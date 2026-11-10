Jungheinrich Aktie: Gewinn überrascht – Kursziel signalisiert 43% Potenzial

Die Jungheinrich-Vorzugsaktie (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker: JUN3) schließt am 10. November um 17:35 Uhr MEZ bei 23,00 Euro. Das entspricht einem Rückgang um 0,20 Euro beziehungsweise 0,86%. Jefferies bleibt nach den Quartalszahlen jedoch zuversichtlich: Lucas Ferhani bestätigt in seiner Jungheinrich-Aktienanalyse vom 10.11.2026 das Kursziel 33 Euro und das Rating "buy". Gegenüber dem genannten Schlusskurs ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 43,5%.