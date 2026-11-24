Am 24. November 2026 kündigten Sanofi und Insmed die Übernahme an. Nach Unternehmensangaben liegt der Preis rund 46 Prozent über dem Schlusskurs vom 18. November, dem letzten Handelstag vor den ersten Medienberichten über Gespräche. Damals notierte die Insmed Aktie bei 119,80 Dollar. Am 19. November hatten Berichte über Sondierungen den Kurs bereits um gut 20 Prozent nach oben getrieben, am 23. November lag der Schluss bei 149,09 Dollar.

Beide Verwaltungsräte haben dem Deal zugestimmt. Sanofi will die Übernahme mit neuen Schulden und vorhandenen Mitteln finanzieren und erwartet den Abschluss im ersten Halbjahr 2027. Voraussetzung sind die Zustimmung der Insmed-Aktionäre sowie Genehmigungen von Behörden in den USA und in einigen weiteren Ländern. Sanofi rechnet nach eigenen Angaben damit, dass die Übernahme bis Ende 2028 den Gewinn je Aktie steigert, die Prognose für 2026 bleibt unverändert.

Die Sanofi-Aktie reagierte zweistellig: Der US-Hinterlegungsschein legte im Handelsverlauf rund 10 Prozent zu und übersprang sein bisheriges Jahreshoch, in Paris stand zeitweise ein Plus von knapp 6 Prozent. Hintergrund ist der Druck auf den französischen Konzern, Ersatz für sein Mittel Dupixent zu finden, das mit mehr als 15 Milliarden Euro fast 40 Prozent des Umsatzes ausmacht und dessen Patentschutz laut Marktbeobachtern in den frühen 2030er-Jahren ausläuft.