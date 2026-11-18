Lowe's Aktienanalyse: Home Depot liefert, die Aktie fällt – hält Lowe's heute dagegen?

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 07:37 9 Min.

Lowe's legt heute vor dem US-Börsenstart die Zahlen zum dritten Quartal vor. Nach dem Dämpfer für Home Depot, zwei Abstufungen auf Verkaufen und Hypothekenzinsen über 7 Prozent steht viel auf dem Spiel. Unsere Lowe's Aktienanalyse zeigt, was Analysten erwarten, wie die Lowe's Aktie bewertet ist und woran sich die Lowe's Aktienprognose jetzt entscheidet.

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Heute wird es ernst für die Lowe's Aktie: Die zweitgrößte Baumarktkette der USA legt am Mittwoch um 6 Uhr New Yorker Zeit (12 Uhr MEZ) die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Auf Tradegate ging das Papier am Dienstagabend um 21:42 Uhr mit 204,10 Euro und einem Plus von 1,90 Prozent aus dem Handel – obwohl Erzrivale Home Depot trotz übertroffener Erwartungen an der Börse abgestraft wurde. Die Aktie von Lowe's Companies (Ticker LOW, NYSE, ISIN US5486611073) hat seit Anfang Oktober kräftig aufgeholt, liegt seit Jahresbeginn aber weiter im Minus. Diese Lowe's Aktienanalyse ordnet ein, was der Markt erwartet und was die Lowe's Aktienprognose jetzt bestimmt. Kurs auf Tradegate am 17. November 2026 um 21:42 Uhr MEZ (+1,90 %) 204,10 € Kursentwicklung seit Jahresbeginn (Barchart, Stand 16.11.2026) −6,7 % Börsenwert rund 125 Mrd. $ Erwartetes KGV laut Zacks (Home Depot: rund 22) rund 17 Durchschnittliches Kursziel von 30 Analysten (Barchart, 16.11.2026) 253,90 $ Quelle : Tradegate (17.11.2026, 21:42 Uhr); Barchart via Yahoo Finance (16.11.2026); Zacks; Robinhood Steckbrief Unternehmen Lowe's Companies, Inc. Sitz Mooresville, North Carolina Ticker LOW (NYSE) ISIN US5486611073 52-Wochen-Spanne 178,45 bis 293,06 Dollar Dividende 1,25 Dollar je Quartal (5,00 Dollar jährlich) Vorstandschef Marvin Ellison Zahlen Q3 18. November 2026, 6 Uhr NY / 12 Uhr MEZ Stand: 17.11.2026, Kurs Tradegate 17.11.2026, 21:42 Uhr; übrige Daten laut Yahoo Finance, Robinhood, Zacks Der Auslöser Was bedeutet der Home-Depot-Dämpfer für die Lowe's Aktie? Home Depot hat am Dienstag gezeigt, wie hoch die Messlatte liegt: Gute Zahlen reichen nicht, wenn der Ausblick schwächelt. Der Branchenprimus steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden Dollar, die vergleichbaren Umsätze legten um 2,2 Prozent zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,86 Dollar knapp über der Erwartung von 3,84 Dollar. Zugleich verengte Home Depot die Jahresprognose für das vergleichbare Wachstum auf rund 1,4 Prozent und kündigte einen Führungswechsel an: Finanzchef Richard McPhail übernimmt ab dem 23. November den Chefposten. Die Aktie schloss 2,45 Prozent tiefer. Die Lowe's Aktie konnte sich hierzulande dennoch behaupten – offenbar setzen Anleger darauf, dass die Erwartungen an Lowe's bereits niedrig genug sind. Das Umfeld bleibt rau. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am 16. November laut Trading Economics bei 5,13 Prozent, der Markt preist eine weitere Zinserhöhung der Fed ein. Die Zahl der Verkäufe bestehender Häuser fiel im Oktober auf 3,75 Millionen (Jahresrate) – den tiefsten Stand seit August 2010. Hinzu kommt Gegenwind von der Analystenseite: Stifel stufte die Lowe's Aktie am 13. November von Halten auf Verkaufen ab, Zelman & Associates folgte wenige Tage später mit demselben Schritt. Das Geschäftsmodell Wie verdient Lowe's sein Geld und welche Rolle spielen die Profis? Lowe's betreibt rund 1.750 Baumärkte in den USA und verkauft Werkzeuge, Baustoffe, Gartenbedarf, Haushaltsgeräte und Installationsleistungen. Traditionell hängt der Konzern stärker an Heimwerkern (DIY) als Home Depot. Genau hier setzt die Strategie von Vorstandschef Marvin Ellison an: Lowe's will das Geschäft mit professionellen Handwerkern und Bauunternehmen (Pro) ausbauen. Dafür übernahm der Konzern 2025 die Artisan Design Group (ADG) für rund 1,3 Milliarden Dollar – einen Spezialisten für Innenausbau mit 1,8 Milliarden Dollar Umsatz 2024 – und im Oktober 2025 den Baustoffhändler Foundation Building Materials (FBM) für 8,8 Milliarden Dollar mit mehr als 370 Standorten in den USA und Kanada. Ellison sieht im Geschäft mit großen Profikunden einen adressierbaren Markt von 250 Milliarden Dollar. Die Kehrseite: Beide Zukäufe hängen am Wohnungsbau. ADG ist laut Hudson Labs fast vollständig vom privaten Wohnbau abhängig, FBM zu etwa 45 Prozent. Zuverlässig wächst dagegen der Onlinehandel – im zweiten Quartal um 15,7 Prozent. Zahlen und Bewertung Was erwarten Analysten von den Lowe's-Zahlen und wie teuer ist die Aktie? Der Blick zurück erklärt die vorsichtige Stimmung. Im zweiten Quartal steigerte Lowe's den Umsatz dank der Zukäufe um 8,3 Prozent auf 26,0 Milliarden Dollar, die vergleichbaren Umsätze legten aber nur um 0,2 Prozent zu – bei Home Depot waren es 1,7 Prozent. Die operative Marge sank von 14,5 auf 13,7 Prozent. Im August senkte das Management die Jahresprognose auf das untere Ende: rund 92 Milliarden Dollar Umsatz, stagnierende vergleichbare Umsätze und ein bereinigter Gewinn je Aktie von etwa 12,25 Dollar. Für das dritte Quartal erwarten Analysten im Schnitt einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,86 bis 2,89 Dollar, rund 6 Prozent weniger als im Vorjahr (3,06 Dollar). Beim Umsatz liegt der Konsens bei etwa 22,4 Milliarden Dollar, ein Plus von gut 7 Prozent – getragen vor allem von FBM und ADG. Entscheidend dürften die vergleichbaren Umsätze werden: Laut StreetSignal rechnet der Markt mit einem Plus von etwa 0,3 Prozent bei rund 1,5 Prozent weniger Kundentransaktionen. Lowe's hatte bereits signalisiert, dass der bereinigte Quartalsgewinn etwa 7 Prozent unter dem Vorjahr liegen dürfte. Lowe's Aktie: Erwartungen an das dritte Quartal 2026 Kennzahl Q3 2025 (Ist) Q3 2026 (Konsens) Umsatz 20,8 Mrd. $ rund 22,4 Mrd. $ Vergleichbare Umsätze +0,4 % rund +0,3 % Gewinn je Aktie (bereinigt) 3,06 $ 2,86–2,89 $ Gewinn je Aktie (GAAP) 2,88 $ – Geschäftsquartal bis Ende Oktober 2026. Bereinigt = Non-GAAP. Konsens je nach Quelle leicht abweichend. Quelle : Lowe's Quartalsmitteilungen (SEC 8-K); Zacks; Seeking Alpha; Investing.com; StreetSignal (Stand 17.11.2026) Bewertet ist die Lowe's Aktie mit rund dem 17-Fachen der erwarteten Gewinne, Home Depot dagegen mit etwa dem 22- bis 23-Fachen. Der Abschlag spiegelt das schwächere Wachstum und die höhere Abhängigkeit vom Heimwerkergeschäft wider. Mit einer jährlichen Dividende von 5,00 Dollar je Aktie liegt die Rendite bei gut 2 Prozent. Lowe's hat die Ausschüttung mehr als 50 Jahre in Folge erhöht. Lowe's und Home Depot im Bewertungsvergleich Kennzahl Lowe's Home Depot KGV erwartet rund 17 rund 22–23 Vergleichbare Umsätze Q2 +0,2 % +1,7 % Jahresprognose vergleichbare Umsätze stagnierend rund +1,4 % Dividende je Aktie (jährlich) 5,00 $ 9,32 $ Dividendenrendite rund 2,2 % rund 2,7 % Quelle : Zacks; TIKR (16.11.2026); Robinhood; Home Depot 8-K vom 17.11.2026 Die Analysten Was sagen Analysten zur Lowe's Aktie? Trotz der jüngsten Abstufungen überwiegt an der Wall Street die Zuversicht. Laut Barchart empfehlen von 30 Analysten 21 die Aktie zum Kauf, 7 raten zum Halten und 2 zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel lag am 16. November bei 253,90 Dollar, die Spanne reicht bis 300 Dollar. StockAnalysis nennt einen Schnitt von rund 252 Dollar bei 35 Analysten. Neben den Verkaufsempfehlungen von Stifel und Zelman bestätigten JPMorgan und Bernstein Anfang November ihre Kaufempfehlungen. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Charttechnik Wie steht es charttechnisch um die Lowe's Aktie? Charttechnisch steht die Lowe's Aktie an einer Weggabelung. Seit Anfang Oktober hat sie sich laut Investing.com um gut 27 Prozent vom 52-Wochen-Tief bei 178,45 Dollar erholt. Nach der Stifel-Abstufung rutschte sie laut MarketBeat jedoch unter die 200-Tage-Linie, die damit vom Unterstützer zum Widerstand werden könnte. Das 52-Wochen-Hoch bei 293,06 Dollar liegt weit entfernt. Die Zahlen dürften entscheiden, ob die Erholung seit Oktober Bestand hat. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden. Chancen und Risiken Was spricht für, was gegen die Lowe's Aktie? Bull-Case: Was für die Lowe's Aktie spricht Niedrige Messlatte: Der Konsens rechnet mit fast stagnierenden Umsätzen auf vergleichbarer Fläche.

Pro-Offensive: FBM und ADG öffnen den Markt für große Profikunden.

Bewertung: KGV von rund 17, deutlich unter Home Depot.

Dividende: Mehr als 50 Jahre steigende Ausschüttungen.

Online: Digitaler Umsatz wächst zweistellig. Bear-Case: Was gegen die Lowe's Aktie spricht Zinsen: Zehnjährige Rendite über 5 Prozent, Hypothekenzinsen über 7 Prozent.

Häusermarkt: Verkäufe bestehender Häuser auf 16-Jahres-Tief.

Wohnbau-Risiko: ADG und FBM hängen stark am Wohnungsbau.

Marge: Operative Marge rückläufig, Integrationskosten.

Stimmung: Zwei Abstufungen auf Verkaufen binnen weniger Tage. Risikohinweis: Aktien können stark schwanken, bis hin zum Totalverlust. Bei US-Werten kommt für Anleger im Euroraum ein Währungsrisiko hinzu. Die Szenarien Lowe's Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert Für die Lowe's Aktienprognose zeichnen sich nach Einschätzung der Redaktion drei Wege ab, wie sie am Markt diskutiert werden. Eine eigene Kursprognose ist das nicht. 01 Szenario 1: Positive Überraschung bei den vergleichbaren Umsätzen Übertrifft Lowe's die erwarteten 0,3 Prozent deutlich und bestätigt die Jahresprognose, könnte sich die Erholung seit Oktober fortsetzen und der Abstand zum Analystenkonsens schrumpfen. 02 Szenario 2: Zahlen im Rahmen Erfüllt Lowe's die Erwartungen, bleibt der Ausblick entscheidend. Wie bei Home Depot könnte eine vorsichtige Prognose die Freude über ein solides Quartal bremsen. 03 Szenario 3: Erneute Prognosesenkung Muss Lowe's die Jahresziele erneut senken, etwa wegen des schwachen Häusermarkts, dürften die Kritiker von Stifel und Zelman Auftrieb erhalten. Dann rückt das Tief vom Oktober wieder in den Blick. Termine Welche Termine für die Lowe's Aktie wichtig sind 13. November 2026 Abstufung Stifel stuft auf Verkaufen ab 17. November 2026 Home-Depot-Zahlen Umsatz 43,4 Mrd. Dollar, Aktie −2,45 % 18. November 2026, 12 Uhr MEZJetzt Lowe's-Zahlen Q3 Telefonkonferenz um 15 Uhr MEZ 18. November 2026, 14:30 Uhr MEZ US-Baubeginne Daten für Oktober Dezember 2026 Investorentag Neue Strategie- und Finanzziele erwartet Quelle : Home Depot; TIKR; StreetSignal; StockTitan; Investing.com; Stand 18. November 2026 Häufige Fragen zur Lowe's Aktienanalyse Wann veröffentlicht Lowe's die Zahlen zum dritten Quartal?

Am 18. November 2026 um 6 Uhr New Yorker Zeit, also um 12 Uhr MEZ. Die Telefonkonferenz beginnt um 15 Uhr MEZ. Was erwarten Analysten von der Lowe's Aktie im dritten Quartal?

Im Schnitt rund 22,4 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,86 bis 2,89 Dollar. Die vergleichbaren Umsätze sollen um etwa 0,3 Prozent zulegen. Wie ist die Lowe's Aktie im Vergleich zu Home Depot bewertet?

Laut Zacks mit rund dem 17-Fachen der erwarteten Gewinne, Home Depot mit rund dem 22-Fachen. Was sagen Analysten zur Lowe's Aktienprognose?

Laut Barchart raten 21 von 30 Analysten zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel lag am 16. November bei 253,90 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter. Welche Dividende zahlt Lowe's?

1,25 Dollar je Quartal, also 5,00 Dollar im Jahr. Das entspricht einer Rendite von gut 2 Prozent. Fazit der Lowe's Aktienanalyse: Niedrige Erwartungen, hoher Druck Die Lowe's Aktienanalyse zeigt einen Konzern im Umbau: Mit FBM und ADG wird Lowe's zum Partner der Profis, doch der schwache Häusermarkt und Zinsen über 5 Prozent belasten das Kerngeschäft. Die Erwartungen für das dritte Quartal sind niedrig, die Bewertung liegt klar unter Home Depot. Der Rivale hat aber gezeigt, dass solide Zahlen allein nicht reichen. Für die Lowe's Aktienprognose zählen heute vor allem die vergleichbaren Umsätze und die Bestätigung der Jahresziele.

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