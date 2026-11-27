Tigress Financial habe das Kursziel für die MasterCard-Aktie (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) von 735 auf 770 USD angehoben und das Rating "strong buy" bestätigt. Zur Begründung der Kurszielanhebung verweise das Analysehaus auf den zunehmenden Ausbau der KI-gestützten Sicherheits- und Datenanalysedienstleistungen des Unternehmens. Der durch autonome KI-Agenten gesteuerte Handel (Agentic Commerce) und die Infrastruktur für Stablecoins würden MasterCard erhebliche neue Monetarisierungsmöglichkeiten eröffnen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 25.11.2026)
MasterCard Aktie: KI und Stablecoins eröffnen neue Erlöschancen
Tigress Financial erhöht Kursziel
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