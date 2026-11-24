Münchener Rück Aktie: Ein Vorstand kauft nach dem Kursrutsch – was weiß er, was der Markt nicht sieht

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:44 2 Min.

Die Münchener Rück Aktie notiert am Dienstagvormittag bei 581,40 Euro leicht im Plus und gehört zu den meistgehandelten Aktien deutscher Privatanleger. Vorstand Andrew Buchanan hat Aktien für rund 124.000 Euro gekauft. Kurz zuvor hatten DZ Bank und Barclays ihre Kursziele auf 640 und 644 Euro gesetzt.

Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 6558), auf 1200 x 675 skaliert

Wenn ein Vorstand eigenes Geld in die Hand nimmt, schauen Anleger genau hin. Die Münchener Rück Aktie notiert am Dienstagvormittag auf Xetra bei 581,40 Euro, ein Plus von 0,24 Prozent. Bei gettex gehört der weltgrößte Rückversicherer zu den meistgehandelten Aktien des Tages, noch vor Siemens Energy und Rheinmetall. Kurs der Münchener Rück Aktie am Vormittag 581,40 EUR Aktien, die Vorstand Andrew Buchanan kaufte 210 Kursziel DZ Bank 640 EUR Kursziel Barclays 644 EUR Quelle : onvista (Xetra, 11:26 Uhr); Goldesel; DZ Bank; Barclays Der Insiderkauf Rund 592 Euro je Aktie Andrew Buchanan, Mitglied des Vorstands, hat im November außerbörslich 210 Aktien der Münchener Rück erworben. Das Volumen lag bei rund 124.364 Euro, das entspricht etwa 592 Euro je Aktie (eigene Rechnung) und damit mehr als dem aktuellen Kurs. Gemessen am Börsenwert des Konzerns ist der Betrag winzig. Als Signal zählt er trotzdem: Der Kauf folgte auf einen Kursrutsch, bei dem die Aktie Anfang November an einem Tag mehr als zwei Prozent verlor. Die Analysten Zwei Hochstufungen und ein neues Geschäftsfeld Rund eine Woche vor dem Kauf hatten mehrere Analysten die Aktie hochgestuft, darunter die DZ Bank mit einem Kursziel von 640 Euro und Barclays mit 644 Euro. Beide Ziele liegen rund zehn Prozent über dem Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Operativ fällt ein Detail auf: Die Münchener Rück versichert ein Geothermie-Projekt mit 120 Millionen Euro Investitionsvolumen. Bleibt eine Bohrung erfolglos, übernimmt sie 30 bis 70 Prozent der Kosten. Was für die Münchener Rück Aktie spricht Vorstand kauft über dem aktuellen Kurs

Hochstufungen von DZ Bank und Barclays

Kursziele rund zehn Prozent über dem Kurs

Stabil an einem schwachen Tag für Technologiewerte Was Anleger bedenken sollten Insiderkauf mit kleinem Volumen

Kursrutsch Anfang November

Ergebnis hängt von Großschäden ab

Preise in der Rückversicherung schwanken Einordnung der Redaktion: Die Münchener Rück Aktie ist an Tagen wie diesem das Gegenprogramm zum KI-Drama: wenig Bewegung, viel Substanz. Ein Insiderkauf über 124.000 Euro ist kein Kaufsignal für sich, aber ein Baustein. Zusammen mit den Hochstufungen ergibt sich ein freundliches Bild. Den Ausschlag gibt am Ende die Schadenbilanz des Jahres. FAQ Häufige Fragen zur Münchener Rück Aktie Wer hat Aktien der Münchener Rück gekauft?

Vorstand Andrew Buchanan hat laut Berichten 210 Aktien für rund 124.364 Euro erworben. Was sagen Analysten zur Münchener Rück Aktie?

Die DZ Bank nennt 640 Euro, Barclays 644 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Münchener Rück Aktie?

ISIN DE0008430026, WKN 843002. Handelssymbol an deutschen Börsen: MUV2. US-Handelssymbol (ADR): MURGY.

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