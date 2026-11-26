Die Jungheinrich Vorzugsaktie (ISIN: DE0006219934, FSE: JUN3) hat am 25. November die Marke von 20 Euro unterschritten. Mit Kursen zwischen rund 19,70 und 20,02 Euro markiert die Jungheinrich Aktie ein neues 3-Jahres-Tief, den tiefsten Stand seit 2022. Seit Jahresbeginn hat der Titel damit mehr als 40% verloren. Dabei hat der Gabelstaplerhersteller Mitte November die Jahresprognose bestätigt und im dritten Quartal wieder operativ verdient. Diese Jungheinrich Aktienanalyse zeigt, warum der Markt trotzdem verkauft und was die Jungheinrich Aktienprognose offenlässt.
Jungheinrich Vorzugsaktie fällt unter 20 Euro - China-Druck, gekappte 2030-Ziele und die Frage nach dem Boden
Die Jungheinrich Aktie unterschreitet die Marke von 20 Euro und markiert ein neues 3-Jahres-Tief, obwohl der Gabelstaplerhersteller die Jahresprognose bestätigt hat. Die Jungheinrich Aktienanalyse zu China-Konkurrenz, gesenkten 2030-Zielen und der Frage, was die Jungheinrich Aktienprognose offenlässt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Jungheinrich AG (Vorzugsaktie)
- ISIN
- DE0006219934
- Ticker
- JUN3 (Xetra)
- Index
- SDAX
- Kerngeschäft
- Gabelstapler, Lagertechnik, Automatisierung
- Prognose 2026
- bestätigt
- Ziele 2030
- Umsatz 7-8 Mrd. €, EBIT-Marge 8-9%
- Dividende für 2025
- 0,29 € je Aktie
Stand: 25.11.2026, Kurs vom 25.11.2026, Handelsplatz je nach Datenanbieter leicht abweichend
Was ist passiert?
Wie die Jungheinrich-Aktie unter 20 Euro gerutscht ist
Der Absturz unter 20 Euro ist das Ende einer langen Serie schlechter Nachrichten, und selbst die Zahlen vom 10. November konnten den Trend nicht drehen.
Ein konkreter Einzelauslöser für den Rutsch unter 20 Euro am 25. November ist nicht belegt (Einschätzung der Redaktion). Auffällig ist, dass der Kursaufschlag nach den Zahlen verpufft ist: Am 11. November notierte die Vorzugsaktie noch bei 22,86 Euro, seither hat sie mehr als 10% verloren (Redaktionsrechnung).
Die Quartalszahlen
Operative Erholung, aber enttäuschender Gewinn je Aktie
Im dritten Quartal lief es besser als zuvor, doch der Markt hatte mehr erwartet.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Auftragseingang Q3
|knapp 1,4 Mrd. €
|+2,6% zum Vorjahr
|Auftragseingang 9M
|4,323 Mrd. €
|+6,0% zum Vorjahr
|EBIT Q3
|96,9 Mio. €
|Vorjahresquartal mit Verlust
|Ergebnis je Aktie Q3
|0,60 €
|Konsens laut Datenanbieter: 0,64 €
|Prognose 2026
|bestätigt
|Mittelfristziele gesenkt
Auftragseingang im dritten Quartal und nach neun Monaten, Veränderung zum Vorjahr.
Quelle: Jungheinrich AG, Mitteilung vom 10.11.2026 (Angaben nach Medienberichten)
Der Auftragseingang wächst, das operative Ergebnis hat sich erholt. Doch beim Ergebnis je Aktie blieb Jungheinrich mit 0,60 Euro unter der Schätzung von 0,64 Euro. Hinzu kommt: Wer bei Jungheinrich auf eine Trendwende gesetzt hatte, wurde am selben Tag mit der Kürzung der Ziele für 2030 konfrontiert.
Die Ziele
2030 ist deutlich bescheidener
|Ziel 2030
|Bisher
|Neu
|Umsatz
|10 Mrd. €
|7-8 Mrd. €
|EBIT-Marge
|10%
|8-9%
Quelle: Jungheinrich AG, Mitteilung vom 10.11.2026 (dpa-AFX)
Als Gründe nennt Jungheinrich den anhaltenden Wettbewerbsdruck aus China und die schleppende Konjunktur. Die Obergrenze des neuen Umsatzziels liegt damit 2 Milliarden Euro unter dem alten Plan, bei der Marge fehlt mindestens ein Prozentpunkt. Bernstein-Analyst Philippe Lorrain hatte die Kürzung als nicht überraschend und als Risikominimierung bezeichnet; sie könne in Kombination mit dem Kursrückgang langfristig orientierte Anleger wieder anziehen. Auch Citigroup sah die Anpassung als nicht überraschend.
Die Belastungen kamen nicht erst im November. Im ersten Quartal drückten laut Berichten ein Streik am Standort Lüneburg und die Entkonsolidierung einer Tochter (rund 20 Millionen Euro) das EBIT. Zusätzlich wird der Rückzug aus Russland als Belastung genannt. Für 2025 wurde die Dividende auf 0,29 Euro je Aktie gekürzt; zwischenzeitlich ist der Titel aus dem MDAX abgestiegen und im SDAX notiert.
Das Geschäftsmodell
Was steckt hinter der Jungheinrich-Aktie?
Jungheinrich baut Gabelstapler und Lagertechnik und bietet Lösungen für Automatisierung und Materialfluss. Die Lagerautomatisierung gilt als Zukunftsmarkt, im Aktienkurs ist davon laut Marktkommentatoren bisher wenig zu sehen. Zuletzt startete der Konzern den Verkauf der neuen Elektro-Gegengewichtsstapler der Baureihe EFG 5 mit 4,0 bis 5,0 Tonnen Tragfähigkeit; bestellbar sind sie seit dem 1. November. Zudem entwickelt Jungheinrich eine Plattform, die eingebettete Software mit Backend- und Cloud-Diensten verbindet.
Die Analysten
Kaufen überwiegt, aber die Ziele schmelzen
Die Mehrheit der Analysten rät weiter zum Kauf, doch die Kursziele werden gesenkt. Eine Gegenstimme ist die Bank of America, die Jungheinrich am 8. Oktober auf "Underperform" abstufte und das Ziel von 35 auf 21 Euro senkte. Sie nannte hohe Zinsen, Inflation, chinesische Konkurrenz und schwache Nachfrage als Belastungen.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Stand
|Bernstein Research
|Outperform
|40 €
|November 2026
|Berenberg
|Buy
|34 €
|November 2026
|Barclays
|Overweight
|33 €
|November 2026
|Jefferies
|Buy
|33 €
|10.11.2026
|Citigroup
|Buy
|29,50 €
|03.11.2026
|Bank of America
|Underperform
|21 €
|08.10.2026
Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
Quelle: dpa-AFX Analyser, goldesel.de, boerse-global.de (Stand November 2026)
Das Chartbild
Unter 20 Euro fehlen Marken
Beschreibend ist das Bild eindeutig: Die Aktie hat sich seit dem Jahreshoch von 38,02 Euro (26. Januar 2026) fast halbiert (Redaktionsrechnung). Im Oktober war bei 20,86 Euro ein Mehrjahrestief erreicht worden; nach einer Erholung auf bis zu 22,86 Euro ist dieses Tief nun unterschritten. Die Marke von 20 Euro wirkt als Widerstand, darüber liegen das Oktobertief bei 20,86 Euro und die Novemberspitze bei 22,86 Euro. Nach unten gibt es keine Vergleichskurse der letzten Jahre mehr (Einschätzung der Redaktion).
Die Jungheinrich Aktienprognose
Drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine Punktprognose ist bei einer Aktie im freien Fall nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Bodensuche
Kurzfristig bestimmen Gesamtmarkt, Analystenkommentare und das Chartbild den Kurs. Gelingt eine nachhaltige Rückkehr über 20 Euro, wäre das ein erstes Stabilisierungssignal. Bleibt die Aktie darunter, ist ein Test weiterer Tiefs möglich.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Beweislast bei Jungheinrich
Entscheidend ist, ob Jungheinrich die bestätigte Jahresprognose liefert und der Auftragseingang weiter wächst. Setzt sich der Preisdruck aus China durch, könnten Margen und Gewinnschätzungen weiter unter Druck geraten. Gelingt die Margenerholung, könnte die niedrige Bewertung neu entdeckt werden.
Langfristig (bis 2030): Reicht das neue Ziel?
Langfristig zählt, ob die reduzierten Ziele (7 bis 8 Milliarden Euro Umsatz, 8% bis 9% EBIT-Marge) belastbar sind. Lagerautomatisierung und Software sollen Wachstum bringen, doch der Wettbewerb aus China bleibt der Prüfstein.
Termine
Was Anleger der Jungheinrich-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Preisentwicklung im Staplermarkt und Aussagen zum Wettbewerb aus China.
Laufend: Auftragseingang und neue Analystenkommentare nach den Zahlen vom 10. November.
Jahreszahlen 2026: Termin laut Finanzkalender (Stand 26.11. nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Jungheinrich-Aktie
Warum fällt die Jungheinrich-Aktie? Die Vorzugsaktie hat am 25. November die Marke von 20 Euro unterschritten. Hintergrund sind der anhaltende Wettbewerbsdruck aus China, die gesenkten 2030-Ziele und eine Serie enttäuschender Meldungen seit dem Frühjahr.
Wie lautet die Jungheinrich Aktienprognose der Analysten? Überwiegend "Kaufen": Bernstein mit "Outperform" und 40 Euro, Berenberg mit 34 Euro, Barclays und Jefferies mit 33 Euro. Bank of America stuft mit "Underperform" und 21 Euro ab.
Welche Ziele hat Jungheinrich für 2030? Umsatz von 7 bis 8 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von 8% bis 9%. Bisher standen 10 Milliarden Euro und 10% im Plan.
Wie waren die Zahlen zum dritten Quartal? Der Auftragseingang stieg um 2,6% auf knapp 1,4 Milliarden Euro, das EBIT lag bei 96,9 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie von 0,60 Euro verfehlte die Schätzung von 0,64 Euro.
Ist die Jungheinrich-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Jungheinrich AG Vz. (JUN3): Kaufen, Kursziel 33,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Barclays. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- aktiencheck.de AG
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- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Barclays.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 beim Herausgeber der Empfehlung.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.