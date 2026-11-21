Die Lowe's Aktie (ISIN: US5486611073, WKN: 859101, Handelssymbol Xetra: LWE, US-Handelssymbol: LOW, NYSE) hat am Mittwoch, 18. November 2026, Zahlen vorgelegt, die auf den ersten Blick überzeugen: Gewinn und Umsatz über den Erwartungen, Umsatzprognose angehoben. Die Börse reagierte trotzdem kühl. Vorbörslich fiel das Papier um bis zu 5 Prozent, am Donnerstag ging es weiter abwärts.
Lowe's Aktie: Zahlen geschlagen, Umsatzziel erhöht – und trotzdem verkauft. Was die Zollmillionen verdecken
Die Lowe's Aktie fällt nach eigentlich guten Quartalszahlen. Ein Sondereffekt bläht den Gewinn auf, die Marge schrumpft. Was das für den Baumarkt-Konkurrenten von Home Depot bedeutet.
Die Zahlen
Ein gutes Quartal mit einem Sternchen
Der Umsatz stieg laut Lowe's um 9,3 Prozent, auch dank zugekaufter Großhandelsgeschäfte. Auf vergleichbarer Fläche legten die Erlöse um 1,8 Prozent zu, das sechste Plus in Folge. Der Onlineumsatz wuchs laut Schaeffer's um 17,4 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,10 Dollar über den erwarteten rund 2,89 Dollar – doch 34 Cent davon stammten aus einmaligen Zollrückerstattungen. Ohne diesen Effekt hätte Lowe's die Erwartungen verfehlt.
Die Jahresprognose für den bereinigten Gewinn je Aktie bestätigte Lowe's bei 12,25 Dollar, knapp unter dem Konsens. Das Umsatzziel hob der Konzern auf 92,5 Milliarden Dollar an. Anleger achteten laut Investing.com mehr auf die schwächere Bruttomarge als auf den Gewinn.
Analyse
Warum die Lowe's Aktie hinter Home Depot herhinkt
Die Lowe's Aktie lag laut Schaeffer's seit Jahresbeginn rund 8,7 Prozent im Minus. Home Depot hatte am Tag zuvor ebenfalls Zahlen über den Erwartungen gemeldet und war ebenfalls gefallen. Beide Konzerne leiden unter einem schwachen Immobilienmarkt und hohen Zinsen: Wer nicht umzieht, renoviert weniger.
DA-Davidson-Analyst Michael Baker beließ die Einstufung auf „Neutral“ mit Kursziel 245 Dollar. Er sieht Anzeichen, dass das Schlimmste im Baumarktgeschäft vorbei sei, verweist aber auf Margendruck. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Lowe's Aktie
Warum fiel die Lowe's Aktie nach den Zahlen?
Weil ein Teil des Gewinns aus einmaligen Zollrückerstattungen stammte und die Marge sank.
Was erwartet Lowe's für 2026?
Einen Umsatz von 92,5 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,25 Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Lowe's Aktie?
ISIN US5486611073, WKN 859101, deutsches Kürzel LWE, US-Handelssymbol LOW an der NYSE.
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