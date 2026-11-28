Die Hugo Boss Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 38,10 Euro geschlossen, 0,13 Prozent unter dem Vortag. Der Kurs bewegt sich seit Wochen in einer engen Spanne um 38 Euro. Dahinter verbergen sich drei Entwicklungen: eine gesenkte Prognose, eine verhaltene Analystenstimme und Bewegung im Aktionärskreis.
Hugo Boss Aktie: Prognose gekappt, Großbank bei 15 Prozent – in Metzingen verschieben sich die Gewichte
Die Hugo Boss Aktie schließt bei 38,10 Euro. JPMorgan bleibt bei Neutral, Goldman Sachs meldet 15,24 Prozent. Der Modekonzern hat Anfang November die Prognose gesenkt.
HUGO BOSS AG · ISIN: DE000A1PHFF7 · WKN: A1PHFF · Handelssymbol: BOSS · US-Handelssymbol: BOSSY
Das Geschäft
Weniger Gewinn, weniger Umsatz
Am 2. November senkte Hugo Boss die Prognose. Das operative Ergebnis (EBIT) soll 2026 nur noch 250 bis 300 Millionen Euro erreichen, zuvor waren 300 bis 350 Millionen Euro angepeilt. Beim Umsatz rechnet der Konzern mit einem Rückgang im hohen einstelligen Prozentbereich. Schon im zweiten Quartal war der Erlös auf 905 Millionen Euro gesunken.
Die Dividende zeigt, wie vorsichtig das Unternehmen wirtschaftet: Für 2025 zahlte Hugo Boss 0,04 Euro je Aktie. Bei einem Kurs von gut 38 Euro ist das eine Rendite von rund 0,1 Prozent.
Der Kurs steht still. Bei den Eigentümern und bei den Erwartungen bewegt sich umso mehr.
Analysten und Aktionäre
Ein Zielwert knapp über dem Kurs
Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einstufung für die Hugo Boss Aktie am 27. November auf „Neutral“ belassen und den Zielwert von 40 Euro bestätigt. Die Bank erwartet für 2027 kein Wachstum in der Branche und verhaltene Trends bei Boss. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
JPMorgan Chase & Co. · ISIN: US46625H1005 · WKN: 850628 · Handelssymbol: CMC · US-Handelssymbol: JPM
Am 25. November wurde eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht: Die US-Bank Goldman Sachs hält einen Gesamtanteil von 15,24 Prozent, die Schwelle wurde am 19. November überschritten. Solche Positionen großer Banken bestehen häufig zu einem erheblichen Teil aus Finanzinstrumenten und Beständen für Kunden. Ein Hinweis auf eine strategische Absicht ist die Meldung für sich genommen nicht.
The Goldman Sachs Group, Inc. · ISIN: US38141G1040 · WKN: 920332 · Handelssymbol: GOS · US-Handelssymbol: GS
Häufige Fragen zur Hugo Boss Aktie
Wo schloss die Hugo Boss Aktie am Freitag?
Bei 38,10 Euro auf Xetra.
Wie lautet die aktuelle Prognose?
Ein EBIT von 250 bis 300 Millionen Euro für 2026.
Was sagt JPMorgan?
Neutral, Zielwert 40 Euro, bestätigt am 27. November 2026.
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