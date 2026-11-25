Die Mastercard Aktie überzeugt mit Beständigkeit. Im dritten Quartal stieg der Umsatz des Zahlungsdienstleisters um 14 Prozent auf 9,81 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 5,31 Dollar und übertraf die Erwartungen. Der Nettogewinn wuchs um 18 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar, die operative Marge lag bei bemerkenswerten 59,8 Prozent. Die Börse reagierte mit einem Kursplus von 4,2 Prozent.
Mastercard Aktie: Umsatz plus 14 Prozent, Marge fast 60 Prozent, KI-Agenten zahlen mit – ist das die stillste Gelddruckmaschine der Börse?
Verbraucher geben weiter Geld aus, Auslandsreisen boomen, und Mastercard verdient an jeder Transaktion. Dazu rüstet sich der Konzern für das Bezahlen durch KI-Assistenten. Was die Mastercard Aktie antreibt.
Die Treiber
Reisen und Zusatzdienste
Zwei Motoren tragen das Wachstum. Das grenzüberschreitende Zahlungsvolumen stieg um 11 Prozent – Reisen und internationaler Onlinehandel bleiben lukrativ, auch wenn Europa zuletzt etwas schwächer lief. Noch schneller wachsen die Zusatzdienste wie Betrugsabwehr und Datenanalyse mit einem Plus von 19 Prozent. Insgesamt wickelte Mastercard im Quartal Zahlungen über 3 Billionen Dollar ab. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern.
Die Zukunft
Wenn die KI an der Kasse steht
Gleichzeitig rüstet sich Mastercard für neue Zahlungswege. Mit „Agent Pay“ sollen KI-Assistenten im Auftrag ihrer Nutzer sicher einkaufen können, zudem baut der Konzern seine Angebote rund um Stablecoins aus. Wie viel Umsatz diese Bereiche bereits bringen, weist Mastercard allerdings noch nicht aus.
Die Mastercard Aktie verdient an fast jeder Kartenzahlung der Welt. Die spannende Frage ist, ob der Konzern seine Rolle auch dann behauptet, wenn künftig KI-Agenten und digitale Währungen bezahlen.
Häufige Fragen zur Mastercard Aktie
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 9,81 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 5,31 Dollar.
Was ist Agent Pay?
Ein Angebot von Mastercard, mit dem KI-Assistenten im Auftrag von Nutzern bezahlen können.
Wie hoch ist die Marge?
Die operative Marge lag im dritten Quartal bei 59,8 Prozent.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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