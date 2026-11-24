41 Milliarden Dollar, bar auf den Tisch. Der französische Pharmakonzern Sanofi kauft das US-Biotechunternehmen Insmed und zahlt 175 Dollar je Aktie. Die Insmed Aktie steigt daraufhin am Dienstag im US-Handel um rund 14 Prozent auf 170,14 Dollar. Am Montag hatte sie bei 149,09 Dollar geschlossen. Vor den ersten Berichten über das Interesse von Sanofi kostete das Papier am 18. November noch 119,80 Dollar. Wer damals investiert war, liegt binnen einer Woche gut 40 Prozent vorn.
Insmed Aktie: Sanofi bietet 175 Dollar in bar – warum der Kurs trotzdem bei 170 stehen bleibt
Die Insmed Aktie springt am Dienstag um 14 Prozent auf rund 170 Dollar. Der französische Pharmakonzern Sanofi kauft das US-Biotechunternehmen für 41 Milliarden Dollar in bar. Es ist die größte Übernahme in der Geschichte von Sanofi seit mehr als 20 Jahren. Was Aktionäre jetzt wissen müssen: Preis, Zeitplan, Risiken und die Lücke zum Angebot.
Das Angebot
Die größte Sanofi-Übernahme seit Aventis
Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben dem Geschäft zugestimmt. Sanofi bezahlt mit einer Mischung aus neuen Schulden und vorhandenen Barmitteln. Der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2027 geplant und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Behörden. Laut dem Branchendienst Fierce Pharma ist es der größte Zukauf von Sanofi seit der Fusion mit Aventis im Jahr 2004.
Bemerkenswert ist die Reaktion beim Käufer. Üblicherweise fällt die Aktie des Erwerbers, wenn ein Konzern einen zweistelligen Milliardenbetrag ausgibt. Die Sanofi Aktie dagegen legte in Paris im Tagesverlauf zwischen knapp 6 und 9 Prozent zu und erreichte mit 90,51 Euro den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr.
Der Grund
Sanofi kauft sich Zeit für die Jahre nach Dupixent
Sanofi hat ein Problem mit Ansage. Das Medikament Dupixent steht für rund zwei Fünftel des Konzernumsatzes, und 2031 läuft das wichtigste US-Patent aus. Konzernchefin Belén Garijo hat seit ihrem Amtsantritt in diesem Jahr offen erklärt, dass Zukäufe nötig sind.
Insmed liefert, was Sanofi fehlt: zwei zugelassene Medikamente gegen Lungenkrankheiten und einen Kandidaten in der letzten Studienphase. Brinsupri, zugelassen seit August 2025, erzielte in den ersten neun Monaten 2026 bereits 917 Millionen Dollar Umsatz und soll im ersten vollen Jahr 1,35 bis 1,4 Milliarden Dollar erreichen. Arikayce könnte 2026 auf rund 470 Millionen Dollar kommen. Dazu kommt das Inhalationspulver TPIP in Phase 3. Sanofi rechnet laut Yahoo Finance mit mehr als 10 Milliarden Dollar Spitzenumsatz pro Jahr aus dem Insmed-Portfolio und mit jährlichen Einsparungen von über 500 Millionen Dollar. Ab Ende 2028 soll der Zukauf den Gewinn je Aktie steigern.
Die Lücke
Warum zwischen Kurs und Angebot knapp 3 Prozent liegen
Die Insmed Aktie notiert mit rund 170 Dollar knapp 3 Prozent unter dem Angebotspreis. Diese Lücke ist bei Barübernahmen üblich. Sie spiegelt zwei Dinge: die Wartezeit bis zur Auszahlung, die hier bis zu sieben Monate betragen kann, und das Restrisiko, dass Wettbewerbsbehörden Auflagen machen oder das Geschäft scheitert. Im Fall eines Scheiterns läge der Vergleichskurs bei den rund 120 Dollar von vor einer Woche.
Ein Gegenangebot ist bisher nicht bekannt. Dass die Aktie nicht über 175 Dollar steigt, zeigt, dass der Markt derzeit auch nicht damit rechnet. Langjährige Aktionäre dürften den Preis mit gemischten Gefühlen sehen: Vor einem Jahr stand die Aktie laut Fierce Pharma noch über 200 Dollar.
Häufige Fragen zur Insmed Aktie
Wie viel zahlt Sanofi für Insmed?
175 Dollar je Aktie in bar, insgesamt rund 41 Milliarden Dollar oder 37,6 Milliarden Euro.
Wann wird die Übernahme abgeschlossen?
Geplant ist das erste Halbjahr 2027. Die Zustimmung der Behörden steht noch aus.
Warum notiert die Insmed Aktie unter dem Angebotspreis?
Der Abschlag spiegelt die Wartezeit bis zur Auszahlung und das Risiko, dass das Geschäft nicht zustande kommt.
Wie lauten ISIN und WKN der Insmed Aktie?
ISIN US4576693075, WKN A1JJA3, Handelssymbol in Deutschland IM8N, US-Handelssymbol INSM an der Nasdaq.
Stammdaten der Sanofi Aktie: ISIN FR0000120578, WKN 920657, Handelssymbol in Deutschland SNW, US-Handelssymbol SNY.
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