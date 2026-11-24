Für die Aktionäre von Insmed ist es der Tag, auf den jeder Biotech-Anleger hofft. Die Insmed Aktie springt vorbörslich um 21,36 Dollar oder 14,33 Prozent auf rund 170,45 Dollar. Sanofi kauft das Unternehmen aus New Jersey für 175 Dollar je Aktie in bar. Wer vor einer Woche eingestiegen ist, sitzt auf einem Gewinn von mehr als 40 Prozent.
Insmed Aktie: Sanofi bietet 175 Dollar – warum die Börse trotzdem nur 170 zahlt
Die Insmed Aktie springt vorbörslich um 14,33 Prozent auf rund 170,45 Dollar. Der französische Pharmakonzern Sanofi übernimmt das US-Biotechunternehmen für 175 Dollar je Aktie in bar, insgesamt rund 41 Milliarden Dollar. Der Kurs bleibt knapp unter dem Angebot, und Analysten hatten sogar mehr erwartet.
Das Angebot
46 Prozent Aufschlag in sechs Tagen
Sanofi zahlt 175 Dollar je Aktie und bewertet Insmed damit mit rund 41 Milliarden Dollar. Am 18. November, bevor erste Berichte über das Interesse aufkamen, stand die Aktie bei 119,80 Dollar. Das Angebot liegt rund 46 Prozent darüber. Am Montag hatte die Aktie bereits bei 149,09 Dollar geschlossen, gegenüber diesem Kurs beträgt der Aufschlag noch gut 17 Prozent. Seit Ende Oktober hat sich der Kurs laut dpa-AFX um rund 60 Prozent erhöht. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben zugestimmt.
Die Lücke
Warum zwischen Kurs und Angebot 4,55 Dollar liegen
Der vorbörsliche Kurs liegt rund 2,6 Prozent unter dem Angebot (eigene Rechnung). Diese Lücke ist bei Übernahmen üblich und hat zwei Gründe. Der Abschluss wird erst im ersten Halbjahr 2027 erwartet, bis dahin ist das Geld gebunden. Und es braucht noch die Zustimmung der Insmed-Aktionäre sowie der Behörden in den USA und anderen Ländern. Bemerkenswert: Das durchschnittliche Kursziel der Analysten lag mit 194,18 Dollar über dem Angebot. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Ein höheres Gebot eines anderen Konzerns ist nicht bekannt.
Was Sanofi kauft, ist vor allem Brinsupri. Das Medikament gegen Bronchiektasen kam im August 2025 in den USA auf den Markt und setzte bis Ende September 2026 bereits 1,09 Milliarden Dollar um. Dazu kommen Arikayce gegen eine seltene Lungeninfektion mit rund 434 Millionen Dollar Umsatz im Jahr 2025 und der Wirkstoff TPIP gegen Lungenhochdruck in Phase 3. Eine Fußnote am Rande: Im Oktober hatte Insmed den früheren Sanofi-Chef Paul Hudson in den Verwaltungsrat berufen.
Einordnung der Redaktion: Die Insmed Aktie ist ab heute kein Biotech-Wert mehr, sondern ein Übernahmewert. Ihr Kurs hängt nicht mehr an Studiendaten, sondern an der Wahrscheinlichkeit, dass der Deal wie geplant durchgeht. Für Aktionäre ist das eine Rechenaufgabe: 4,55 Dollar möglicher Gewinn gegen mehrere Monate Wartezeit und das Risiko, dass etwas dazwischenkommt.
FAQ
Häufige Fragen zur Insmed Aktie
Warum steigt die Insmed Aktie heute?
Sanofi hat die Übernahme für 175 Dollar je Aktie in bar vereinbart. Das sind gut 17 Prozent mehr als der Schlusskurs vom Montag.
Warum notiert die Insmed Aktie unter dem Angebot von 175 Dollar?
Der Abschluss wird erst im ersten Halbjahr 2027 erwartet und braucht noch Zustimmungen. Für Zeit und Risiko verlangt der Markt einen Abschlag.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Insmed Aktie?
US-Handelssymbol: INSM (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: IM8N. ISIN und WKN werden nachgetragen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.