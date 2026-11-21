Der Umsatz stieg laut Lowe's um 9,3 Prozent, auch dank zugekaufter Großhandelsgeschäfte. Auf vergleichbarer Fläche legten die Erlöse um 1,8 Prozent zu, das sechste Plus in Folge. Der Onlineumsatz wuchs laut Schaeffer's um 17,4 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,10 Dollar über den erwarteten rund 2,89 Dollar – doch 34 Cent davon stammten aus einmaligen Zollrückerstattungen. Ohne diesen Effekt hätte Lowe's die Erwartungen verfehlt.