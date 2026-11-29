Wann legt Hormel Foods die Quartalszahlen vor?

Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, vor US-Börsenbeginn. Die Telefonkonferenz startet um 9:00 Uhr New Yorker Zeit, also um 15:00 Uhr deutscher Zeit.

Was erwartet Hormel für das Gesamtjahr 2026?

Einen bereinigten Gewinn von 1,45 bis 1,51 Dollar je Aktie und einen Umsatz von 12,1 bis 12,2 Milliarden Dollar.

Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Hormel Foods Aktie?

ISIN US4404521001, WKN 850875, deutsches Handelssymbol HO7, US-Handelssymbol HRL an der NYSE.