Die Mastercard Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 666,96 Dollar geschlossen, ein Plus von 1,06 Prozent. Auf Wochensicht gewann sie nach Angaben von Stocktwits 6,86 Prozent. Auf Xetra endete der Handel bei 610,40 Euro, 5,61 Prozent über dem Schluss der Vorwoche. Die Anleger hatten auf ein gutes Feiertagsgeschäft gesetzt. Die Bestätigung kam aus dem eigenen Haus.