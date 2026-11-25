Wedbush habe die Coverage der MasterCard-Aktie (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) mit einem „outperform“-Rating und einem Kursziel von 751 USD aufgenommen. Das Analysehaus habe die Berichterstattung über den FinTech-Sektor gestartet und weist darauf hin, dass sich dessen wichtigster Wachstumstreiber verändert habe. Während die Wall Street früher v.a. auf den Umstieg der Verbraucher auf elektronische Zahlungen und die zunehmende Akzeptanz elektronischer Zahlungsmethoden bei kleinen Unternehmen verwiesen habe, liege der bedeutendere Wachstumstreiber inzwischen in der Abkehr von den zunehmend unter Druck geratenen Transaktionsgebühren hin zu Mehrwertdienstleistungen. Dazu würden Lösungen zur Betrugsprävention, Cybersicherheit, Datenanalyse, Kundenbindungsprogramme und Instrumente zur Identitätsprüfung zählen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2026)