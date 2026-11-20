Laut Bloomberg, wie von Seeking Alpha und TipRanks am 19.11.2026 wiedergegeben, prüft Sanofi eine Übernahme von Insmed. Weder Sanofi noch Insmed wollten sich nach den vorliegenden Berichten äußern. Zu Preis, Finanzierung oder Zeitplan gibt es keine bestätigten Angaben; der Bericht spricht lediglich davon, dass ein Ergebnis noch Wochen entfernt sein könnte und dass sich weitere Interessenten melden könnten. Auch die Sanofi-Aktie reagierte laut Private Banker zunächst mit leichten Abschlägen. Wichtig: Es handelt sich um eine Medienmeldung, nicht um eine Ad-hoc-Mitteilung.

Der Kurssprung war so heftig, dass der Handel in der Insmed Aktie laut Private Banker kurzzeitig durch eine Volatilitätsunterbrechung gestoppt wurde. Ein Hinweis zum Einordnen: Die Aktie hatte in den zwölf Monaten vor dem Bericht rund 40 Prozent verloren (Private Banker, 19.11.2026), der Kurs war also schon vor der Meldung deutlich unter früheren Höchstständen.