Die Lowe's Aktie (Ticker LOW, NYSE; ISIN US5486611073) geht mit Gegenwind in den wichtigsten Termin des Herbstes: Am Mittwoch, 18. November, legt die zweitgrößte Baumarktkette der USA vor US-Börsenstart ihre Zahlen zum dritten Quartal vor. Zum letzten verfügbaren Schluss am Montag kostete das Papier 224,93 US-Dollar – die Lowe's Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 250,85 Dollar und damit gut 11 Prozent höher. Doch kurz vor den Zahlen haben zwei Häuser ihre Einstufung auf ein negatives Votum gesenkt.
Lowe's Aktie Prognose: Zwei Abstufungen, Home Depot legt vor, Analysten sehen im Schnitt rund 251 Dollar – was müssen die Q3-Zahlen am Mittwoch liefern?
Am Mittwoch legt Lowe's vor US-Börsenstart die Zahlen zum dritten Quartal vor, einen Tag nach dem Rivalen Home Depot. Die Lowe's Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 250,85 Dollar, die Ziele reichen von 191 bis 290 Dollar. Was Konsens, Unternehmensprognose, Kursziele, Bewertung und Optionsmarkt für die Lowe's Aktie bedeuten.
Am Dienstag hat zudem der große Rivale Home Depot vorgelegt: mehr Umsatz als erwartet, aber weniger Kundenbesuche und ein Gewinnausblick unter den Markterwartungen. Für die Lowe's Aktie Prognose ist das eine gemischte Vorlage. Am Optionsmarkt ist laut TipRanks eine Kursbewegung von gut 5 Prozent in beide Richtungen eingepreist.
Messlatte für Mittwoch
Der Konsens erwartet für das dritte Quartal 22,36 bis 22,39 Mrd. Dollar Umsatz und 2,86 bis 2,88 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie – rund 6 Prozent weniger als im Vorjahr.
Unternehmensprognose bereits gesenkt
Lowe's selbst rechnet für das Geschäftsjahr 2026 mit rund 92 Mrd. Dollar Umsatz, flachen vergleichbaren Umsätzen und 12,25 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie.
Zwei Abstufungen in vier Tagen
Stifel senkte am 13. November auf „Sell“ mit Kursziel 190 Dollar, Zelman & Associates am 16. November auf „Underperform“.
Abschlag zu Home Depot
Mit einem erwarteten KGV um 17 bis 18 ist die Lowe's Aktie deutlich günstiger bewertet als Home Depot mit knapp 23.
Der Auslöser
Was bedeuten die Home-Depot-Zahlen für die Lowe's Aktie Prognose?
Home Depot hat für das dritte Quartal einen Umsatz von 43,4 Milliarden Dollar gemeldet, 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr und über den erwarteten 42,78 Milliarden. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 2,2 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,86 Dollar knapp über der Schätzung. Unter der Oberfläche zeigt sich aber ein Muster, das auch Lowe's betreffen dürfte: Die Zahl der vergleichbaren Transaktionen sank um 0,5 Prozent, der durchschnittliche Bon stieg dagegen um 3 Prozent auf 93,09 Dollar. Kunden geben pro Einkauf mehr aus, kommen aber seltener.
Beim Ausblick blieb Home Depot vorsichtig. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern ein Umsatzplus von rund 4,5 Prozent und vergleichbare Umsätze von etwa 1,4 Prozent an. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um rund 2 Prozent über den 14,69 Dollar des Vorjahres liegen, die bereinigte operative Marge bei etwa 12,8 Prozent – das untere Ende der bisherigen Spanne. Die Aktie gab vorbörslich rund 2 Prozent nach. Für Lowe's heißt das: Die Nachfrage bricht nicht weg, aber ein Rückenwind aus dem Heimwerkermarkt ist nicht in Sicht.
Geschäftsmodell
Womit verdient Lowe's sein Geld?
Lowe's verkauft Baustoffe, Holz, Werkzeuge, Gartenbedarf, Haushaltsgeräte und Einrichtung an private Heimwerker und Profi-Handwerker. Anders als Home Depot hängt Lowe's stärker am Do-it-yourself-Kunden, der unter hohen Hypothekenzinsen und wenigen Hausverkäufen besonders leidet. Um im Profigeschäft aufzuholen, hat der Konzern 2025 den Baustoffhändler Foundation Building Materials (FBM) für rund 8,8 Milliarden Dollar und den Innenausbauer Artisan Design Group (ADG) für rund 1,33 Milliarden Dollar übernommen. Die Zukäufe treiben den Umsatz, verwässern aber die Marge und haben die Nettoverschuldung auf rund 38,9 Milliarden Dollar gehoben. Bis Mitte 2027 will Lowe's den Verschuldungsgrad auf das 2,75-Fache senken.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Lowe's Aktienprognose des Unternehmens?
Lowe's hat die Erwartungen im August selbst gedämpft – am Mittwoch zählt, ob die gesenkte Prognose hält.
Im zweiten Quartal stieg der Umsatz dank der Zukäufe um 8,3 Prozent auf 26,1 Milliarden Dollar, die vergleichbaren Umsätze legten aber nur um 0,2 Prozent zu. Online wuchs Lowe's um 15,7 Prozent. Danach senkte der Konzern die Jahresziele: Für das Geschäftsjahr 2026, das Ende Januar 2027 endet, erwartet Lowe's nun rund 92 Milliarden Dollar Umsatz (zuvor 92 bis 94 Milliarden), flache vergleichbare Umsätze (zuvor flach bis plus 2 Prozent), eine bereinigte operative Marge von 11,6 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,25 Dollar (zuvor 12,25 bis 12,75 Dollar).
Für das dritte Quartal hat das Management flache vergleichbare Umsätze und einen bereinigten Gewinn je Aktie rund 7 Prozent unter Vorjahr in Aussicht gestellt; Belastungen kommen laut Hudson Labs von der Margenverwässerung durch FBM und ADG sowie höheren Transportkosten. Der Konsens liegt je nach Datenanbieter bei 22,36 bis 22,39 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von gut 7,5 Prozent, und bei 2,86 bis 2,88 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie nach 3,06 Dollar im Vorjahresquartal. Eine belastbare Konsenszahl für die vergleichbaren Umsätze lag nicht vor; Maßstab ist die eigene Vorgabe von Lowe's.
|Kennzahl
|Prognose Lowe's GJ 2026
|Konsens GJ 2026e
|Konsens GJ 2027e
|Umsatz
|rund 92 Mrd. $
|92,04 Mrd. $ (+6,7 %)
|94,23 Mrd. $ (+2,4 %)
|Vergleichbare Umsätze
|flach
|–
|–
|Bereinigte operative Marge
|11,6 %
|–
|–
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|12,25 $
|12,29 $
|12,92 $ (+5,1 %)
|KGV (bereinigt)
|–
|rund 18,3
|rund 17,4
Geschäftsjahr endet Ende Januar; GJ 2026 = Feb. 2026 bis Jan. 2027 (bei stockanalysis.com als FY2027 geführt). Konsens laut stockanalysis.com (S&P Global, Stand 13.11.2026), EPS bereinigt. KGV eigene Rechnung mit 224,93 USD (NYSE-Schluss 16.11.2026).
Quelle: Lowe's (Q2-Mitteilung 19.08.2026, via Hudson Labs), stockanalysis.com, Zacks, TipRanks
Auffällig: Für das kommende Jahr rechnen Analysten nur mit gut 2 Prozent Umsatzwachstum, weil der Effekt der Zukäufe dann ausläuft. Die Lowe's Aktie 2027 braucht also organisches Wachstum oder Margenfortschritte – genau daran zweifeln die Skeptiker.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Lowe's Aktie zu?
Laut stockanalysis.com (Daten von S&P Global, Stand 13. November) stufen 24 von 35 Analysten die Lowe's Aktie mit „Kaufen“ oder „Starkem Kaufen“ ein, 10 mit „Halten“ und einer mit „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 250,85 Dollar, der Median bei 255 Dollar, die Spanne reicht von 191 bis 290 Dollar. Koyfin kommt mit 250,52 Dollar auf nahezu denselben Wert, TipRanks auf 248,71 Dollar.
Die beiden Abstufungen kurz vor den Zahlen sind das Gegengewicht zum positiven Konsens. Stifel-Analyst W. Andrew Carter senkte die Aktie am 13. November von „Hold“ auf „Sell“ und das Kursziel von 195 auf 190 Dollar. Er verweist laut Investing.com auf ein schwächeres zweites Halbjahr, Druck auf die operative Marge in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 sowie strukturelle Probleme im Heimwerkergeschäft; seine Gewinnschätzung für das übernächste Jahr liegt 8 Prozent unter Konsens. Am 16. November folgte laut GuruFocus Zelman & Associates mit einer Abstufung auf „Underperform“.
Optimistisch bleibt Piper Sandler: Analyst Peter Keith bestätigte am 13. November sein Kaufvotum, nahm das Kursziel aber von 265 auf 260 Dollar zurück. Die UBS hält mit 275 Dollar an „Buy“ fest, die Bank of America sieht die Aktie neutral bei 251 Dollar, RBC bei 231 Dollar. Oppenheimer rechnete am 16. November laut MarketScreener mit weichen, aber weitgehend erwartungskonformen Ergebnissen von Home Depot und Lowe's.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Zelman & Associates
|Abstufung auf Underperform
|–
|16.11.2026
|GuruFocus
|Stifel (W. Andrew Carter)
|Hold → Sell
|195 → 190
|13.11.2026
|Investing.com, stockanalysis.com
|Piper Sandler (Peter Keith)
|Buy (bestätigt)
|265 → 260
|13.11.2026
|stockanalysis.com
|RBC Capital (Steven Shemesh)
|Hold (bestätigt)
|231
|13.11.2026
|stockanalysis.com
|Bank of America (Christopher Nardone)
|Hold (bestätigt)
|252 → 251
|10.11.2026
|stockanalysis.com
|UBS (Michael Lasser)
|Buy (bestätigt)
|275
|10.11.2026
|stockanalysis.com
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: stockanalysis.com, Investing.com, GuruFocus
Bewertung
Ist die Lowe's Aktie im Branchenvergleich günstig?
Auf Basis des bereinigten Konsens-EPS von 12,29 Dollar kommt die Lowe's Aktie auf ein KGV von rund 18 für das laufende Geschäftsjahr und gut 17 für das kommende. Der Unternehmenswert liegt laut stockanalysis.com beim rund 12,7-Fachen des operativen Ergebnisses vor Abschreibungen (EV/EBITDA). Home Depot wird mit einem KGV von knapp 23 und einem EV/EBITDA von 16,6 klar höher bewertet, ebenso der Bodenbelag-Spezialist Floor & Decor.
|Unternehmen
|Kurs (USD)
|Stand
|KGV erwartet
|EV/EBITDA
|Dividendenrendite
|Börsenwert
|Lowe's
|218,15
|02.11.2026
|17,5 (18,3)
|12,7
|2,3 %
|122 Mrd. $
|Home Depot
|348,69
|13.11.2026
|22,7
|16,6
|2,7 %
|348 Mrd. $
|Floor & Decor
|47,83
|23.10.2026
|22,9
|13,9
|–
|5,1 Mrd. $
Erwartetes KGV und EV/EBITDA laut stockanalysis.com auf Basis der genannten Kurse; Lowe's-KGV in Klammern eigene Rechnung mit 224,93 USD. Floor & Decor zahlt keine Dividende.
Quelle: stockanalysis.com, eigene Rechnung
Der Abschlag hat Gründe: Lowe's wächst organisch kaum, die Schulden sind nach den Zukäufen hoch, und Aktienrückkäufe hat der Konzern zugunsten des Schuldenabbaus zurückgefahren. Stifel begründet sein Ziel von 190 Dollar sogar mit einem Bewertungsabschlag zu Baustoffhändlern und Baumarkt-Konkurrenten. Für Einkommensanleger bleibt die Dividende von 1,25 Dollar je Quartal, zuletzt am 13. November bestätigt; laut stockanalysis.com erwirtschaftete Lowe's in zwölf Monaten 7,0 Milliarden Dollar freien Cashflow.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Lowe's Aktie Prognose?
Die Aktie hat seit dem Tief Anfang Oktober um 179 Dollar eine kräftige Erholung hingelegt; laut Investing.com stieg sie vom 7. Oktober bis zur Stifel-Abstufung um 27,6 Prozent, mehr als Home Depot mit 22,9 Prozent. Anfang November signalisierte der RSI mit 73 einen überkauften Zustand. Mit dem Schluss bei 224,93 Dollar notiert das Papier genau an der 200-Tage-Linie, die laut MarketBeat bei rund 224 Dollar verläuft; die 50-Tage-Linie liegt deutlich tiefer bei rund 200 Dollar. Die Novemberhochs um 228 Dollar markieren die nächste Hürde, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 293,06 Dollar.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Lowe's Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die jeweils genannten Begründungen ein. Der Optionsmarkt preist laut TipRanks (16.11.) eine Bewegung von rund 5,1 Prozent nach den Zahlen ein, Investing.com nannte 4,7 Prozent – gemessen am Montagsschluss wären das gut 11 Dollar in jede Richtung.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|260–275 $ (Piper Sandler, UBS), Höchstziel 290 $
|Profigeschäft und Online wachsen, Zukäufe erweitern das Angebot, Erholung des Immobilienmarkts als Hebel
|Base-Case
|231 $ (RBC) bis 250,85 $ (Ø von 35 Analysten)
|Zahlen im Rahmen der gesenkten Erwartungen, flache vergleichbare Umsätze (Oppenheimer: weich, aber erwartungskonform)
|Bear-Case
|190 $ (Stifel), Tiefstziel 191 $ laut Konsensliste
|Margendruck 2027/2028, schwaches Heimwerkergeschäft, hohe Verschuldung bremst weitere Zukäufe (Stifel)
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen. Höchst- und Tiefstziel ohne Hausnamen laut stockanalysis.com (Stand 13.11.2026).
Quelle: stockanalysis.com, Investing.com, Hudson Labs, MarketScreener
Termine
Was Anleger bei der Lowe's Aktie jetzt beobachten
18. November, vor US-Börsenstart: Zahlen zum dritten Quartal, Telefonkonferenz um 9 Uhr New Yorker Zeit (15 Uhr MEZ).
Im Fokus: vergleichbare Umsätze gegenüber der Vorgabe „flach“, Zahl der Transaktionen, Profigeschäft mit FBM und ADG, Bruttomarge, Bestätigung der Jahresziele von 92 Mrd. Dollar Umsatz und 12,25 Dollar Gewinn je Aktie, Fortschritt beim Schuldenabbau.
23. November: Richard McPhail übernimmt den Chefposten beim Rivalen Home Depot.
3. Februar 2027: Zahlung der nächsten Quartalsdividende von 1,25 Dollar.
FAQ
Häufige Fragen zur Lowe's Aktienprognose
Wie lautet die Lowe's Aktienprognose der Analysten?
Laut stockanalysis.com liegt das durchschnittliche Kursziel von 35 Analysten bei 250,85 Dollar (Stand 13.11.2026). Die Spanne reicht von 191 bis 290 Dollar.
Was erwarten Analysten von den Lowe's-Zahlen am 18. November?
Rund 22,4 Milliarden Dollar Umsatz und 2,86 bis 2,88 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie. Lowe's selbst hat flache vergleichbare Umsätze in Aussicht gestellt.
Welche Häuser haben die Lowe's Aktie zuletzt abgestuft?
Stifel am 13. November auf „Sell“ mit Kursziel 190 Dollar und Zelman & Associates am 16. November auf „Underperform“.
Was erwarten Analysten für die Lowe's Aktie 2027?
Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet der Konsens mit 94,23 Milliarden Dollar Umsatz und 12,92 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie.
Ist die Lowe's Aktie günstiger als Home Depot?
Gemessen am erwarteten KGV ja: rund 17 bis 18 gegenüber knapp 23 bei Home Depot.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Kaufempfehlung mit Kursziel 260 US-Dollar von Piper Sandler, laut stockanalysis.com bestätigt am 13.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Piper Sandler, Stifel, UBS. Für Zelman & Associates, RBC Capital Markets und Bank of America lag keine geprüfte öffentliche Offenlegungsseite vor. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Lowe's Companies, Inc. (LOW): Kaufen, Kursziel 260,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Piper Sandler vom 13.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 17:48 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 17:48 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Piper Sandler.
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