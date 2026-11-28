Die Morgan Stanley Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 170,88 Dollar geschlossen, ein Plus von 1,99 Prozent. Der Tag war besser als der Markt, der Monat nicht: In den vergangenen vier Wochen hat das Papier nach Angaben von Zacks 11,82 Prozent verloren, der Finanzsektor zwei Prozent. Das 52-Wochen-Hoch vom 15. Juli liegt bei 232,25 Dollar, das Tief vom 12. März bei 152,80 Dollar.
Morgan Stanley Aktie: Der Chefstratege ruft zum Einstieg – die eigene Aktie liegt zwölf Prozent hinten
Die Morgan Stanley Aktie schließt bei 170,88 Dollar. In einem Monat hat sie fast zwölf Prozent verloren. Der Aktienstratege der Bank nennt den Ausverkauf am Markt eine seltene Gelegenheit.
Morgan Stanley · ISIN: US6174464486 · WKN: 885836 · Handelssymbol: DWD · US-Handelssymbol: MS
Die These
Bewertung am Markt von 23 auf 16,5
Michael Wilson, Aktienstratege der Bank, hat den Ausverkauf dieser Woche als Kaufgelegenheit bezeichnet, die man nicht verpassen sollte. Sein Argument: Die Gewinnschätzungen der Unternehmen steigen weiter, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 nach Berechnung der Bank von knapp 23 Ende Oktober auf 16,5 gefallen ist. Der langjährige Durchschnitt liegt bei 17,4.
Das ist eine Aussage über den Gesamtmarkt, keine über die eigene Aktie. Der Kontrast fällt dennoch auf. Eine Investmentbank lebt von Börsengängen, Übernahmen und Handel. Wenn die Kurse fallen und Kunden abwarten, leidet genau dieses Geschäft. Der Kurs der Morgan Stanley Aktie nimmt das vorweg.
Behält der Stratege recht, profitiert davon kaum ein Unternehmen so direkt wie sein Arbeitgeber.
Die Nachrichten
Ein Beraterteam geht, ein Vergleich steht im Raum
In der Vermögensverwaltung, dem stabilen Standbein der Bank, gab es einen Abgang. Ein Beraterteam mit einem verwalteten Vermögen von 320 Millionen Dollar wechselte nach einem Branchenbericht zu einem Wettbewerber. Gemessen an der Größe des Hauses ist das wenig, als Signal wird es dennoch registriert.
Nach einer Schlagzeile vom Freitag stehen mehrere Banken vor einem Vergleich über knapp 400 Millionen Dollar wegen des Vorwurfs von Preisabsprachen bei Kommunalanleihen. Welche Institute beteiligt sind, geht aus den ausgewerteten Quellen nicht hervor.
Den durchschnittlichen Zielwert der Analysten gibt ein Marktdatendienst mit 214,81 Dollar an. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Morgan Stanley Aktie
Wo schloss die Morgan Stanley Aktie am Freitag?
Bei 170,88 Dollar an der New York Stock Exchange.
Was sagt Michael Wilson?
Er sieht im Ausverkauf am Aktienmarkt eine Kaufgelegenheit und verweist auf die gesunkene Bewertung.
Wie hoch ist die Dividende?
4,60 Dollar je Aktie und Jahr, das entspricht 2,69 Prozent Rendite.
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