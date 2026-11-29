In den ersten neun Monaten 2026 steigerte Jenoptik den Umsatz um 6,7 Prozent auf 803,8 Millionen Euro. Das EBITDA wuchs um 35,2 Prozent auf 178,2 Millionen Euro, die Marge auf 22,2 Prozent. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,80 auf 1,28 Euro. Der Auftragseingang legte um 41,4 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro zu, vor allem dank der hohen Nachfrage aus der Halbleiterausrüstungsindustrie.

Schon am 21. Oktober hatte Jenoptik das Margenziel für 2026 auf rund 22 Prozent angehoben, nach bisher 20 bis 21 Prozent. Die Aktie stieg an diesem Tag um fast 12 Prozent an die Spitze des MDAX. Beim Umsatz bleibt es bei 5 bis 9 Prozent Wachstum. Nach den ausführlichen Zahlen am 10. November gab die Aktie dagegen zeitweise um gut 4 Prozent nach.