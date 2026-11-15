Es ist ein merkwürdiger Widerspruch: Das Geschäft von Lowe's läuft schwächer, die Aktie aber stärker. Vor drei Monaten senkte der zweitgrößte US-Baumarktkonzern seine Jahresprognose. Seitdem hat sich die Lowe's-Aktie von einem Tief nahe 178 Dollar auf rund 232 Dollar erholt und steht nur knapp unter ihrem Hoch nach den letzten Zahlen. Kurz vor dem Termin stufte das Analysehaus Stifel die Aktie auf „Verkaufen“ ab. Am Mittwoch, 18. November, liefern die Quartalszahlen für Q3 die Antwort auf die entscheidende Frage: War der Prognoseschnitt tief genug?
Lowe's-Aktie: Quartalszahlen Q3 – reicht der Prognoseschnitt oder kommt der nächste?
Lowe's legt am Mittwoch, 18. November 2026, vor US-Börsenbeginn die Quartalszahlen für Q3 vor. Analysten erwarten 2,85 Dollar Gewinn je Aktie und 22,4 Milliarden Dollar Umsatz. Es sind die ersten Zahlen nach der gesenkten Jahresprognose. Die Lowe's Quartalszahlen-Vorschau: Erwartungen, Margen, Heimwerker-Flaute und was die Lowe's-Aktie jetzt bewegt.
Lowe's Quartalszahlen Q3
Die Erwartungen: weniger Gewinn, mehr Umsatz
Laut Earnings Whispers erwarten Analysten einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,85 Dollar nach 3,06 Dollar im Vorjahr, ein Rückgang um fast 7 Prozent. Der Umsatz soll dagegen um rund 7 Prozent auf 22,36 Milliarden Dollar steigen. Das liegt vor allem an Zukäufen: Die Baustoffhändler Foundation Building Materials und ADG bringen zusätzlichen Umsatz, verwässern aber die Marge. Die Flüsterschätzung liegt mit 2,88 Dollar nur knapp über dem Konsens. Das Management hat selbst einen Gewinnrückgang von rund 7 Prozent angekündigt.
Für das Gesamtjahr rechnet Lowe's mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von rund 12,25 Dollar bei etwa 92 Milliarden Dollar Umsatz. Bemerkenswert: Der Analystenkonsens liegt mit 12,43 Dollar und 92,98 Milliarden Dollar über der Prognose des Unternehmens. Gleichzeitig hat sich das Wachstum Quartal für Quartal abgeschwächt. Der flächenbereinigte Umsatz stieg zuletzt nur noch um 0,2 Prozent, die Zahl der Transaktionen sank um 2,1 Prozent, und die Bruttomarge fiel wegen höherer Treibstoff- und Transportkosten um 0,8 Prozentpunkte.
Lowe's Aktienanalyse
Fünf Punkte, auf die es am Mittwoch ankommt
Die Bruttomarge
Das Management hat vor stärkerem Kostendruck in der zweiten Jahreshälfte gewarnt. Fällt die Marge stärker als im Vorquartal, wäre das ein Warnsignal.
Heimwerker-Nachfrage
Die Ausgaben privater Kunden für Projekte stehen unter Druck. Lowe's ist hier stärker abhängig als Home Depot.
Rabattschlacht
Wettbewerber haben mit Geld aus Zollrückerstattungen die Preise für Saisonware gesenkt. Lowe's hält das für vorübergehend.
Lichtblicke
Der Onlineumsatz wuchs zuletzt um mehr als 15 Prozent, Haushaltsgeräte legten das siebte Quartal in Folge zu, Profikunden und Handwerksdienste entwickeln sich stabil.
Die Jahresprognose
Eine erneute Senkung würde der optimistischen Erwartung der Analysten widersprechen und die jüngste Erholung der Aktie gefährden.
Das große Bild
Der kleinere Rivale spürt die Flaute zuerst
Lowe's und Home Depot hängen am selben Markt, doch Lowe's spürt Schwächen meist früher. Der Konzern verdient mehr mit privaten Heimwerkern, die bei hohen Zinsen größere Projekte aufschieben. Volkswirte von Oxford Economics erwarten Hypothekenzinsen über 7 Prozent bis weit ins Jahr 2027. Einen Tag vor Lowe's berichtet Home Depot. Dessen Zahlen dürften die Erwartungen an die Lowe's-Aktie bereits am Dienstag in die eine oder andere Richtung verschieben.
Häufige Fragen zu den Lowe's Quartalszahlen
Wann veröffentlicht Lowe's die Quartalszahlen für Q3?
Am Mittwoch, 18. November 2026, vor US-Börsenbeginn.
Was erwarten Analysten von den Lowe's Zahlen?
Einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 2,85 Dollar und einen Umsatz von rund 22,4 Milliarden Dollar.
Wie lautet die Jahresprognose von Lowe's?
Ein bereinigter Gewinn je Aktie von rund 12,25 Dollar bei einem Umsatz von etwa 92 Milliarden Dollar.
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