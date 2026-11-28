Die Mastercard Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 666,96 Dollar geschlossen, ein Plus von 1,06 Prozent. Auf Wochensicht gewann sie nach Angaben von Stocktwits 6,86 Prozent. Auf Xetra endete der Handel bei 610,40 Euro, 5,61 Prozent über dem Schluss der Vorwoche. Die Anleger hatten auf ein gutes Feiertagsgeschäft gesetzt. Die Bestätigung kam aus dem eigenen Haus.
Mastercard Aktie: Die eigenen Daten liefern die Antwort – Black Friday stärker als gedacht
Die Mastercard Aktie hat die Woche 6,86 Prozent höher beendet. Am Samstag veröffentlichte der Konzern seine Auswertung zum Black Friday: Der US-Einzelhandel setzte 5,8 Prozent mehr um.
Mastercard Incorporated · ISIN: US57636Q1040 · WKN: A0F602 · Handelssymbol: M4I · US-Handelssymbol: MA
Die Daten
Online stark, die Läden so gut wie seit 2022 nicht
Nach vorläufigen Zahlen von Mastercard SpendingPulse stiegen die Einzelhandelsumsätze in den USA am Black Friday um 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, Autos und Benzin ausgenommen. Der Onlinehandel wuchs um 13,4 Prozent. In den Geschäften lag das Plus bei 3,8 Prozent. Das ist nach Unternehmensangaben der stärkste Black Friday im stationären Handel seit 2022.
Am besten lief Elektronik und Software mit plus 7,9 Prozent. Bekleidung legte um 4,4 Prozent zu, Schmuck um 4,6 Prozent. Zwei Einschränkungen gehören dazu: Die Zahlen sind vorläufig, und sie sind nicht um die Inflation bereinigt. Ein Teil des Zuwachses sind höhere Preise.
Mastercard verdient an jedem Einkauf mit, gleich bei welchem Händler. Ein starker Black Friday ist für den Konzern das beste Konjunktursignal.
Die Aktie
Erholung nach schwachen Wochen
Zahlungsnetzwerke waren in dieser Woche gefragt. Stocktwits verweist auf robuste Zahlungsvolumina und darauf, dass die Mastercard Aktie Verluste der Vorwochen aufgeholt hat. GuruFocus sieht einen weiteren Grund: Anleger schichteten aus KI-Werten in defensivere Geschäftsmodelle um.
Das Analysehaus Tigress Financial hob den Zielwert in dieser Woche auf 770 Dollar an und bestätigte „Strong Buy“. Begründet wird das mit dem Ausbau der Zahlungsdienste und Chancen durch künstliche Intelligenz. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Mastercard Aktie
Wie stark war der Black Friday laut Mastercard?
Plus 5,8 Prozent im US-Einzelhandel ohne Autos und Benzin, vorläufig und nicht inflationsbereinigt.
Wo schloss die Mastercard Aktie am Freitag?
Bei 666,96 Dollar in New York und 610,40 Euro auf Xetra.
Welche Warengruppe lief am besten?
Elektronik und Software mit plus 7,9 Prozent.
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