Warum fiel die Lowe's Aktie nach guten Zahlen?

Die Prognose für die operative Marge wurde gesenkt, und der Gewinnausblick blieb trotz höherer Umsatzerwartung unverändert.

Wie lautet die Prognose für 2026?

Rund 92,5 Milliarden Dollar Umsatz, etwa 0,5 Prozent Wachstum der vergleichbaren Umsätze und rund 12,25 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie.

Was ist Lowe's?

Lowe's ist nach Home Depot die zweitgrößte Baumarktkette der USA mit rund 1.760 Filialen.