaltung liegt in der Zukunft: Zum Jahreswechsel werden viele Rückversicherungsverträge neu verhandelt – und die Preise dürften sinken.
Münchener Rück Aktie: Gewinnprognose auf 6,6 Milliarden erhöht – warum Analysten trotzdem bremsen
Starkes Quartal, angehobene Prognose, Kurs nahe 590 Euro. Doch vor den Vertragserneuerungen zum Jahreswechsel wächst die Sorge vor sinkenden Preisen. Die Münchener Rück Aktie im Check.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG · ISIN: DE0008430026 · WKN: 843002 · Handelssymbol: MUV2 · US-Handelssymbol: MURGY
Die Zahlen
Rekordkurs beim Gewinn
Die Münchener Rück hob ihre Nettogewinnprognose für 2026 von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro an. Im dritten Quartal verdiente der Konzern rund 1,7 Milliarden Euro, nach neun Monaten summierte sich das Konzernergebnis auf 5,67 Milliarden Euro. Für die Münchener Rück Aktie sind das starke Argumente – doch die Börse blickt bereits auf 2027.
Rückversicherer verdienen in harten Märkten am besten. Für die Münchener Rück Aktie wird die Erneuerungsrunde zum Jahreswechsel zeigen, wie stark die Preise tatsächlich nachgeben.
Die Stimmen
Zurückhaltung bei den Analysten
Jefferies-Analyst Philip Kett bestätigte nach den Quartalszahlen die Einstufung „Hold“ und verwies auf möglichen Preisdruck. ODDO BHF erhöhte am 16. November das Kursziel von 560 auf 570 Euro und blieb bei „Neutral“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Münchener Rück Aktie
Wie schloss die Münchener Rück Aktie am Freitag?
Bei 585,40 Euro, ein Minus von 0,64 Prozent.
Welche Gewinnprognose gilt für 2026?
Rund 6,6 Milliarden Euro Nettogewinn.
Warum sind Anleger vorsichtig?
Vor den Vertragserneuerungen zum Jahreswechsel wird mit sinkenden Preisen gerechnet.
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