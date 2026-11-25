Die Lowe's Aktie hat ein Problem, das viele US-Händler in diesem Herbst teilen: Die Zahlen sind gut, aber nicht ganz so gut, wie sie aussehen. Die zweitgrößte Baumarktkette der USA steigerte den Umsatz im dritten Quartal auf 22,76 Milliarden Dollar, die vergleichbaren Umsätze legten um 1,8 Prozent zu – erwartet worden war kaum Wachstum. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 3,10 Dollar und lag klar über dem Konsens von 2,88 Dollar. Trotzdem verlor die Lowe's Aktie am Tag der Zahlen rund 4 Prozent.
Lowe's Aktie: Umsatzprognose rauf, Marge runter – warum die Baumarktkette trotz Rekordquartal abgestraft wird
Lowe's wächst das sechste Quartal in Folge und schlägt die Erwartungen. Doch ein Teil des Gewinns stammt aus Zollrückerstattungen, die Margenprognose sinkt. Die Lowe's Aktie im Check.
Die Zahlen
Sechstes Wachstumsquartal mit Fußnote
Es war das sechste Quartal in Folge mit positiven vergleichbaren Umsätzen. Getragen wurde das Wachstum vom Onlinegeschäft mit plus 17,4 Prozent und von der Nachfrage der Profikunden. Der Nettogewinn stieg von 1,62 auf 1,67 Milliarden Dollar. Die Fußnote: Wie andere Händler profitierte auch Lowe's zuletzt von Zollrückerstattungen. Sie beliefen sich Berichten zufolge auf rund 250 Millionen Dollar vor Steuern – ein Effekt von etwa 0,34 Dollar je Aktie.
Der Ausblick
Mehr Umsatz, weniger davon bleibt hängen
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Lowe's nun einen Umsatz von rund 92,5 Milliarden Dollar statt 92,0 Milliarden Dollar. Die vergleichbaren Umsätze sollen um etwa 0,5 Prozent wachsen, bisher war Stagnation geplant. Die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie bleibt jedoch bei rund 12,25 Dollar – und die erwartete operative Marge sinkt von 11,2 auf 11,1 Prozent. Mehr Umsatz bei unverändertem Gewinn: Diese Rechnung erklärt die verhaltene Reaktion der Börse.
Bei der Lowe's Aktie wächst der Umsatz schneller als der Gewinn. Solange die Marge nachgibt, bleibt der Markt skeptisch.
Häufige Fragen zur Lowe's Aktie
Warum fiel die Lowe's Aktie nach guten Zahlen?
Die Prognose für die operative Marge wurde gesenkt, und der Gewinnausblick blieb trotz höherer Umsatzerwartung unverändert.
Wie lautet die Prognose für 2026?
Rund 92,5 Milliarden Dollar Umsatz, etwa 0,5 Prozent Wachstum der vergleichbaren Umsätze und rund 12,25 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie.
Was ist Lowe's?
Lowe's ist nach Home Depot die zweitgrößte Baumarktkette der USA mit rund 1.760 Filialen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.