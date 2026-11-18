Auf die Lowe's Aktie (ISIN US5486611073, Ticker LOW) richtet sich heute der Blick der Baumarktbranche: Nach den Zahlen von Home Depot am Dienstag legt der zweitgrößte US-Heimwerkerkonzern vor US-Börsenstart sein drittes Quartal vor. Zuletzt belegt ist ein Schlusskurs von 227,73 Dollar (13. November). Die Lowe's Aktienprognose der Analysten fällt gemischt aus: Das durchschnittliche Kursziel liegt laut StockAnalysis bei rund 251 Dollar, rund 10 Prozent über dem Kurs – doch Stifel hat die Aktie am 13. November von „Hold“ auf „Sell“ abgestuft (Ziel 190 Dollar), während UBS bei 275 Dollar „Buy“ sieht. Wer hat recht?
Lowe's Aktie Prognose: Heute Zahlen, Stifel stuft ab, UBS sieht 275 Dollar – wie viel Luft hat die Baumarkt-Aktie nach Home Depot?
Lowe's legt heute vor US-Börsenstart seine Quartalszahlen vor. Die Lowe's Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei rund 251 Dollar – etwa 10 Prozent über dem letzten Schlusskurs –, doch Stifel hat auf „Sell“ abgestuft. Was Unternehmensziele, Konsens, Kursziele von UBS, Piper Sandler, RBC und Stifel sowie Bull-, Base- und Bear-Case bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lowe's Companies, Inc.
- ISIN
- US5486611073
- Ticker
- LOW (NYSE)
- Börsenwert
- rund 126 Mrd. $ (Trefis, 17.11.2026)
- 52-Wochen-Spanne
- 178,45 bis 293,06 $ (StockAnalysis, 27.10.2026)
- Zahlen
- 18.11.2026 vor US-Börsenstart; Call nach Unternehmensangabe am 18.11.
Stand: 18.11.2026, Kurs: Schluss NYSE 13.11.2026; Kurse vom 16./17.11. und Vorbörse 18.11. nicht belegt
Zahlen heute
Erwartet werden rund 2,87 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie (minus 6 Prozent zum Vorjahr) und 22,3 bis 22,4 Milliarden Dollar Umsatz.
Konsens: 24 von 35 sagen Kaufen
Durchschnittsziel 250,85 Dollar, aber ein „Sell“ von Stifel und mehrere „Hold“-Urteile.
Unternehmensprognose gesenkt
Im August hat Lowe's die Jahresziele auf rund 92 Milliarden Dollar Umsatz und 12,25 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie gesetzt (unteres Ende).
Günstiger als Home Depot
KGV rund 19 gegenüber 24 bei Home Depot – dafür schwächere Vergleichsumsätze.
Der Auslöser
Warum steht die Lowe's Aktie heute im Fokus?
Home Depot hat vorgelegt, Lowe's muss nachziehen – und der Markt zweifelt, ob der schwächere Wohnungsmarkt die Margen weiter drückt.
Home Depot meldete am Dienstag einen Umsatz von 43,4 Milliarden Dollar (plus 4,9 Prozent), vergleichbare Umsätze von plus 2,2 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,86 Dollar. Bei Lowe's ist das Bild verhaltener: Im zweiten Quartal wuchsen die Vergleichsumsätze nur um 0,2 Prozent, bei Home Depot waren es 1,7 Prozent. Der Optionsmarkt rechnet laut Pomegra mit einem Ausschlag von rund 5 Prozent – deutlich mehr als im Schnitt der letzten vier Berichte (0,85 Prozent). Die Veröffentlichung wird vor US-Börsenstart erwartet, also gegen 12:30 bis 13:00 Uhr MEZ.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Lowe's sein Geld?
Lowe's ist nach Home Depot der zweitgrößte Heimwerker- und Baumarktkonzern der USA und bedient Privatkunden (Do-it-yourself) ebenso wie Profi-Handwerker. Mit den Zukäufen Foundation Building Materials (FBM, Baustoffdistribution) und Artisan Design Group (ADG) hat der Konzern sein Geschäft mit Profikunden und dem Neubau ausgeweitet; im zweiten Quartal fielen dafür 96 Millionen Dollar Abschreibungen auf immaterielle Werte an. Das Online-Geschäft wächst zweistellig (plus 15,7 Prozent im zweiten Quartal), die Kundentransaktionen gingen aber um 2,1 Prozent zurück. Die Beschreibung des Geschäftsmodells beruht auf allgemein bekannten Angaben und Quellenauswertungen.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Lowe's für das Geschäftsjahr 2026 ab?
Im zweiten Quartal (bis 31. Juli) stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung vom 19. August auf 26,0 Milliarden Dollar (Vorjahr 24,0 Milliarden), der Nettogewinn lag bei 2.399 Millionen Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 4,40 Dollar – darin enthalten sind 0,11 Dollar aus einer Zollrückerstattung. Das Ziel für das Gesamtjahr wurde damals gesenkt: Umsatz rund 92,0 Milliarden Dollar (zuvor 92 bis 94 Milliarden), Vergleichsumsatz flach (zuvor flach bis plus 2 Prozent), operative Marge 11,2 Prozent (bereinigt 11,6 Prozent) und bereinigter Gewinn je Aktie von rund 12,25 Dollar (zuvor 12,25 bis 12,75 Dollar) – jeweils am unteren Ende.
|Kennzahl
|Unternehmensziel GJ 2026
|Konsens
|Q3: Umsatz
|–
|rund 22,3–22,4 Mrd. $
|Q3: Gewinn je Aktie (bereinigt)
|–
|rund 2,86–2,88 $ (Vorjahr 3,06 $)
|GJ 2026: Umsatz
|rund 92,0 Mrd. $
|92,04 Mrd. $
|GJ 2026: Gewinn je Aktie (bereinigt)
|rund 12,25 $
|12,29 $
|Folgejahr: Umsatz
|–
|94,23 Mrd. $
|Folgejahr: Gewinn je Aktie (bereinigt)
|–
|12,92 $
Geschäftsjahr endet im Januar 2027. Konsens: StockAnalysis (13.11.2026), Seeking Alpha/TipRanks (17./18.11.2026); Beschriftung der Folgejahre dort um ein Jahr versetzt. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Lowe's (8-K 19.08.2026), StockAnalysis, Seeking Alpha, TipRanks
Auffällig: Der Konsens liegt praktisch genau auf der Unternehmensprognose – es gibt also wenig Spielraum für Enttäuschungen. Das Q3-Ergebnis war bis zum Redaktionsschluss nicht verifiziert veröffentlicht; Meldungen mit Q3-Zahlen anderer Anbieter stammten vom Vorjahr.
Die Analysten
Wie lautet die Lowe's Aktienprognose der Analysten?
Laut StockAnalysis (13. November) bewerten 35 Analysten die Aktie: 24 mit Kaufen, 10 mit Halten, einer mit Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 250,85 Dollar, der Median bei 255 Dollar, die Spanne reicht von 191 bis 290 Dollar. Koyfin kommt laut Stocktwits auf 250,52 Dollar mit derselben Spanne.
Die jüngsten Studien: Stifel (Analyst W. A. Carter) stufte Lowe's am 13. November von „Hold“ auf „Sell“ ab und senkte das Ziel von 195 auf 190 Dollar – als Gründe nennt das Haus den schwächeren Wohnungsmarkt im zweiten Halbjahr 2026, Margendruck im Geschäftsjahr 2027/28 und die bessere Aufstellung von Home Depot. Piper Sandler (P. Keith) senkte das Ziel am 13. November von 265 auf 260 Dollar bei „Buy“. RBC (S. Shemesh) nennt 231 Dollar bei „Hold“. UBS (M. Lasser) sieht seit dem 10. November 275 Dollar bei „Buy“.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Quelle
|Stifel (W. A. Carter)
|Sell (zuvor Hold)
|190 $ (zuvor 195 $)
|rund −17 %
|13.11.2026
|Stocktwits
|RBC (S. Shemesh)
|Hold
|231 $
|rund +1 %
|13.11.2026
|StockAnalysis
|Piper Sandler (P. Keith)
|Buy
|260 $ (zuvor 265 $)
|rund +14 %
|13.11.2026
|StockAnalysis
|UBS (M. Lasser)
|Buy
|275 $
|rund +21 %
|10.11.2026
|StockAnalysis
|Konsens (Ø)
|Kaufen (24/10/1)
|250,85 $
|rund +10 %
|13.11.2026
|StockAnalysis
Einstufungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 227,73 $ (Schlusskurs NYSE, 13.11.2026), eigene Rechnung.
Quelle: StockAnalysis, Stocktwits/The Fly
Bewertung
Ist die Lowe's Aktie günstiger als Home Depot?
Laut Trefis (17. November) liegt das KGV von Lowe's bei 18,9, bei Home Depot bei 24,3 und bei Floor & Decor bei 21,2. Die Marktkapitalisierung von Lowe's beträgt rund 126 Milliarden Dollar, die von Home Depot rund 345 Milliarden. Der Abschlag zu Home Depot spiegelt die schwächeren Vergleichsumsätze und die Zukäufe im Neubaugeschäft wider. Die Dividende von 5,00 Dollar pro Jahr entspricht einer Rendite von rund 2,3 Prozent (bei 218,15 Dollar; StockAnalysis).
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Lowe's Aktie im Chart?
Aktuelle Chartmarken sind nicht belegt. Nach dem Stand vom 2. November (StockAnalysis, Kurs 218,15 Dollar) lag die 50-Tage-Linie bei 196,23 Dollar, die 200-Tage-Linie bei 225,66 Dollar und der RSI bei 73 – der Kurs von zuletzt rund 228 Dollar liegt damit nahe oder leicht über der 200-Tage-Linie. Die Eckpunkte der 52-Wochen-Spanne betragen 178,45 und 293,06 Dollar (Stand 27. Oktober).
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Lowe's Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|275–290 $ (UBS, Höchstziel)
|rund +21 % bis +27 %
|Profi-Geschäft und Online wachsen, Margen stabilisieren sich, Wohnungsmarkt erholt sich
|Base-Case
|250,85 $ (Ø)
|rund +10 %
|Jahresziele werden erreicht
|Bear-Case
|190 $ (Stifel), 191 $ (niedrigstes Ziel)
|rund −17 %
|Schwächerer Wohnungsmarkt, Margendruck, Home Depot besser aufgestellt
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstände bezogen auf 227,73 $ (13.11.2026).
Quelle: StockAnalysis, Stocktwits/The Fly
Termine
Was Anleger bei der Lowe's Aktie jetzt beobachten sollten
18. November, vor US-Börsenstart: Lowe's Q3 mit Vergleichsumsatz, Marge und Ausblick; Target und TJX melden am selben Tag
18. November, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokoll mit Folgen für zinssensitive Wohnungsmarktwerte
19. November: Walmart-Zahlen als Gradmesser für den Konsum
Danach: Kurszieländerungen der Analysten
Häufige Fragen zur Lowe's Aktie Prognose
Wie lautet die Lowe's Aktienprognose der Analysten?
Laut StockAnalysis (13.11.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel von 35 Analysten bei 250,85 Dollar; 24 sagen Kaufen, 10 Halten, einer Verkaufen. Die Ziele reichen von 191 bis 290 Dollar.
Welches Kursziel nennt UBS für die Lowe's Aktie?
UBS (Analyst M. Lasser) nennt laut StockAnalysis seit dem 10. November ein Kursziel von 275 Dollar bei „Buy“.
Welche Prognose gibt Lowe's selbst ab?
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Lowe's rund 92,0 Milliarden Dollar Umsatz, flache Vergleichsumsätze und rund 12,25 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie.
Wann legt Lowe's Zahlen vor?
Am 18. November 2026 vor US-Börsenstart (erwartet gegen 12:30 bis 13:00 Uhr MEZ).
Warum hat Stifel die Lowe's Aktie abgestuft?
Stifel nennt den schwächeren Wohnungsmarkt, Margendruck im Geschäftsjahr 2027/28 und die bessere Aufstellung von Home Depot (13.11.2026).
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 275 Dollar von UBS (Analyst M. Lasser, 10.11.2026, gemeldet von StockAnalysis) sowie Einstufungen von Stifel, Piper Sandler und RBC wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen: UBS, Stifel, Piper Sandler, RBC Capital Markets. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Lowe's Companies, Inc. (LOW): Kaufen, Kursziel 275,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von UBS (M. Lasser) vom 10.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 11:21 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 11:21 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (M. Lasser).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.