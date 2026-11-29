Die Jenoptik Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 33,74 Euro geschlossen, ein Plus von 1,81 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Jenoptik Aktie 6,03 Prozent. Der nächste Termin steht schon fest: Am 3. Dezember lädt Jenoptik zum Kapitalmarkttag.
Jenoptik Aktie: Rekordaufträge aus der Chipindustrie – was der Kapitalmarkttag am 3. Dezember bringen soll
Die Jenoptik Aktie gewinnt in der Woche 6,03 Prozent und schließt bei 33,74 Euro. Der Photonik-Konzern aus Jena meldet Rekordaufträge und eine höhere Marge. Am 3. Dezember steht der Kapitalmarkttag an.
JENOPTIK AG · ISIN: DE000A2NB601 · WKN: A2NB60 · Handelssymbol: JEN (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): JNPKF
Die Zahlen
Die Halbleiterbranche füllt die Auftragsbücher
In den ersten neun Monaten 2026 steigerte Jenoptik den Umsatz um 6,7 Prozent auf 803,8 Millionen Euro. Das EBITDA wuchs um 35,2 Prozent auf 178,2 Millionen Euro, die Marge auf 22,2 Prozent. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,80 auf 1,28 Euro. Der Auftragseingang legte um 41,4 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro zu, vor allem dank der hohen Nachfrage aus der Halbleiterausrüstungsindustrie.
Schon am 21. Oktober hatte Jenoptik das Margenziel für 2026 auf rund 22 Prozent angehoben, nach bisher 20 bis 21 Prozent. Die Aktie stieg an diesem Tag um fast 12 Prozent an die Spitze des MDAX. Beim Umsatz bleibt es bei 5 bis 9 Prozent Wachstum. Nach den ausführlichen Zahlen am 10. November gab die Aktie dagegen zeitweise um gut 4 Prozent nach.
Der Termin
Neuer Chef, neue Mittelfristziele?
An der Spitze des Konzerns steht der neue Vorstandschef Dominic Dorfner. Der Kapitalmarkttag am 3. Dezember gibt ihm die Bühne, die Strategie für die kommenden Jahre zu erläutern. Anleger achten vor allem darauf, wie viel der Rekordaufträge in Umsatz für 2027 umgewandelt wird.
Jenoptik liefert die Optik für die Chipindustrie. Die Auftragsbücher sind so voll wie nie, jetzt muss der neue Chef zeigen, was daraus werden soll.
Häufige Fragen zur Jenoptik Aktie
Wo hat die Jenoptik Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 33,74 Euro, ein Plus von 1,81 Prozent.
Wann ist der Kapitalmarkttag?
Am 3. Dezember 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000A2NB601, WKN A2NB60, Handelssymbol JEN.
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