Wie lautet die Lowe's Aktienprognose der Analysten?

Laut StockAnalysis (13.11.2026) liegt das durchschnittliche Kursziel von 35 Analysten bei 250,85 Dollar; 24 sagen Kaufen, 10 Halten, einer Verkaufen. Die Ziele reichen von 191 bis 290 Dollar.

Welches Kursziel nennt UBS für die Lowe's Aktie?

UBS (Analyst M. Lasser) nennt laut StockAnalysis seit dem 10. November ein Kursziel von 275 Dollar bei „Buy“.

Welche Prognose gibt Lowe's selbst ab?

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Lowe's rund 92,0 Milliarden Dollar Umsatz, flache Vergleichsumsätze und rund 12,25 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie.

Wann legt Lowe's Zahlen vor?

Am 18. November 2026 vor US-Börsenstart (erwartet gegen 12:30 bis 13:00 Uhr MEZ).

Warum hat Stifel die Lowe's Aktie abgestuft?

Stifel nennt den schwächeren Wohnungsmarkt, Margendruck im Geschäftsjahr 2027/28 und die bessere Aufstellung von Home Depot (13.11.2026).