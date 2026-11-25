Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 9,81 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 5,31 Dollar.

Was ist Agent Pay?

Ein Angebot von Mastercard, mit dem KI-Assistenten im Auftrag von Nutzern bezahlen können.

Wie hoch ist die Marge?

Die operative Marge lag im dritten Quartal bei 59,8 Prozent.