Als Gründe nennt Jungheinrich den anhaltenden Wettbewerbsdruck aus China und die schleppende Konjunktur. Die Obergrenze des neuen Umsatzziels liegt damit 2 Milliarden Euro unter dem alten Plan, bei der Marge fehlt mindestens ein Prozentpunkt. Bernstein-Analyst Philippe Lorrain hatte die Kürzung als nicht überraschend und als Risikominimierung bezeichnet; sie könne in Kombination mit dem Kursrückgang langfristig orientierte Anleger wieder anziehen. Auch Citigroup sah die Anpassung als nicht überraschend.

Die Belastungen kamen nicht erst im November. Im ersten Quartal drückten laut Berichten ein Streik am Standort Lüneburg und die Entkonsolidierung einer Tochter (rund 20 Millionen Euro) das EBIT. Zusätzlich wird der Rückzug aus Russland als Belastung genannt. Für 2025 wurde die Dividende auf 0,29 Euro je Aktie gekürzt; zwischenzeitlich ist der Titel aus dem MDAX abgestiegen und im SDAX notiert.