Was bietet Sanofi für die Insmed Aktie? 175 USD je Aktie in bar, insgesamt rund 41,0 Mrd. USD, eine Prämie von 46% auf den Kurs vom 18. November.

Wie steht die Insmed Aktie im Vergleich zum Angebot? Sie schloss am 24. November bei 170,15 USD, 4,85 USD oder rund 2,9% unter dem Angebot.

Wann wird die Übernahme abgeschlossen? Im ersten Halbjahr 2027, vorbehaltlich der Zustimmung der Insmed-Aktionäre und der Behörden.

Wie lief das dritte Quartal? Umsatz von 524,4 Mio. USD (+268%), Verlust je Aktie von 0,46 USD, Prognose für 2026 angehoben.