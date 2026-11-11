Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) vor Bekanntgabe der endgültigen Q3 2026 Zahlen zu? 625,00 Euro oder 515,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG wird am 12. November die endgültige Quartalsmitteilung zum 30. September 2026 vorlegen.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zur Munich Re-Aktie betrifft, kommt die höchste Kursprognose von der DZ BANK. Analyst Thorsten Wenzel setzt das Kursziel auf 625 Euro und stuft die Aktie mit "buy" ein. Der Rückversicherer habe erneut ein hohes Quartalsergebnis deutlich über dem Analystenkonsens präsentiert und das Gewinnziel angehoben, habe Wenzel in einer am 23. Oktober vorliegenden Studie geschrieben. Das neue Ziele erscheine weiterhin konservativ. Der Analyst habe die attraktive Bewertung und eine hohe Ausschüttungsrendite hervorgehoben.

📉 Eine der niedrigsten Kursprognosen für Munich Re kommt dagegen von RBC: Die kanadische Bank hat die Einstufung für den DAX Konzern nach vorläufigen Quartalszahlen auf "hold" mit einem Kursziel von 530 Euro belassen. Der Nettogewinn sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, habe Ben Cohen in einer am 23. Oktober vorliegenden ersten Reaktion geschrieben. Der erhöhte Jahresausblick des Rückversicherers sei hingegen bereits in der Konsensschätzung berücksichtigt.

Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Munich Re-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Munich Re-Aktie vor Bekanntgabe der endgültigen Q3 2026 Zahlen auf einen Blick: