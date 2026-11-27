Ein Lebenszeichen aus Hamburg: Die Jungheinrich Aktie gewinnt am Freitagmorgen 2,18 Prozent auf 20,60 Euro und ist elftgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Am Donnerstag war die Vorzugsaktie des Intralogistikkonzerns zeitweise unter die Marke von 20 Euro gefallen.
Jungheinrich Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – 20-Euro-Marke verteidigt, doch die gekappten 2030-Ziele wiegen schwer
Die Jungheinrich Vorzugsaktie steigt am Freitagmorgen um 2,18 Prozent auf 20,60 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Nach dem Rutsch unter 20 Euro gelingt dem Gabelstaplerbauer eine Gegenbewegung. Auf Jahressicht bleibt ein Minus von rund 40 Prozent.
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Der Auslöser
Warum steigt die Jungheinrich Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Jungheinrich Aktie profitiert von der Erholung der Industriewerte, die laut dpa-AFX am Freitag weitergeht. Der DAX startete 0,8 Prozent höher, der MDAX 0,9 Prozent. Auch der Wettbewerber KION, der am Donnerstag nach einer Abstufung unter Druck stand, zählt am Morgen zu den Gewinnern in seinem Index. Wer die Branche zuletzt verkauft hat, deckt sich offenbar wieder ein.
Für die Jungheinrich Aktie ist die Marke von 20 Euro mehr als eine runde Zahl. Sie markiert den Bereich, an dem sich in dieser Woche entscheidet, ob der Abwärtstrend eine Pause einlegt. Der SDAX Gewinner hat sich am Freitag zunächst davon abgesetzt.
Der Hintergrund
China, Russland, BaFin: ein Jahr zum Vergessen
Der Kursanstieg ändert wenig am großen Bild. Auf Sicht von zwölf Monaten hat die Aktie laut ZertifikateJournal rund 40 Prozent verloren. Harter Wettbewerb in China, Belastungen aus dem Rückzug aus Russland und ein Ergebniseinbruch im ersten Halbjahr zwangen den Vorstand zur Senkung der Jahresprognose. Untersuchungen der Finanzaufsicht BaFin sorgten für zusätzliche Verunsicherung. Zuletzt kassierte das Management auch die Langfristziele: Bis 2030 soll der Umsatz nun auf sieben bis acht Milliarden Euro steigen, bei einer EBIT-Marge von acht bis neun Prozent. Bisher standen zehn Milliarden Euro und zehn Prozent im Plan.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Jungheinrich Aktie
Warum ist die Jungheinrich Aktie heute SDAX Gewinner?
Industriewerte erholen sich mit dem Gesamtmarkt. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Welche Ziele hat Jungheinrich für 2030?
Sieben bis acht Milliarden Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von acht bis neun Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Jungheinrich Aktie?
Vorzugsaktie: ISIN DE0006219934, WKN 621993, Handelssymbol JUN3 (Xetra).
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