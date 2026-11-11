MasterCard Aktie: Citi erhöht Kursziel auf 800 USD – Technologie als Trumpf

Die MasterCard-Aktie (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker: MA) notiert beim angegebenen Kursstand mit einem Minus von 5,09 USD beziehungsweise 0,77% bei 653,75 USD. Citi setzt dagegen ein deutlich positives Signal: In der MasterCard-Aktienanalyse vom 10.11.2026 steigt das Kursziel von 675 USD auf 800 USD. Das Rating "buy" bleibt nach einem Treffen mit dem Management bestehen. Gegenüber dem genannten Aktienkurs ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 22,4%.