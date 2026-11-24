Der vorbörsliche Kurs liegt rund 2,6 Prozent unter dem Angebot (eigene Rechnung). Diese Lücke ist bei Übernahmen üblich und hat zwei Gründe. Der Abschluss wird erst im ersten Halbjahr 2027 erwartet, bis dahin ist das Geld gebunden. Und es braucht noch die Zustimmung der Insmed-Aktionäre sowie der Behörden in den USA und anderen Ländern. Bemerkenswert: Das durchschnittliche Kursziel der Analysten lag mit 194,18 Dollar über dem Angebot. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Ein höheres Gebot eines anderen Konzerns ist nicht bekannt.