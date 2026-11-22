Die Lowe's Aktie hat am 18. November ein starkes Zahlenwerk geliefert und trotzdem nachgegeben. Der zweitgrößte US-Baumarktkonzern steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 9,3 Prozent auf 22,8 Milliarden Dollar, Analysten hatten 22,4 Milliarden erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,10 Dollar klar über der Schätzung von 2,89 Dollar. Der vergleichbare Umsatz stieg um 1,8 Prozent, erwartet war nahezu Stillstand. Die Aktie verlor nach der Veröffentlichung dennoch rund 1,4 Prozent.
Lowe's Aktie: Gewinn schlägt Erwartungen deutlich, Umsatzprognose steigt – warum fällt der Kurs trotzdem?
Die Lowe's Aktie gibt nach starken Quartalszahlen nach: Gewinn je Aktie 3,10 Dollar statt 2,89 Dollar erwartet, Onlineumsatz plus 17 Prozent, höhere Umsatzprognose. Doch die Margenziele sinken. Was hinter der Reaktion steckt und wie Lowe's im Duell mit Home Depot dasteht.
Die Treiber
Online, Profis und Zukäufe
Konzernchef Marvin Ellison verbuchte das sechste Quartal in Folge mit wachsendem vergleichbarem Umsatz. Getragen wurde das Wachstum vom Onlinegeschäft mit einem Plus von 17,4 Prozent, von Profikunden und haushaltsnahen Dienstleistungen. Der hohe Gesamtumsatzzuwachs geht zudem auf die übernommenen Unternehmen Foundation Building Materials und Artisan Design Group zurück. Wichtig für die Einordnung: Im bereinigten Gewinn je Aktie stecken laut Goldesel 0,34 Dollar aus Zollrückerstattungen.
Lowe's: Bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal
US-Dollar
Konsens, Ist-Wert und Ist-Wert ohne Zollrückerstattung (eigene Rechnung)
Quelle: Lowe's laut Finviz und Goldesel
Daten als Tabelle
|Konsens
|2,89
|Ist
|3,10
|Ist ohne Zolleffekt
|2,76
Der Haken
Margen unter Druck
Der Grund für die verhaltene Reaktion liegt in der Marge. Lowe's senkte die Prognose für die operative Marge 2026 leicht von 11,2 auf 11,1 Prozent, die bereinigte Marge von 11,6 auf 11,5 Prozent. Höhere Kraftstoff- und Transportkosten belasten. Die Umsatzprognose stieg dagegen auf 92,5 Milliarden Dollar, beim vergleichbaren Umsatz erwartet Lowe's nun ein Plus von 0,5 Prozent statt Stagnation. Das Ziel für den bereinigten Gewinn je Aktie bleibt bei rund 12,25 Dollar.
Die Lowe's Aktie zeigt: Mehr Umsatz reicht nicht, wenn jeder Dollar etwas weniger Gewinn abwirft.
Das Duell
Lowe's gegen Home Depot
Beide Baumarktriesen zeigen ein ähnliches Bild: Rivale Home Depot steigerte den vergleichbaren Umsatz um 2,2 Prozent und lag beim Gewinn knapp über den Erwartungen, auch dort reagierte die Aktie verhalten. Lowe's übertraf die Schätzungen deutlicher. Ein echter Heimwerkerboom ist bei beiden noch nicht in Sicht, die Lowe's Aktie profitiert aber vom wachsenden Online- und Profigeschäft.
Häufige Fragen zur Lowe's Aktie
Warum fiel die Lowe's Aktie trotz starker Zahlen?
Lowe's senkte seine Margenziele leicht, zudem stützte ein Zolleffekt den Gewinn.
Wie lautet die Jahresprognose?
Rund 92,5 Milliarden Dollar Umsatz und ein bereinigter Gewinn je Aktie von etwa 12,25 Dollar.
Wie schneidet Lowe's gegen Home Depot ab?
Lowe's übertraf die Erwartungen deutlicher, beide Konzerne wachsen aber nur moderat.
Wertpapierdaten: Die Lowe's Aktie (ISIN: US5486611073, WKN: 859874, Handelssymbol: LOW, NYSE, Xetra: LWE) und die Home Depot Aktie (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Handelssymbol: HD, NYSE).
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