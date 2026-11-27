Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Jungheinrich Aktie profitiert von der Erholung der Industriewerte, die laut dpa-AFX am Freitag weitergeht. Der DAX startete 0,8 Prozent höher, der MDAX 0,9 Prozent. Auch der Wettbewerber KION, der am Donnerstag nach einer Abstufung unter Druck stand, zählt am Morgen zu den Gewinnern in seinem Index. Wer die Branche zuletzt verkauft hat, deckt sich offenbar wieder ein.

Für die Jungheinrich Aktie ist die Marke von 20 Euro mehr als eine runde Zahl. Sie markiert den Bereich, an dem sich in dieser Woche entscheidet, ob der Abwärtstrend eine Pause einlegt. Der SDAX Gewinner hat sich am Freitag zunächst davon abgesetzt.