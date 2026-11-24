Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben dem Geschäft zugestimmt. Sanofi bezahlt mit einer Mischung aus neuen Schulden und vorhandenen Barmitteln. Der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2027 geplant und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Behörden. Laut dem Branchendienst Fierce Pharma ist es der größte Zukauf von Sanofi seit der Fusion mit Aventis im Jahr 2004.

Bemerkenswert ist die Reaktion beim Käufer. Üblicherweise fällt die Aktie des Erwerbers, wenn ein Konzern einen zweistelligen Milliardenbetrag ausgibt. Die Sanofi Aktie dagegen legte in Paris im Tagesverlauf zwischen knapp 6 und 9 Prozent zu und erreichte mit 90,51 Euro den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr.