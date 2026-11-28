Wie schloss die Münchener Rück Aktie am Freitag?

Bei 585,40 Euro, ein Minus von 0,64 Prozent.

Welche Gewinnprognose gilt für 2026?

Rund 6,6 Milliarden Euro Nettogewinn.

Warum sind Anleger vorsichtig?

Vor den Vertragserneuerungen zum Jahreswechsel wird mit sinkenden Preisen gerechnet.