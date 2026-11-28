Die Morgan Stanley Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 170,88 Dollar geschlossen, ein Plus von 1,99 Prozent. Der Tag war besser als der Markt, der Monat nicht: In den vergangenen vier Wochen hat das Papier nach Angaben von Zacks 11,82 Prozent verloren, der Finanzsektor zwei Prozent. Das 52-Wochen-Hoch vom 15. Juli liegt bei 232,25 Dollar, das Tief vom 12. März bei 152,80 Dollar.