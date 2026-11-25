Die Insmed Aktie (ISIN: US4576693075, FSE: IM8N, Nasdaq: INSM) schloss am Dienstag, 24. November, bei 170,15 USD (+14,1%), nachdem Sanofi ein Barangebot von 175 USD je Aktie vorgelegt hat. Der Abstand zum Angebot beträgt nur noch 4,85 USD oder rund 2,9%. Die Insmed Aktienanalyse zeigt: Aus der Wachstumsaktie ist ein Arbitrage-Papier geworden, das nach Lage der Dinge nur bei einem Gegenangebot noch deutlich steigen dürfte. Auch die Insmed Aktie Prognose richtet sich daher vor allem nach dem Deal.
Insmed Aktienanalyse: 175 Dollar von Sanofi - Was bleibt nach dem Übernahmesprung noch übrig?
Die Insmed Aktie schließt bei 170,15 USD, nur noch 2,9% unter dem Sanofi-Angebot von 175 USD je Aktie. Die Insmed Aktienanalyse und Prognose: Wie die Prämie zu bewerten ist, was die Zahlen und Produkte wert sind und welche Risiken den Deal noch gefährden.
Steckbrief
- Unternehmen
- Insmed Incorporated
- Sitz
- Bridgewater, New Jersey
- Branche
- Biopharma: Atemwege, Immunologie, seltene Erkrankungen
- Börse / Ticker
- Nasdaq, INSM
- Chair und CEO
- Will Lewis
- Produkte
- Brinsupri, Arikayce
- Pipeline
- TPIP (Phase 3)
Stand: 25.11.2026, Kurse: Schluss Nasdaq am 24.11.2026
Der Kurs
Insmed Aktie: Gedeckelt bei 175 USD
Insmed Aktie: Vom Gerücht zum Angebot
USD
- rechnerisch bzw. rund
Quelle: CNBC, Bloomberg, Goldesel; Kurs vom 18.11. aus 46% Prämie berechnet
Daten als Tabelle
|Zeitpunkt
|Kurs
|18.11. vor Gerüchten
|120,00
|19.11. Tageshoch nach Bloomberg-Bericht
|149,00
|24.11. Schluss
|170,15
|Angebot Sanofi
|175,00
Der Kurssprung begann am 19. November, als Bloomberg über Sanofis Interesse berichtete: Die Insmed-Aktie stieg um bis zu 24% auf rund 149 USD. Je nach Basis fällt die Prämie unterschiedlich aus: 46% auf den Schlusskurs vom 18. November vor den ersten Gerüchten (Bloomberg, C&EN), nur etwa 17,5% auf den Schluss vom 23. November (Pharmaceutical Technology). Die Redaktion nutzt die 46%, weil sie den unbeeinflussten Kurs als Basis hat. Mit dem Angebot ist der Kurs künftig am Angebot von 175 USD gedeckelt. Klassische Chartmarken verlieren ihre Aussagekraft, maßgeblich sind der Abstand zum Angebot und die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses.
Die Zahlen
Das dritte Quartal 2026
|Kennzahl
|Q3 2026
|Hinweis
|Umsatz gesamt
|524,4 Mio. USD
|+268% zum Vorjahr, rund 5,5% über Konsens
|Brinsupri
|400,1 Mio. USD
|+29% zum Vorquartal
|Arikayce
|124,4 Mio. USD
|+9% zum Vorjahr
|Verlust je Aktie
|-0,46 USD
|Konsens: -0,39 USD
|Operativer Verlust
|89,4 Mio. USD
|Vorjahr: 366,0 Mio. USD
|Herstellungskosten
|14,9% vom Umsatz
|Vorjahr: 20,6%
Quelle: Insmed (8-K, 29.10.2026), Motley Fool
Insmed hob die Prognose für 2026 an: Brinsupri soll 1,35 bis 1,4 Mrd. USD umsetzen (zuvor 1,25 bis 1,4 Mrd. USD), Arikayce 460 bis 470 Mio. USD (zuvor 450 bis 470 Mio. USD). Brinsupri wurde in Japan eingeführt. Finanzchefin Sara Bonstein trat zum 30. Oktober zurück.
Die Produkte
Brinsupri, Arikayce und TPIP
Brinsupri ist ein oraler DPP1-Hemmer gegen Bronchiektasen ohne Mukoviszidose, zugelassen in den USA, der EU, Großbritannien und Japan, und laut Sanofi die erste und einzige zugelassene Therapie in dieser Indikation. Seit dem US-Start im August 2025 setzte das Mittel bis zum 30. September 2026 kumuliert 1,09 Mrd. USD um und ist damit ein Blockbuster. Arikayce ist ein inhalatives Antibiotikum gegen die MAC-Lungenerkrankung mit 433,8 Mio. USD Umsatz 2025 (+19%); die FDA prüft seit September im Priority Review eine Indikationserweiterung, das Mittel trägt einen Boxed Warning. TPIP (Treprostinil Palmitil) steckt in Phase 3; eine Studie zur idiopathischen Lungenfibrose soll im ersten Halbjahr 2027 starten. Laut Sanofi ist TPIP ein möglicher Wachstumstreiber nach 2030, noch ist es nicht zugelassen.
Die Prognose
Insmed Aktie Prognose: drei Szenarien
Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung. Die Prognose richtet sich nach dem Zeitplan des Deals, nicht nach Fundamentaldaten.
Kurzfristig: Der Abstand bleibt klein
Solange der Deal planmäßig läuft, dürfte die Insmed Aktie knapp unter 175 USD notieren. Der Abstand von 2,9% spiegelt die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses und die Wartezeit bis zum ersten Halbjahr 2027.
Mittelfristig: Aktionäre und Behörden
Die Zustimmung der Insmed-Aktionäre und die Kartellprüfung sind die Hürden. Ein konkurrierendes Angebot, das Sanofi in den Risikohinweisen erwähnt, wäre der einzige Weg zu deutlich höheren Kursen.
Langfristig: Scheitern als Risikofall
Scheitert der Deal, dürfte die Insmed Aktie Richtung des Niveaus vor dem Angebot (rund 149 USD) zurückfallen. Dann zählen wieder Brinsupri, die Prognose und die Pipeline.
Häufige Fragen zur Insmed Aktie
Was bietet Sanofi für die Insmed Aktie? 175 USD je Aktie in bar, insgesamt rund 41,0 Mrd. USD, eine Prämie von 46% auf den Kurs vom 18. November.
Wie steht die Insmed Aktie im Vergleich zum Angebot? Sie schloss am 24. November bei 170,15 USD, 4,85 USD oder rund 2,9% unter dem Angebot.
Wann wird die Übernahme abgeschlossen? Im ersten Halbjahr 2027, vorbehaltlich der Zustimmung der Insmed-Aktionäre und der Behörden.
Wie lief das dritte Quartal? Umsatz von 524,4 Mio. USD (+268%), Verlust je Aktie von 0,46 USD, Prognose für 2026 angehoben.
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