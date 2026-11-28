Am 25. November wurde eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht: Die US-Bank Goldman Sachs hält einen Gesamtanteil von 15,24 Prozent, die Schwelle wurde am 19. November überschritten. Solche Positionen großer Banken bestehen häufig zu einem erheblichen Teil aus Finanzinstrumenten und Beständen für Kunden. Ein Hinweis auf eine strategische Absicht ist die Meldung für sich genommen nicht.