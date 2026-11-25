Wann veröffentlicht die Münchener Rück ihr Gewinnziel für 2027?

Am 10. Dezember 2026.

Wie hoch ist das Gewinnziel für 2026?

6,6 Milliarden Euro nach zuvor 6,3 Milliarden Euro.

Wie stark ist die Kapitalausstattung?

Die Solvency-II-Quote lag zum 30. September 2026 bei 301 Prozent.