Laut Unternehmensmitteilung von Sanofi vom 24.11.2026 zahlt Sanofi 175 Dollar je Insmed-Aktie in bar. Beide Verwaltungsräte haben zugestimmt; die Finanzierung ist gesichert und soll aus Fremdkapital und vorhandener Liquidität kommen. Der Abschluss wird für das erste Halbjahr 2027 erwartet. Er hängt von der Zustimmung der Insmed-Aktionäre sowie von US-amerikanischen und weiteren Kartellbehörden ab. Sanofi rechnet damit, dass die Übernahme bis Ende 2028 das Ergebnis je Aktie erhöht; die Prognose für 2026 bleibt unverändert.

Der Aufschlag hängt vom Stichtag ab: Gegenüber dem Schlusskurs vom 18. November, dem Tag vor den ersten Medienberichten über Übernahmegespräche, beträgt er rund 46 Prozent. Gegenüber dem Schlusskurs vom 23. November (149,09 Dollar) sind es rund 17 Prozent, weil die Aktie schon am 19. November um mehr als 20 Prozent gestiegen war. Am 24. November lag der Kurs mit rund 170,2 Dollar etwa 2,8 Prozent unter dem Angebot.