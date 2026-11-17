Home Depot hat für das dritte Quartal einen Umsatz von 43,4 Milliarden Dollar gemeldet, 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr und über den erwarteten 42,78 Milliarden. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 2,2 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,86 Dollar knapp über der Schätzung. Unter der Oberfläche zeigt sich aber ein Muster, das auch Lowe's betreffen dürfte: Die Zahl der vergleichbaren Transaktionen sank um 0,5 Prozent, der durchschnittliche Bon stieg dagegen um 3 Prozent auf 93,09 Dollar. Kunden geben pro Einkauf mehr aus, kommen aber seltener.

Beim Ausblick blieb Home Depot vorsichtig. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern ein Umsatzplus von rund 4,5 Prozent und vergleichbare Umsätze von etwa 1,4 Prozent an. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um rund 2 Prozent über den 14,69 Dollar des Vorjahres liegen, die bereinigte operative Marge bei etwa 12,8 Prozent – das untere Ende der bisherigen Spanne. Die Aktie gab vorbörslich rund 2 Prozent nach. Für Lowe's heißt das: Die Nachfrage bricht nicht weg, aber ein Rückenwind aus dem Heimwerkermarkt ist nicht in Sicht.