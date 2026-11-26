Bei Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) sei davon im Aktienkurs allerdings wenig zu sehen. Auf Sicht von zwölf Monaten habe das Papier rund 40 Prozent an Wert verloren. Vor allem der harte Wettbewerb in China mache dem Konzern zu schaffen. Hinzu kämen Belastungen aus dem Rückzug aus Russland. Die Folgen hätten Anleger bereits im ersten Halbjahr zu spüren bekommen. Der Gabelstapler- und Logistikspezialist habe einen deutlichen Ergebniseinbruch verkraften müssen und daraufhin seine Jahresprognose gesenkt. Auch die Untersuchungen der Finanzaufsicht BaFin hätten einen faden Beigeschmack hinterlassen und für zusätzliche Verunsicherung gesorgt.