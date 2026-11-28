Ryan MacWilliams von der US-Bank Wells Fargo bewertet die MongoDB Aktie mit „Buy“ und einem Zielwert von 475 Dollar. Er stützt sich auf eine eigene Kundenumfrage zum Cloud-Dienst Atlas, die eine stabile Nachfrage zeige. Rishi Jaluria von der kanadischen Bank RBC bleibt bei „Buy“ und 465 Dollar. Er räumt ein, dass Anleger wegen des Wechsels an der Unternehmensspitze vorsichtig sind. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.