Kymera Aktie: Plus 30 Prozent an einem Tag – diese Ekzem-Pille soll dem Spritzen-Blockbuster Dupixent Konkurrenz machen. Sofort danach holt sich Kymera 1,75 Milliarden Dollar

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 18:58 4 Min.

Eine Tablette statt einer Spritze: Mit starken Studiendaten zu KT-621 hat die Kymera Aktie am 23. November ein Rekordhoch erreicht. Noch am selben Abend nutzte das Biotech-Unternehmen den Kurssprung für eine der größten Kapitalerhöhungen des Jahres. Die große Analyse: was die Daten zeigen, was die Kapitalerhöhung bedeutet und wo die Risiken liegen.

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Die Kymera Aktie hat am Montag, 23. November, einen der größten Kurssprünge der Woche hingelegt. Nach den Daten der Phase-2b-Studie BROADEN2 zu ihrem Wirkstoff KT-621 stieg sie um 30,4 Prozent auf 150,37 US-Dollar, im Handelsverlauf ging es bis auf 161,49 US-Dollar und damit auf ein Rekordhoch. Der Grund: Eine Tablette, einmal täglich eingenommen, hat bei mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis Ergebnisse geliefert, die an das Spritzenpräparat Dupixent heranreichen. Noch am selben Abend kündigte Kymera eine Kapitalerhöhung an. Kymera Aktie am 23. November, Schluss 150,37 $ +30,4 % Patienten mit mindestens 75 Prozent Besserung (mittlere Dosis) 62 % gleicher Wert unter Placebo 22 % Kapitalerhöhung zu 150,37 $ je Aktie 1,75 Mrd. $ Quelle : Kymera Therapeutics (SEC Form 8-K vom 23.11.2026); EBC; Proactive Investors; TheStreet Die Daten Eine Pille, die mit der Spritze mithält? An der Studie nahmen 244 Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis teil. Nach 16 Wochen sank der Schweregrad der Erkrankung in der mittleren Dosis im Schnitt um 72 Prozent, unter Placebo um 27 Prozent. 62 Prozent der Patienten in dieser Gruppe erreichten eine Besserung um mindestens 75 Prozent, unter Placebo waren es 22 Prozent. Alle getesteten Dosen waren dem Placebo statistisch signifikant überlegen. Auch der Juckreiz, für Betroffene oft das größte Problem, ließ bereits ab der ersten Woche nach. KT-621 baut gezielt das Eiweiß STAT6 ab, das im selben Entzündungssignalweg arbeitet, den auch Dupixent blockiert. Der Unterschied liegt in der Darreichung: Dupixent muss gespritzt werden und setzte im dritten Quartal 5,7 Milliarden Euro um, ein Plus von 34,8 Prozent. Die bisher zugelassenen Tabletten gegen Neurodermitis, sogenannte JAK-Hemmer, tragen in den USA deutliche Warnhinweise. Unsere Lesart: Eine gut verträgliche Tablette mit Spritzen-Wirkung wäre für Patienten bequemer und könnte einen sehr großen Markt erschließen. Genau darauf wettet die Börse. Das Geld Kurssprung genutzt: 1,75 Milliarden Dollar in einer Nacht Kymera reagierte schnell. Noch am Montagabend kündigte das Unternehmen eine Kapitalerhöhung über 1,5 Milliarden US-Dollar an und stockte sie wegen der hohen Nachfrage auf 1,75 Milliarden US-Dollar auf. Der Ausgabepreis lag bei 150,37 US-Dollar und damit exakt auf dem Schlusskurs des Rekordtags. Das entspricht rund 11,6 Millionen neuen Aktien (eigene Rechnung). Die Platzierung wurde am 25. November abgeschlossen, die Banken haben zudem eine Option auf weitere Aktien. Ende September verfügte Kymera bereits über rund 1,6 Milliarden US-Dollar an Barmitteln, genug nach eigenen Angaben bis ins Jahr 2029. Mit der Kapitalerhöhung verdoppelt sich das Polster in etwa. Unsere Lesart: Für bestehende Aktionäre bedeutet das eine Verwässerung, gleichzeitig muss Kymera auf absehbare Zeit kein Geld mehr zu schlechteren Kursen aufnehmen. Das Geld fließt vor allem in die Phase-3-Studien, die bis Mitte 2027 beginnen sollen. Ganz ohne Fragezeichen sind die Daten nicht. In der mittleren Dosis trat bei 13,1 Prozent der Patienten eine Bindehautentzündung auf, laut Kymera leicht bis mittelschwer und ohne Studienabbrüche. Diese Nebenwirkung ist auch von Dupixent bekannt. Einen direkten Vergleich beider Mittel gab es bisher nicht, und die Langzeitdaten aus der offenen Verlängerungsstudie über 52 Wochen müssen sich erst noch bestätigen. Was für die Kymera Aktie spricht Starke Wirkung bei Haut und Juckreiz

Tablette statt Spritze

Barmittel für mehrere Jahre gesichert

Phase 3 soll bis Mitte 2027 starten Was Anleger bedenken sollten Wirkstoff noch nicht zugelassen

Verwässerung durch neue Aktien

Kein direkter Vergleich mit Dupixent

Hohe Schwankungen bei Biotech-Werten Einordnung der Redaktion: Kymera hat in dieser Woche zwei Dinge auf einmal geschafft: einen wissenschaftlichen Erfolg und eine Finanzierung zu Rekordkursen. Die Kymera Aktie preist inzwischen viel Erfolg ein, obwohl bis zu einer möglichen Zulassung noch Jahre vergehen. Entscheidend werden die Phase-3-Studien sein. Bestätigen sie die Daten, könnte KT-621 eines der wichtigsten neuen Mittel gegen Neurodermitis werden. Scheitern sie, hat die Aktie viel Fallhöhe. FAQ Häufige Fragen zur Kymera Aktie Warum ist die Kymera Aktie so stark gestiegen?

Die Phase-2b-Studie mit der Neurodermitis-Tablette KT-621 erreichte alle Haupt- und Nebenziele. In der mittleren Dosis erreichten 62 Prozent der Patienten eine Besserung um mindestens 75 Prozent. Wie hoch war die Kapitalerhöhung?

Kymera platzierte neue Aktien für 1,75 Milliarden US-Dollar zu 150,37 US-Dollar je Aktie. Die Transaktion wurde am 25. November abgeschlossen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Kymera Aktie?

ISIN US5015751044, WKN A2QBSH. Ein eigenes deutsches Handelssymbol ist nicht ausgewiesen. US-Handelssymbol: KYMR (Nasdaq).

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