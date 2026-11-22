Warum fiel die Lowe's Aktie trotz starker Zahlen?

Lowe's senkte seine Margenziele leicht, zudem stützte ein Zolleffekt den Gewinn.

Wie lautet die Jahresprognose?

Rund 92,5 Milliarden Dollar Umsatz und ein bereinigter Gewinn je Aktie von etwa 12,25 Dollar.

Wie schneidet Lowe's gegen Home Depot ab?

Lowe's übertraf die Erwartungen deutlicher, beide Konzerne wachsen aber nur moderat.