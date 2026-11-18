Lowe’s steigert Nettoumsatz im dritten Quartal um 9,3 Prozent auf 22,8 Mrd. USD

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 17:08 4 Min. Lowe’s Companies, Inc.

Der Nettoumsatz von Lowe’s stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 22,8 Mrd. USD. Die Umsatzprognose hebt der Konzern an, die Prognose für die operative Marge senkt er.

Nettoumsatz, +9,3 % 22,8 Mrd. USD Nettoergebnis, +3,5 % 1,67 Mrd. USD Verwässertes Ergebnis je Stammaktie, +3,5 % 2,98 USD Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie, +1,3 % 3,10 USD Lowe’s Companies, Inc. hat am 18. November 2026 Zahlen für das dritte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Das Geschäftsjahr weicht vom Kalenderjahr ab, das Quartal endete am 30. Oktober 2026. Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um 9,3 Prozent auf 22,8 Mrd. USD, nach 20,8 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Das Nettoergebnis erhöhte sich um 3,5 Prozent auf 1,67 Mrd. USD (Vorjahr: 1,62 Mrd. USD). Darin enthalten sind nach Unternehmensangaben Rückerstattungen von IEEPA-Zöllen, die sich vor Steuern mit rund 250 Mio. USD positiv auswirkten. LOW LOW — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Das verwässerte Ergebnis je Stammaktie lag bei 2,98 USD nach 2,88 USD im Vorjahresquartal, ein Plus von 3,5 Prozent. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie stieg um 1,3 Prozent auf 3,10 USD, nach 3,06 USD im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Die Zollrückerstattungen sind laut Lowe’s in beiden Kennzahlen mit 0,34 USD je Aktie enthalten. Im dritten Quartal 2026 fielen zudem Aufwendungen vor Steuern von 96 Mio. USD für die Abschreibung akquisitionsbezogener immaterieller Vermögenswerte im Zusammenhang mit FBM und ADG an; diese sind im bereinigten Ergebnis je Aktie ausgeklammert. Im Vorjahresquartal waren Aufwendungen vor Steuern von 129 Mio. USD für Transaktionskosten und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte im Zusammenhang mit den Übernahmen angefallen. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 4,1 Prozent auf 2,22 Mrd. USD (Vorjahr: 2,13 Mrd. USD). Die vergleichbaren Umsätze legten im dritten Quartal um 1,8 Prozent zu. Getragen wurde dieser Anstieg nach Angaben des Unternehmens von einem Plus der Online-Umsätze um 17,4 Prozent sowie von einer, wie Lowe’s es beschreibt, soliden Entwicklung bei den Pro- und Home-Services-Umsätzen. Zum Quartalsende betrieb der Konzern 1.762 Märkte. Die Bruttomarge erreichte als Betrag 7,50 Mrd. USD nach 7,12 Mrd. USD im Vorjahresquartal, ein Zuwachs von 5,4 Prozent. Das operative Ergebnis wuchs um 3,8 Prozent auf 2,58 Mrd. USD (Vorjahr: 2,48 Mrd. USD). Die operative Marge, gemessen in Prozent des Umsatzes, ging dagegen um 0,6 Prozentpunkte auf 11,32 Prozent zurück, nach 11,92 Prozent im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Die Bardividende je Aktie betrug 1,25 USD nach 1,20 USD im Vorjahreszeitraum. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 hat Lowe’s seinen Ausblick angepasst. Die Prognose für den Gesamtumsatz hebt das Unternehmen auf rund 92,5 Mrd. USD an, zuvor waren 92,0 Mrd. USD genannt worden. Auch die Erwartung für die vergleichbaren Umsätze wird angehoben: Sie sollen nun um rund 0,5 Prozent steigen, nachdem zuvor ein unveränderter Wert erwartet worden war. Die Prognose für die operative Marge senkt der Konzern auf rund 11,1 Prozent (zuvor 11,2 Prozent). Ebenfalls gesenkt wird die Prognose für die bereinigte operative Marge, die nun bei rund 11,5 Prozent erwartet wird. Den Nettozinsaufwand erwartet Lowe’s nach einer gesenkten Prognose bei rund 1,5 Mrd. USD, zuvor waren 1,6 Mrd. USD veranschlagt. Für das verwässerte Ergebnis je Aktie nach GAAP nennt das Unternehmen im aktualisierten Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 rund 11,75 USD. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie wird dort mit rund 12,25 USD erwartet. Die Investitionsausgaben sollen sich im laufenden Geschäftsjahr nach Angaben von Lowe’s auf bis zu 2,5 Mrd. USD belaufen. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 GJ 2026 Q3 GJ 2025 Veränderung Nettoumsatz 22,8 Mrd. USD 20,8 Mrd. USD +9,3 % Nettoergebnis 1,67 Mrd. USD 1,62 Mrd. USD +3,5 % Verwässertes Ergebnis je Stammaktie 2,98 USD 2,88 USD +3,5 % Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie 3,10 USD 3,06 USD +1,3 % Operatives Ergebnis 2,58 Mrd. USD 2,48 Mrd. USD +3,8 % Ergebnis vor Steuern 2,22 Mrd. USD 2,13 Mrd. USD +4,1 % Veränderung der vergleichbaren Umsätze 1,8 % – – Bruttomarge (Betrag) 7,50 Mrd. USD 7,12 Mrd. USD +5,4 % Operative Marge (in % des Umsatzes) 11,32 % 11,92 % -0,6 Pp. Wachstum der Online-Umsätze 17,4 % – – Bardividende je Aktie 1,25 USD 1,20 USD – Anzahl Märkte zum Quartalsende 1.762 – – Quelle : Lowe’s Companies, Inc., Mitteilung vom 18. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von Lowe’s Companies, Inc. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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