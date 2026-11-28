Die MongoDB Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 320,12 Dollar geschlossen, ein Plus von 2,1 Prozent. Am Dienstag, 1. Dezember, legt der Datenbankanbieter nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Die Ausgangslage ist gespannt: Seit Jahresbeginn hat das Papier rund 25 Prozent verloren. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 215,68 bis 473,10 Dollar.
MongoDB Aktie: 25 Prozent Jahresminus, neuer Chef – am Dienstag schlägt die Stunde der Wahrheit
Die MongoDB Aktie schließt bei 320,12 Dollar. Am 1. Dezember nach US-Börsenschluss kommen die Quartalszahlen. Analysten erwarten 21 Prozent Umsatzplus, zwei Banken äußern sich vorab zuversichtlich.
MongoDB, Inc. · ISIN: US60937P1066 · WKN: A2DYB1 · Handelssymbol: 526 · US-Handelssymbol: MDB
Die Erwartung
Die Latte liegt dort, wo MongoDB sie hingelegt hat
Analysten rechnen mit einem Umsatz von 762,55 Millionen Dollar nach 628,31 Millionen im Vorjahr. Beim bereinigten Gewinn je Aktie werden 1,61 Dollar erwartet, 22 Prozent mehr. Das Unternehmen selbst hat 1,57 bis 1,61 Dollar in Aussicht gestellt. Der Konsens liegt also am oberen Ende der eigenen Spanne.
Die Historie spricht für eine Überraschung. MongoDB hat die Gewinnschätzungen nach Angaben von Zacks in jedem der vergangenen vier Quartale übertroffen, im Schnitt um 27,5 Prozent. Im zweiten Quartal waren es 1,90 Dollar bei erwarteten 1,60 Dollar. Wer regelmäßig so deutlich übertrifft, wird am Markt allerdings nicht mehr an der offiziellen Schätzung gemessen.
Die Schätzung zu schlagen, ist bei MongoDB die Pflicht. Die Kür ist der Ausblick unter neuer Führung.
Die Stimmen
Zwei Banken setzen auf die Cloud-Sparte
Ryan MacWilliams von der US-Bank Wells Fargo bewertet die MongoDB Aktie mit „Buy“ und einem Zielwert von 475 Dollar. Er stützt sich auf eine eigene Kundenumfrage zum Cloud-Dienst Atlas, die eine stabile Nachfrage zeige. Rishi Jaluria von der kanadischen Bank RBC bleibt bei „Buy“ und 465 Dollar. Er räumt ein, dass Anleger wegen des Wechsels an der Unternehmensspitze vorsichtig sind. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wells Fargo & Company · ISIN: US9497461015 · WKN: 857949 · Handelssymbol: NWT · US-Handelssymbol: WFC
Royal Bank of Canada · ISIN: CA7800871021 · WKN: 852173 · Handelssymbol: RYC · US-Handelssymbol: RY
Häufige Fragen zur MongoDB Aktie
Wann legt MongoDB Zahlen vor?
Am Dienstag, 1. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss.
Was erwarten Analysten?
762,55 Millionen Dollar Umsatz und 1,61 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie.
Wo schloss die MongoDB Aktie am Freitag?
Bei 320,12 Dollar an der Nasdaq.
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