Hormel Foods ist einer der bekanntesten Lebensmittelkonzerne Amerikas – und eine der traurigsten Dividendengeschichten der vergangenen Jahre. Während die Marken wie Spam, Skippy oder Planters in fast jedem US-Haushalt stehen, ist die Hormel Foods Aktie seit Jahren auf dem Rückzug. Zuletzt kostete sie knapp 22 Dollar, seit den Zahlen im August hat sie gut 5 Prozent verloren. Am Donnerstag, dem 3. Dezember, legt der Konzern vor dem US-Börsenstart die Hormel Foods Quartalszahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr vor. Es ist zugleich der erste große Auftritt des neuen Vorstandschefs John Ghingo, der erstmals einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 geben will.
Hormel Foods Aktie: Rund 5 Prozent Dividendenrendite, Kurs nahe dem Mehrjahrestief – am Donnerstag legt der neue Chef erstmals seinen Plan für 2027 vor
Spam, Skippy, Planters – die Marken kennt jeder, die Aktie meiden viele. Hormel Foods kämpft mit schwachem Umsatz und Kosten, hat aber die Gewinnprognose zuletzt angehoben. Am 3. Dezember kommen die Jahreszahlen und der erste Ausblick des neuen Vorstandschefs John Ghingo. Was die Hormel Foods Aktie jetzt bewegt.
Die Stammdaten für Anleger: Die Hormel Foods Aktie trägt die ISIN US4404521001 und die WKN 850875. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol HO7 gehandelt, in den USA unter dem Kürzel HRL an der New York Stock Exchange.
Die Lage
Weniger Umsatz, mehr Gewinn
Das dritte Quartal zeigte beide Seiten von Hormel: einen schrumpfenden Umsatz und einen steigenden bereinigten Gewinn.
Im dritten Quartal sank der Umsatz um 2,4 Prozent auf 2,96 Milliarden Dollar und blieb deutlich hinter den erwarteten 3,05 Milliarden Dollar zurück. Hormel nannte als Gründe den Umbau des Portfolios, niedrigere rohstoffbedingte Preise und eine weiterhin angeschlagene Verbraucherstimmung. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,37 Dollar dagegen leicht über den Erwartungen, die bereinigte operative Marge erreichte 9 Prozent. Nach Bilanzregeln brach der Gewinn wegen Sonderbelastungen allerdings auf 0,11 Dollar je Aktie ein, nach 0,33 Dollar im Vorjahr.
Trotzdem hob Hormel die Gewinnprognose an: Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 2026 bei 1,45 bis 1,51 Dollar liegen, ein Plus von 6 bis 10 Prozent. Die Umsatzprognose wurde dagegen auf 12,1 bis 12,2 Milliarden Dollar gesenkt. Ein Grund ist der Verkauf des Brasilien-Geschäfts mit der Marke Ceratti, der zu Beginn des vierten Quartals abgeschlossen wurde. Die Aktie reagierte damals vorbörslich mit einem Minus von rund 2 Prozent.
Wir heben unsere bereinigte Gewinnprognose an und sind zuversichtlich, ein Gewinnwachstum im Rahmen unseres langfristigen Ziels oder darüber zu erreichen.
Die Erwartungen
Was die Hormel Foods Quartalszahlen liefern müssen
Für das vierte Quartal erwarten Analysten einen bereinigten Gewinn von 0,38 Dollar je Aktie nach 0,32 Dollar im Vorjahr, beim Umsatz rund 3,17 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr musste Hormel wegen Abschreibungen von 234 Millionen Dollar nach Bilanzregeln sogar einen Verlust ausweisen. Doch die eigentliche Spannung liegt im Ausblick: Ghingo und der neue Finanzchef Ash Bhumbla wollen erstmals die Ziele für das Geschäftsjahr 2027 vorstellen. Entscheidend für die Hormel Foods Quartalszahlen wird sein, ob der Konzern wieder Umsatzwachstum in Aussicht stellt.
Hormel Foods: bereinigter Gewinn je Aktie im vierten Quartal
Dollar
- Analystenerwartung
Geschäftsjahr endet Ende Oktober. Q4 GJ26: Konsens der Analysten, kein Ist-Wert.
Quelle: Hormel Foods; Earnings Whispers
Daten als Tabelle
|Quartal
|Gewinn je Aktie
|Q4 GJ 2025
|0,32
|Q4 GJ 2026
|0,38
Für Einkommensinvestoren bleibt die Dividende das Hauptargument. Hormel hat sie über Jahrzehnte ohne Unterbrechung erhöht, die Rendite liegt nach dem Kursrückgang inzwischen bei rund 5 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut wallstreet-online bei gut 26 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Traditionell kündigt Hormel die Dividendenerhöhung für das neue Jahr Ende November oder Anfang Dezember an – auch das dürfte Anleger in dieser Woche interessieren.
Die Szenarien
Drei Wege für die Hormel Foods Aktie nach den Zahlen
Szenario 1: Glaubwürdiger Neustart
Hormel trifft die Gewinnprognose und stellt für 2027 wieder Umsatz- und Gewinnwachstum in Aussicht. Dann könnte die Hormel Foods Aktie ihre Bodenbildung fortsetzen.
Szenario 2: Vorsichtiger Ausblick
Das Jahr endet im Rahmen, der Ausblick für 2027 fällt zurückhaltend aus. Die hohe Dividendenrendite dürfte den Kurs stützen.
Szenario 3: Neue Enttäuschung
Der Umsatz schrumpft weiter und der Ausblick bleibt hinter den Erwartungen. Dann droht ein neues Mehrjahrestief.
Häufige Fragen zur Hormel Foods Aktie
Wann legt Hormel Foods die Quartalszahlen vor?
Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, vor US-Börsenbeginn. Die Telefonkonferenz startet um 9:00 Uhr New Yorker Zeit, also um 15:00 Uhr deutscher Zeit.
Was erwartet Hormel für das Gesamtjahr 2026?
Einen bereinigten Gewinn von 1,45 bis 1,51 Dollar je Aktie und einen Umsatz von 12,1 bis 12,2 Milliarden Dollar.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Hormel Foods Aktie?
ISIN US4404521001, WKN 850875, deutsches Handelssymbol HO7, US-Handelssymbol HRL an der NYSE.
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