Lowe's Aktie, NYSE-Schlusskurs 16.11.2026; am 18.11. vorbörslich rund 2,5–4 % im Minus laut Marktberichten 224,93 $

Umsatz Q3: 22,76 Mrd. $ (Konsens rund 22,4 Mrd. $), Vergleichsflächen +1,8 % +9,3 %

Durchschnittliches Kursziel von 35 Analysten, Spanne 191 bis 290 $ 250,85 $