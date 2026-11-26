Eigentlich gilt das Geschäft mit Lagerautomatisierung als Zukunftsmarkt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.
Jungheinrich Aktie: Hoffnungen auf Trendwende zerschlagen!
40 Prozent Kursverlust
Bei Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) sei davon im Aktienkurs allerdings wenig zu sehen. Auf Sicht von zwölf Monaten habe das Papier rund 40 Prozent an Wert verloren. Vor allem der harte Wettbewerb in China mache dem Konzern zu schaffen. Hinzu kämen Belastungen aus dem Rückzug aus Russland. Die Folgen hätten Anleger bereits im ersten Halbjahr zu spüren bekommen. Der Gabelstapler- und Logistikspezialist habe einen deutlichen Ergebniseinbruch verkraften müssen und daraufhin seine Jahresprognose gesenkt. Auch die Untersuchungen der Finanzaufsicht BaFin hätten einen faden Beigeschmack hinterlassen und für zusätzliche Verunsicherung gesorgt.
Zuletzt habe das Management auch noch seine langfristigen Ziele kassiert. Bis 2030 solle der Umsatz nun auf sieben bis acht Mrd. Euro steigen. Zudem werde eine EBIT-Marge zwischen acht und neun Prozent angepeilt. Bislang habe Jungheinrich zehn Mrd. Euro Umsatz und eine operative Marge von zehn Prozent in Aussicht gestellt. Die Hoffnungen auf eine Trendwende hätten sich damit vorerst zerschlagen. (Ausgabe 47/2026)
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