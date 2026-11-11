Jungheinrich Aktie: "Reinigendes Gewitter" – kommt jetzt die Neubewertung?

Die Jungheinrich-Vorzugsaktie (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker: JUN3) kommt beim angegebenen Kursstand von 22,96 Euro kaum vom Fleck: Ein Minus von 0,04 Euro beziehungsweise 0,17% signalisiert Zurückhaltung. Deutlich zuversichtlicher fällt die Jungheinrich-Aktienanalyse von Barclays vom 10.11.2026 aus. Analyst Timothy Lee erhöht sein Kursziel von 32 auf 33 Euro und bestätigt das Rating "overweight". Zwischen Börsenkurs und Analystenziel liegen damit 10,04 Euro – ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 43,7%.