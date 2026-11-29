Warum ist die Jungheinrich Aktie so schwach?

Der Konzern hat sein Umsatzziel für 2030 von 10 auf 7 bis 8 Milliarden Euro gesenkt.

Wie lief das dritte Quartal?

Das EBIT lag bei 96,9 Millionen Euro, nach einem Verlust im Vorjahr.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

Vorzugsaktie: ISIN DE0006219934, WKN 621993, Handelssymbol JUN3.