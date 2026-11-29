HP Aktie: Speicherchips machen schon 40 Prozent der Materialkosten eines PCs aus – HP schlägt die Erwartungen, doch der Ausblick 2027 erschreckt die Börse

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 18:59 4 Min.

Mehr Umsatz, mehr Gewinn als erwartet und eine höhere Dividende: Eigentlich lieferte HP ein starkes Quartal. Doch der Boom bei KI-Rechenzentren treibt die Preise für Speicherchips nach oben, und das bezahlen die PC-Hersteller. Die große Analyse: was die Zahlen zeigen, warum die HP Aktie trotzdem unter Druck steht und was die neue Chefin erwartet.

Bild: HP Inc.

Es war ein Quartal mit zwei Gesichtern. Am Dienstag, 24. November, meldete HP für das vierte Geschäftsquartal 16,0 Milliarden US-Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,83 US-Dollar, beides deutlich über den Erwartungen. Nachbörslich lag die HP Aktie zeitweise rund 15 Prozent im Plus. Dann lasen Anleger den Ausblick, und die Gewinne schmolzen fast vollständig dahin. Der Grund hat einen Namen: Speicherchips. Umsatz im vierten Quartal, plus 9,3 Prozent 16,0 Mrd. $ bereinigter Gewinn je Aktie, erwartet 0,75 $ 0,83 $ Anteil von Speicher an den Materialkosten (Jahresbeginn: 15 bis 18 %) fast 40 % Gewinnprognose je Aktie für 2027 3,15–3,45 $ Quelle : HP Inc. (Ergebnis Q4 2026 vom 24.11.2026, Telefonkonferenz laut Investing.com) Das Quartal Stark auf dem Papier, schwach in der Marge Der Umsatz stieg um 9,3 Prozent auf 16,0 Milliarden US-Dollar, Analysten hatten 15,43 Milliarden US-Dollar erwartet. Im PC-Geschäft legten die Erlöse um 14 Prozent zu, getrieben von Geschäftskunden mit einem Plus von 23 Prozent, während das Geschäft mit Privatkunden um 7 Prozent schrumpfte. Fast 60 Prozent der ausgelieferten PCs waren bereits KI-PCs. Der Haken: Die operative Marge im PC-Geschäft fiel auf 3,0 Prozent, ein Minus von 2,8 Prozentpunkten. Zudem steckt im Gewinn eine Sonderhilfe: Rückerstattungen von US-Zöllen brachten rund 0,15 US-Dollar je Aktie. Der Kostenschock Wie der KI-Boom die PC-Hersteller trifft Die wichtigste Zahl der Telefonkonferenz betraf die Kosten. Speicher und Datenspeicher machten im vierten Quartal fast 40 Prozent der Materialkosten eines PCs aus, zu Beginn des Geschäftsjahres waren es noch 15 bis 18 Prozent. HP erwartet weiter steigende Preise, wenn auch langsamer als zuletzt. Hintergrund ist die enorme Nachfrage nach Speicherchips für KI-Rechenzentren, die das Angebot verknappt. Unsere Lesart: Was für Speicherhersteller ein Boom ist, wird für PC-Hersteller zum Margenproblem, denn höhere Preise lassen sich im schwachen Privatkundengeschäft kaum durchsetzen. Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet HP mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 3,15 bis 3,45 US-Dollar, ohne weitere Zollrückerstattungen. Für das erste Quartal peilt der Konzern 0,66 bis 0,76 US-Dollar an. Den PC-Markt sieht HP im Kalenderjahr 2027 nach Stückzahlen im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich schrumpfen, beim Umsatz etwa stabil. Gegensteuern will HP mit Einsparungen von rund 1 Milliarde US-Dollar bis Ende 2028. Gemessen an der Mitte der Prognose kostet die HP Aktie beim Schlusskurs vor den Zahlen von 27,94 US-Dollar nur gut das 8-Fache des erwarteten Gewinns (eigene Rechnung). Für Aktionäre gibt es Trost. HP erhöht die Quartalsdividende auf 0,31 US-Dollar, es ist die elfte Anhebung in Folge. Das entspricht einer Rendite von rund 4,4 Prozent (eigene Rechnung). Im abgelaufenen Jahr flossen über Dividenden und Rückkäufe mehr als 2,3 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre. Zudem steht ein Führungswechsel bevor: Interimschef Bruce Broussard übergibt am 4. Januar an Emma Walmsley. Was für die HP Aktie spricht Zahlen über den Erwartungen

Starkes Geschäft mit Firmenkunden

Dividendenrendite von rund 4,4 Prozent

Niedrige Bewertung von gut 8 auf den Gewinn Was Anleger bedenken sollten Speicherkosten steigen weiter

Schrumpfender PC-Markt 2027 erwartet

Gewinn durch Zollrückerstattungen geschönt

Führungswechsel im Januar Einordnung der Redaktion: Die HP Aktie zeigt, dass der KI-Boom nicht nur Gewinner hat. Während Speicherhersteller von knappen Chips profitieren, zahlen PC-Hersteller die Rechnung. HP verdient noch gut und gibt viel Geld an die Aktionäre zurück, doch die Margen im Kerngeschäft stehen unter Druck. Die niedrige Bewertung und die hohe Dividende bieten Halt. Für eine nachhaltige Erholung braucht es aber eine Entspannung bei den Speicherpreisen, und die ist nicht in Sicht. FAQ Häufige Fragen zur HP Aktie Warum fiel die HP Aktie trotz guter Zahlen?

Der Ausblick auf 2027 fiel vorsichtig aus. Steigende Kosten für Speicherchips und ein schrumpfender PC-Markt belasten die Margen. Wie hoch ist die Dividende der HP Aktie?

HP zahlt künftig 0,31 US-Dollar je Quartal. Beim Schlusskurs vor den Zahlen von 27,94 US-Dollar entspricht das rund 4,4 Prozent im Jahr. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der HP Aktie?

ISIN US40434L1052, WKN A142VP. Deutsches Handelssymbol: 7HP. US-Handelssymbol: HPQ (NYSE).

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