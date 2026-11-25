Für die Münchener Rück Aktie rückt ein Termin in den Mittelpunkt: Am 10. Dezember will der Vorstand sein Gewinnziel für 2027 veröffentlichen. Die Ausgangslage ist komfortabel – für 2026 hat der Rückversicherer sein Ziel bereits von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro angehoben. Doch die entscheidende Frage lautet, wie sich die Preise bei der wichtigen Vertragserneuerung zum 1. Januar entwickeln.
Münchener Rück Aktie: 6,6 Milliarden Gewinnziel, am 10. Dezember fällt die Messlatte für 2027 – kommt jetzt der Preisdruck?
Der weltgrößte Rückversicherer hat sein Gewinnziel angehoben und eine Solvenzquote von über 300 Prozent. Doch vor der wichtigen Erneuerungsrunde zum Jahreswechsel warnt das Management vor sinkenden Preisen. Was die Münchener Rück Aktie jetzt bewegt.
Die Zahlen
Starkes Jahr trotz schwächerem Quartal
Im dritten Quartal verdiente die Münchener Rück 1,74 Milliarden Euro, weniger als die rund 2,0 Milliarden Euro im Vorjahr, aber mehr als von Analysten erwartet. Nach neun Monaten stehen 5,67 Milliarden Euro zu Buche, nach 5,18 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Für das vierte Quartal bleiben damit noch rund 0,9 Milliarden Euro, um das angehobene Ziel zu erreichen. In der Schaden- und Unfallrückversicherung erwartet der Konzern eine Schaden-Kosten-Quote von unter 80 Prozent – ein Zeichen hoher Profitabilität.
Der Ausblick
Die Preise geraten unter Druck
Genau hier liegt die Spannung. Nach mehreren Jahren steigender Preise in der Rückversicherung rechnet das Management für den Jahreswechsel mit weiterem Preisdruck. Wenige Wochen vor der Erneuerungsrunde sei die Lage noch nicht klar, hieß es bei der Vorlage der Zahlen. Für die Münchener Rück Aktie ist das zentral: Sinkende Preise drücken die künftigen Margen, auch wenn die Ausgangsbasis sehr stark ist.
Ein Polster gibt es: Die Solvency-II-Quote lag Ende September bei 301 Prozent und damit deutlich über dem Zielkorridor. Zudem läuft ein Aktienrückkauf, in dessen Rahmen die Münchener Rück seit Mitte Mai rund 3,3 Millionen eigene Aktien erworben hat.
Die Münchener Rück verdient so gut wie selten. Der 10. Dezember zeigt, wie viel davon sie auch bei fallenden Preisen halten will.
Häufige Fragen zur Münchener Rück Aktie
Wann veröffentlicht die Münchener Rück ihr Gewinnziel für 2027?
Am 10. Dezember 2026.
Wie hoch ist das Gewinnziel für 2026?
6,6 Milliarden Euro nach zuvor 6,3 Milliarden Euro.
Wie stark ist die Kapitalausstattung?
Die Solvency-II-Quote lag zum 30. September 2026 bei 301 Prozent.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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