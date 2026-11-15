Lowe's-Aktie: Quartalszahlen Q3 – reicht der Prognoseschnitt oder kommt der nächste?

Es ist ein merkwürdiger Widerspruch: Das Geschäft von Lowe's läuft schwächer, die Aktie aber stärker. Vor drei Monaten senkte der zweitgrößte US-Baumarktkonzern seine Jahresprognose. Seitdem hat sich die Lowe's-Aktie von einem Tief nahe 178 Dollar auf rund 232 Dollar erholt und steht nur knapp unter ihrem Hoch nach den letzten Zahlen. Kurz vor dem Termin stufte das Analysehaus Stifel die Aktie auf „Verkaufen“ ab. Am Mittwoch, 18. November, liefern die Quartalszahlen für Q3 die Antwort auf die entscheidende Frage: War der Prognoseschnitt tief genug?