Die Lowe's Aktie (NYSE: LOW, ISIN: US5486611073) steht nach den Quartalszahlen vom 18. November unter Druck: Marktberichten zufolge lag sie vorbörslich rund 2,5 bis über vier Prozent im Minus, nach 224,93 Dollar im Schlusskurs vom 16. November. Dabei hat der Baumarktkonzern die Erwartungen übertroffen und seine Prognose leicht angehoben. Die Lowe's Aktienprognose wird jetzt an einer Frage diskutiert: Wie viel vom Gewinn-Beat stammt aus einer Zollerstattung von rund 250 Millionen Dollar?
Lowe's Aktie Prognose nach Q3: Prognose angehoben, Analysten sehen im Schnitt 251 Dollar - Wie viel trägt die Zollerstattung?
Lowe's übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen bei Umsatz (+9,3 Prozent) und Gewinn, doch die Aktie gibt vorbörslich nach. Die Lowe's Aktienprognose nach den Zahlen: Guidance leicht angehoben, rund 250 Millionen Dollar Zollerstattung im Ergebnis, Kursziele von 191 bis 290 Dollar.
Lowe's Aktie Prognose
Was ist bei der Lowe's Aktie passiert – und warum gibt sie trotz Gewinn-Beat nach?
Für alle, die den Vorlauf kennen: Bereits vor den Zahlen hatte der Markt auf die Prognose von Lowe's und die Signale des Rivalen Home Depot geschaut. Dieser Artikel schreibt die frühere Lowe's Aktie Prognose mit den neuen Zahlen fort und konzentriert sich auf Guidance, Konsens und Kursziele.
Hinweis: Ein regulärer Kurs mit Uhrzeit für den 18.11.2026 lag bei Redaktionsschluss nicht vor; der Wert vom 16.11. stammt aus der Berichterstattung von aktiencheck.de.
Wie sehen die Q3-Zahlen von Lowe's aus – und was steckt hinter dem Beat?
Laut 8-K vom 18. November stieg der Umsatz im dritten Quartal um 9,3 Prozent auf 22.756 Millionen Dollar (Vorjahr: 20.813 Millionen). Die Vergleichsflächen wuchsen um 1,8 Prozent, das Online-Geschäft um 17,4 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 3,10 Dollar (Vorjahr: 3,06), der Konsens bei rund 2,88 Dollar; das GAAP-Ergebnis betrug 2,98 Dollar (Vorjahr: 2,88). Der Betriebsgewinn erreichte 2.575 Millionen Dollar bei einer Marge von 11,32 Prozent nach 11,92 Prozent im Vorjahr.
Der Haken: Eine Zollerstattung (IEEPA) trug rund 250 Millionen Dollar vor Steuern beziehungsweise 0,34 Dollar je Aktie zum Ergebnis bei und ist laut 8-K in GAAP- und bereinigtem Ergebnis enthalten. Ohne sie läge das bereinigte Ergebnis je Aktie bei rund 2,76 Dollar und damit unter dem Konsens (eigene Rechnung, ähnlich in Sekundärquellen). Das Umsatzplus von 9,3 Prozent stammt zudem zu einem großen Teil aus den 2025 gekauften Unternehmen FBM und ADG, denn die Vergleichsflächen wuchsen nur um 1,8 Prozent.
Welche Unternehmensprognose gibt Lowe's für 2026?
Lowe's hebt den erwarteten Umsatz für das Geschäftsjahr 2026 auf rund 92,5 Milliarden Dollar (zuvor rund 92,0) und die Vergleichsflächen auf rund plus 0,5 Prozent (zuvor: flach). Die operative Marge soll bei rund 11,1 Prozent liegen (zuvor 11,2), die bereinigte bei rund 11,5 Prozent (zuvor 11,6). Das bereinigte Ergebnis je Aktie bleibt bei rund 12,25 Dollar, das GAAP-Ergebnis liegt bei rund 11,75 Dollar. Der Konsens vor den Zahlen lag bei 12,27 bis 12,29 Dollar, die Guidance ist damit minimal darunter. Den Zinsaufwand sieht Lowe's bei rund 1,5 Milliarden Dollar (zuvor 1,6), Investitionen von bis zu 2,5 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Neue Guidance 2026
|Bisherige Guidance
|Konsens vor Zahlen
|Umsatz
|rund 92,5 Mrd. $
|rund 92,0 Mrd. $
|2026: 92,04 Mrd. $; 2027: 94,23 Mrd. $
|Vergleichsflächen
|rund +0,5 %
|flach
|–
|Operative Marge (bereinigt)
|rund 11,5 %
|rund 11,6 %
|–
|Ergebnis je Aktie (bereinigt)
|rund 12,25 $
|rund 12,25 $
|2026: 12,29 $; 2027: 12,92 $
|Ergebnis je Aktie (GAAP)
|rund 11,75 $
|–
|–
|KGV (bereinigt, 2026e)
|–
|–
|rund 18 bei 224,93 $ (rechnerisch)
Konsens-Werte vor den Q3-Zahlen (Stand 13.11.2026), noch nicht revidiert. Vorherige EPS-Prognose laut aktiencheck.de-Recap. Zollerstattung ist im Ergebnis enthalten.
Quelle: SEC 8-K (18.11.2026), aktiencheck.de, StockAnalysis
Wie lautet die Lowe's Aktienprognose der Analysten?
Nach Zahlen von aktiencheck.de und StockAnalysis (Stand 13. November) bewerten 35 Analysten die Lowe's Aktie: 24 raten zum Kaufen, 10 zum Halten, einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 250,85 Dollar (Median 255; Spanne 191 bis 290 Dollar). Gegenüber 224,93 Dollar wäre das rechnerisch rund 12 Prozent Potenzial, bei einem vorbörslichen Minus entsprechend mehr. Neue Kursziele nach den Zahlen waren bis Redaktionsschluss nicht auffindbar. In den Tagen vor dem Bericht hatte es Abstufungen gegeben: Stifel senkte am 13. November von Hold auf Sell und das Ziel von 195 auf 190 Dollar, Zelman & Associates stufte am 16. November auf Underperform.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|UBS (Michael Lasser)
|Buy
|275 $
|10.11.2026
|aktiencheck.de
|Stifel (W. Andrew Carter)
|Sell (zuvor Hold)
|190 $ (zuvor 195 $)
|13.11.2026
|aktiencheck.de
|Analystenkonsens (35 Häuser)
|24 Buy, 10 Hold, 1 Sell
|Ø 250,85 $ (191–290 $)
|13.11.2026
|aktiencheck.de/StockAnalysis
Weitere Häuser (Piper Sandler: Buy, 260 $; RBC: Hold, 231 $; Bank of America: Hold, 251 $) stehen in den Quellen, sind hier wegen fehlender geprüfter Offenlegungsseiten nicht aufgeführt. Alle Urteile stammen aus der Zeit vor den Q3-Zahlen.
Quelle: aktiencheck.de (13.11.2026), MarketBeat (20.08.2026)
Wie hoch ist die Lowe's Aktie bewertet – und was zeigt der Chart?
Auf das bereinigte EPS-Ziel von 12,25 Dollar liegt das KGV bei 224,93 Dollar rechnerisch bei rund 18,4. Die Dividende beträgt 1,25 Dollar je Quartal, also 5,00 Dollar im Jahr, was einer Rendite von rund 2,2 Prozent entspricht; die nächste Zahlung ist am 3. Februar 2027. Der Konzern trägt einen hohen Schuldenstand aus den 2025 gekauften Unternehmen FBM und ADG: Laut aktiencheck.de liegt die Nettoverschuldung bei rund 38,9 Milliarden Dollar, im dritten Quartal gab es keine Aktienrückkäufe, das Management strebt zur Jahresmitte 2027 einen Verschuldungsgrad von 2,75 an. Der freie Cashflow der letzten zwölf Monate lag bei rund 7,0 Milliarden Dollar.
Im Branchenvergleich lag der Konzernwert von Lowe's zuletzt bei einem EV/EBITDA von 12,7 gegenüber 16,6 bei Home Depot (aktiencheck.de, Stand 13. November). Home Depot hatte am 17. November für das dritte Quartal 43,4 Milliarden Dollar Umsatz (+4,9 Prozent), 2,2 Prozent Vergleichsflächenwachstum und 3,86 Dollar bereinigtes Ergebnis je Aktie gemeldet; der Kursaufschlag beim Rivalen spiegelt dessen stärkere Wachstumsdynamik wider.
Charttechnisch lag der Kurs am 16. November nahe der 200-Tage-Linie von rund 224 Dollar, die 50-Tage-Linie bei etwa 200 Dollar (aktiencheck.de, 16.11.2026). Die 52-Wochen-Spanne reicht von rund 178 bis 179 Dollar bis 293,06 Dollar; seit Jahresbeginn lag das Minus am 16. November bei 6,7 Prozent. Beschreibend: Die 200-Tage-Linie fungiert als Marke, deren Bruch die Debatte prägt; auf der Unterseite liegt die 50-Tage-Linie näher als das Jahrestief.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie wird die Lowe's Aktie Prognose diskutiert?
|Szenario
|Wer argumentiert
|Kernthese
|Referenzwert
|Bull
|UBS
|Erholung des Wohnungsmarkts und Marktanteilsgewinne tragen Umsatz und Marge
|Kursziel 275 $
|Base
|Analystenkonsens (35 Häuser)
|Guidance wird erreicht, Verschuldung sinkt bis Mitte 2027
|Durchschnitt 250,85 $
|Bear
|Stifel
|Schwache Vergleichsflächen und Margendruck, Bewertung nicht gerechtfertigt
|Kursziel 190 $ (Sell)
aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose ab. Die Szenarien geben Positionen Dritter wieder.
Quelle: SEC 8-K, aktiencheck.de, StockAnalysis
Was sollten Anleger bei der Lowe's Aktie jetzt beobachten?
Neue Kursziele: Ob Häuser wie UBS, Stifel oder Piper Sandler ihre Ziele nach dem Quartal anpassen.
Qualität des Ergebnisses: Wie viel der angehobenen Guidance auf Zollerstattungen und wie viel auf das operative Geschäft zurückgeht.
Investorentag: Lowe's Analyst and Investor Conference im Dezember 2026, ein genaues Datum nannte der 8-K nicht.
Wohnungsmarkt und Zinsen: Home Depot rechnet für 2026 mit einem Plus der Vergleichsflächen von rund 1,4 Prozent und einer Marge von rund 12,8 Prozent; neuer CEO Richard McPhail dort ab 23. November.
Dividende: Nächste Zahlung am 3. Februar 2027.
FAQ: Häufige Fragen zur Lowe's Aktie und zur Lowe's Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Lowe's Aktienprognose? Das Unternehmen erwartet für 2026 rund 92,5 Milliarden Dollar Umsatz, Vergleichsflächen von rund plus 0,5 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von rund 12,25 Dollar. Analysten sehen im Schnitt 250,85 Dollar als Kursziel (Stand 13. November).
Warum fällt die Lowe's Aktie trotz Gewinn-Beat? Nach Marktberichten wegen der Qualität des Gewinns: Rund 250 Millionen Dollar Zollerstattung sind im Ergebnis enthalten, die Marge ging zurück, und die Guidance für den Gewinn je Aktie blieb unverändert.
Welches Kursziel hat die Lowe's Aktie? UBS nannte am 10. November 275 Dollar (Buy), Stifel am 13. November 190 Dollar (Sell). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Aussage von aktiencheck.de.
Wie hoch ist die Dividende der Lowe's Aktie? 1,25 Dollar je Quartal, also 5,00 Dollar im Jahr, rund 2,2 Prozent Rendite bei 224,93 Dollar.
Wie schneidet Lowe's gegen Home Depot ab? Home Depot wächst bei den Vergleichsflächen mit 2,2 Prozent schneller als Lowe's mit 1,8 Prozent und wird höher bewertet.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Artikel wiedergegebenen Ratings und Kursziele stammen von Dritten (UBS, Stifel) und werden ohne eigene Bewertung weitergegeben. Offenlegungen: UBS Investment Bank Research, Stifel.
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