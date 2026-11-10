Die Jungheinrich-Vorzugsaktie (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker: JUN3) schließt am 10. November um 17:35 Uhr MEZ bei 23,00 Euro. Das entspricht einem Rückgang um 0,20 Euro beziehungsweise 0,86%. Jefferies bleibt nach den Quartalszahlen jedoch zuversichtlich: Lucas Ferhani bestätigt in seiner Jungheinrich-Aktienanalyse vom 10.11.2026 das Kursziel 33 Euro und das Rating "buy". Gegenüber dem genannten Schlusskurs ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 43,5%.
Jungheinrich Aktie: Gewinn überrascht – Kursziel signalisiert 43% Potenzial
Jefferies bestätigt für Jungheinrich das Kursziel von 33 Euro und sieht nach der Ebit-Überraschung Spielraum für höhere Gewinnschätzungen.
Operatives Ergebnis übertrifft die Erwartungen
Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern, kurz Ebit, habe die Erwartungen übertroffen, erläutere Lucas Ferhani. Insgesamt bewerte der Analyst von Jefferies das Quartal als ordentlich.
Damit liefere die Ergebnisentwicklung ein positives Signal. Wie deutlich das Ebit über den Erwartungen gelegen habe und welche Faktoren dafür ausschlaggebend gewesen seien, gehe aus der vorliegenden Zusammenfassung allerdings nicht hervor.
In der Jungheinrich-Aktienanalyse bleibe die Richtung dennoch klar: Lucas Ferhani halte nach den Zahlen an seiner Kaufempfehlung fest. Jefferies bestätige sowohl das Rating "buy" als auch das Kursziel 33 Euro.
Rahmenplan bis 2030 eröffnet Spielraum
Neben dem jüngsten Quartal richte Lucas Ferhani den Blick auf die längerfristige Entwicklung. Der angepasste Rahmenplan bis 2030 lasse Luft nach oben für die Gewinnschätzungen.
Dieser Punkt sei für die positive Einschätzung von Jefferies besonders interessant: Die Perspektiven aus dem überarbeiteten Plan könnten höhere Gewinnerwartungen ermöglichen. Eine bereits vollzogene Anhebung konkreter Schätzungen lasse sich aus der vorliegenden Zusammenfassung jedoch nicht ableiten.
Die Jungheinrich-Aktienanalyse verbinde damit zwei Argumente: ein besser als erwartetes operatives Ergebnis im abgelaufenen Quartal und möglichen zusätzlichen Spielraum bei den künftigen Gewinnannahmen.
Kursziel 33 Euro trifft auf einen schwächeren Börsentag
Zwischen dem Schlusskurs von 23,00 Euro und dem Kursziel 33 Euro liegen genau 10 Euro. Das rechnerische Potenzial von rund 43,5% macht den deutlichen Abstand zur Bewertungsmarke von Jefferies sichtbar. Eine entsprechende Kursentwicklung ist damit nicht garantiert.
Der heutige Kursrückgang zeige zugleich, dass eine positive Analysteneinschätzung nicht zwangsläufig unmittelbar steigende Notierungen auslöse. Weshalb die Aktie an diesem Handelstag nachgegeben habe, gehe aus der Vorlage nicht hervor.
Lucas Ferhani bleibe mit dem Rating "buy" dennoch klar auf der positiven Seite. In seiner Jungheinrich-Aktienanalyse sehe der Analyst von Jefferies weiterhin Gründe, der Aktie mehr zuzutrauen.
Vom Planungsspielraum zur tatsächlichen Gewinnentwicklung
Für die weitere Einordnung sei entscheidend, ob Jungheinrich die Perspektiven des angepassten Rahmenplans tatsächlich in entsprechende Ergebnisse umsetzen könne. Spielraum für höhere Gewinnschätzungen sei zunächst eine Chance, noch kein realisierter Mehrgewinn.
Auch die positive Überraschung beim Ebit eines einzelnen Quartals liefere allein keine Gewissheit über die Entwicklung bis 2030. Die operative Umsetzung bleibe deshalb der zentrale Prüfstein für die längerfristige Einschätzung.
Lucas Ferhani würdige jedoch die jüngste Leistung und sehe im angepassten Rahmenplan zusätzliche Möglichkeiten. Jefferies halte vor diesem Hintergrund an der bestehenden Bewertung fest.
Jefferies bestätigt die Kaufempfehlung
Die Jungheinrich-Aktienanalyse falle insgesamt konstruktiv aus: Das Ebit habe die Erwartungen übertroffen, das Quartal sei ordentlich ausgefallen und der Rahmenplan bis 2030 lasse Raum für höhere Gewinnschätzungen.
Lucas Ferhani bestätigt für Jefferies das Kursziel 33 Euro und das Rating "buy". Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt der Analyst damit optimistisch für die Jungheinrich-Aktie.
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(Analyse vom 10.11.2026)
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 10. November 2026
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