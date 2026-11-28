Lumentum Aktie: Acht Prozent Tagesplus – und trotzdem 38 Prozent Monatsverlust

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 22:55 3 Min.

Die Lumentum Aktie springt am Freitag auf 514,63 Dollar. Der Optik-Spezialist soll von Marvell übernommen werden und bewegt sich seither im Takt des Käufers. Die Einordnung.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (gpt-image-2)

Die Lumentum Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 514,63 Dollar geschlossen, ein Plus von 7,98 Prozent. Auf Xetra endete die Woche bei 466,20 Euro, 7,73 Prozent höher als am Freitag davor. Hinter dem Sprung steht ein Absturz: Binnen eines Monats hat das Papier nach Angaben von 24/7 Wall St. 38 Prozent verloren. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 288,50 bis 1.143 Dollar. Lumentum Holdings Inc. · ISIN: US55024U1097 · WKN: A14WK0 · Handelssymbol: LU2 · US-Handelssymbol: LITE Schlusskurs am 27.11.2026 514,63 $ Tagesveränderung +7,98 % Entwicklung in einem Monat −38 % 52-Wochen-Hoch 1.143 $ Quelle : Yahoo Finance, MarketScreener, 24/7 Wall St., Stand 27.11.2026 Der Deal Eine Aktie im Schlepptau des Käufers Am 2. November vereinbarte der Chipkonzern Marvell Technology die Übernahme von Lumentum. Der Kaufpreis wird vollständig in Aktien bezahlt, das Volumen lag bei der Ankündigung bei 115 Milliarden Dollar. Die Aktionäre von Lumentum sollen am gemeinsamen Unternehmen 33 Prozent halten. Der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2028 vorgesehen. Marvell Technology, Inc. · ISIN: US5738741041 · WKN: A3CNLD · Handelssymbol: 9MW · US-Handelssymbol: MRVL Für Anleger hat das eine Folge, die oft übersehen wird. Weil es keine Barkomponente gibt, hängt der Wert des Angebots am Kurs des Käufers. Fällt dieser, fällt die Lumentum Aktie mit, und umgekehrt. Dazu kommt die lange Frist: Bis 2028 können Kartellbehörden, Märkte und Geschäftszahlen das Bild mehrfach ändern. Das Geschäft Umsatz mehr als verdoppelt Operativ ist Lumentum in Hochform. Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 137 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie vervierfachte sich laut Morningstar auf 4,57 Dollar. Treiber sind optische Bauteile für Rechenzentren, in denen KI-Modelle laufen. Am Freitag erholten sich Optik-Werte gemeinsam, nachdem der Sektor am Mittwoch stark verloren hatte. Das Analysehaus Susquehanna senkte am 3. November den Zielwert von 1.100 auf 950 Dollar und blieb bei „Positive“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Am 25. November meldete Investing.com den Verkauf von Aktien im Wert von 596.759 Dollar durch eine Führungskraft. Die Stärken Starkes Wachstum bei KI-Netzwerktechnik und ein Käufer, der dafür einen hohen Preis geboten hat. Die Unsicherheiten Der Wert des Angebots schwankt mit dem Kurs des Käufers. Die Genehmigung steht aus, der Abschluss liegt über ein Jahr entfernt. Häufige Fragen zur Lumentum Aktie Wer übernimmt Lumentum?

Marvell Technology, vereinbart am 2. November 2026, bezahlt in eigenen Aktien. Wann soll die Übernahme abgeschlossen sein?

Im ersten Halbjahr 2028. Wo schloss die Lumentum Aktie am Freitag?

Bei 514,63 Dollar an der Nasdaq und 466,20 Euro auf Xetra. Fazit: Starkes Geschäft, fremdbestimmter Kurs Die Lumentum Aktie wächst operativ schnell und wird an der Börse doch vom Kurs ihres künftigen Eigentümers gelenkt. Das Tagesplus ändert daran nichts.

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