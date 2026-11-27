Die Münchener Rück Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Handelssymbol: MUV2, US-Handelssymbol: MURGY) kann von der Erholung am Gesamtmarkt nicht profitieren. Am Freitagabend steht das Papier des weltgrößten Rückversicherers bei 585,40 Euro, ein Minus von 0,64 Prozent. Damit gehört Munich Re zu den DAX Verlierern am Abend. Vom 52-Wochen-Hoch bei 602,80 Euro hat sich die Münchener-Rück-Aktie damit weiter entfernt.
Münchener Rück Aktie: DAX Verlierer am Abend – Versicherer aus der Mode, Kepler bremst, wird der 10. Dezember zum Härtetest für Munich Re?
Die Münchener Rück Aktie gehört am Freitagabend zu den DAX Verlierern: Minus 0,64 Prozent auf 585,40 Euro. Während Anleger in zyklische Werte umschichten, bleiben die Versicherer zurück, die Sorge um sinkende Preise in der Erneuerungsrunde wirkt nach. Was hinter dem Kursrückgang der Münchener Rück Aktie steckt.
Der Auslöser
Versicherer unter Druck: warum die Münchener Rück Aktie fällt
Rekordgewinne sind eingepreist – jetzt schaut der Markt auf die Preise für das kommende Jahr.
Am Freitag gehörten gleich zwei Rückversicherer zu den schwächsten DAX-Werten: Neben der Münchener Rück Aktie gab auch Hannover Rück nach. Anleger bevorzugten Technologie- und Autowerte, defensive Versicherer blieben zurück. In ihrem Branchenausblick zeigte sich JPMorgan nach der starken Entwicklung der Versicherer 2026 für das kommende Jahr vorsichtig. Bereits am Dienstag hatte Kepler Cheuvreux Munich Re von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft, das Kursziel liegt bei 590 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Das Management selbst warnt vor sinkenden Preisen in der Erneuerungsrunde zum Jahreswechsel.
Versicherer schwach
Auch Hannover Rück zählt zu den Verlierern.
Abstufung
Kepler Cheuvreux rät nur noch zum Halten.
Preisdruck
In der Erneuerungsrunde drohen sinkende Preise.
Termin
Am 10. Dezember folgt das Gewinnziel für 2027.
Die Fundamentaldaten
Gewinnziel erhöht, Rückkauf läuft: das Fundament ist stark
Im dritten Quartal verdiente Munich Re netto 1,74 Milliarden Euro, nach neun Monaten summiert sich der Gewinn auf 5,67 Milliarden Euro. Das Gewinnziel für 2026 hob der Konzern von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro an, parallel läuft ein Aktienrückkauf. Vorstand Andrew Buchanan kaufte 210 Aktien zu rund 592 Euro, der Vermögensverwalter Amundi hält 3,01 Prozent der Stimmrechte. Goldman Sachs sieht die Münchener Rück Aktie mit „Neutral“ bei 540 Euro, Jefferies bei 555 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Münchener Rück Aktie: 580 Euro als Haltelinie
Charttechnisch bleibt die Münchener Rück Aktie in Reichweite ihres 52-Wochen-Hochs bei 602,80 Euro. Nach unten bildet die Zone um 580 Euro die erste Unterstützung. Ein Sprung über 600 Euro würde den Weg für neue Hochs öffnen.
Häufige Fragen zur Münchener Rück Aktie
Warum ist die Münchener Rück Aktie heute DAX Verlierer?
Anleger schichten in zyklische Werte um, zudem wirken die Abstufung durch Kepler und die Sorge um sinkende Preise nach.
Welche ISIN und WKN hat die Münchener Rück Aktie?
Die ISIN lautet DE0008430026, die WKN 843002, das Handelssymbol MUV2. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter MURGY gehandelt.
Wann nennt Munich Re das Gewinnziel für 2027?
Am 10. Dezember 2026.
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