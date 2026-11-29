Die Jungheinrich Aktie ist am Freitag, 27. November 2026, mit einer Gegenbewegung gestartet. Um 09:10 Uhr notierte die Vorzugsaktie bei 20,60 Euro, ein Plus von 2,18 Prozent. Am Donnerstag war sie zeitweise unter die Marke von 20 Euro gefallen. Das Jahreshoch auf Xetra lag bei 38,16 Euro. Auf Jahressicht steht für die Jungheinrich Aktie ein Minus von rund 40 Prozent.
Jungheinrich Aktie: Gegenbewegung über 20 Euro – die neuen 2030-Ziele wiegen schwer
Die Jungheinrich Aktie steigt am Freitagmorgen auf 20,60 Euro, nachdem sie tags zuvor zeitweise unter 20 Euro gefallen war. Der Gabelstaplerbauer peilt für 2030 nur noch 7 bis 8 Milliarden Euro Umsatz an. Auf Jahressicht bleibt ein Minus von rund 40 Prozent.
Jungheinrich AG (Vorzugsaktie) · ISIN: DE0006219934 · WKN: 621993 · Handelssymbol: JUN3 (Xetra)
Die Ziele
Weniger Ehrgeiz für 2030
Jungheinrich hat seine Mittelfristziele angepasst. Für 2030 strebt der Konzern nun einen Umsatz von 7 bis 8 Milliarden Euro an, zuvor waren es 10 Milliarden Euro. Operativ lief das dritte Quartal besser: Das EBIT lag bei 96,9 Millionen Euro, nach einem Verlust von 50,2 Millionen Euro im Vorjahresquartal.
Nach neun Monaten 2026 stieg der Auftragseingang um 6,0 Prozent auf 4,323 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr erwartet Jungheinrich Aufträge zwischen 5,5 und 6,1 Milliarden Euro. Die Prognose vom Juli hat der Vorstand bestätigt.
Die Jungheinrich Aktie zahlt den Preis für gekappte Erwartungen. Der Auftragseingang wächst, doch der Markt traut dem Konzern weniger Wachstum zu als früher.
Die Analysten
Niedrigere Zielwerte
Citigroup senkte am 3. November den Zielwert für Jungheinrich von 32 auf 29,50 Euro und blieb bei „Buy“. Bernstein Research reduzierte den Zielwert von 47 auf 40 Euro und beließ die Einstufung auf „Outperform“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Jungheinrich Aktie
Warum ist die Jungheinrich Aktie so schwach?
Der Konzern hat sein Umsatzziel für 2030 von 10 auf 7 bis 8 Milliarden Euro gesenkt.
Wie lief das dritte Quartal?
Das EBIT lag bei 96,9 Millionen Euro, nach einem Verlust im Vorjahr.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
Vorzugsaktie: ISIN DE0006219934, WKN 621993, Handelssymbol JUN3.
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