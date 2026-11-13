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Höhere Zinsen drücken auf Immobilienpreise

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 14:00 2 Min. Helaba

Preise von deutschen Wohn- und Einzelhandelsimmobilien stagnieren in Q3 - Preisrückgang bei Büroimmobilien

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Die Preisentwicklung am deutschen Immobilienmarkt hat sich seit Jahresbeginn infolge der gestiegenen Zinsen abgekühlt, so die Helaba. Im dritten Quartal habe der Gesamtindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp), der Wohn- und Gewerbeimmobilien umfasse, stagniert. Damit habe er 0,2 % über dem Vorjahresniveau beziehungsweise 0,2 % unter dem Vorquartalsstand gelegen. Die einzelnen Segmente hätten sich recht unterschiedlich entwickelt. Wohneigentum sei durch das höhere Zinsniveau weniger erschwinglich geworden. Dadurch würden Kaufinteressenten auf die Mietmärkte gedrängt, wo die Neuvertragsmieten zuletzt um 1,2 % gegenüber dem Vorquartal zugelegt hätten. Die Nachfrage nach Wohnraum bleibe weiterhin hoch und das Angebot knapp. Dies stabilisiere die Preise. Die Wohnimmobilienpreise hätten sich im Vergleich zum Vorquartal kaum verändert (-0,1 %). Allerdings hätten die Preise in den Top-7-Städten um durchschnittlich 0,5 % nachgegeben. Ursache hierfür dürften das dort inzwischen sehr hohe Preisniveau und die vergleichsweise niedrigen Renditen sein, die für eine höhere Zinssensitivität sorgten. Im kommenden Jahr spreche jedoch der anhaltende Wohnungsmangel – trotz einer geringen Erschwinglichkeit – für leicht steigende Preise. Die gestiegenen Zinsen verringerten auch die relative Attraktivität von Gewerbeimmobilien. Mit einem Rückgang von 1,0 % gegenüber dem Vorquartal und 3,9 % gegenüber dem Vorjahr stünden die Preise von Bürogebäuden besonders stark unter Druck. Innerhalb des Büromarktes bestünden jedoch deutliche Unterschiede. Hochwertige Büros im Zentrum seien weiterhin knapp und stark nachgefragt, weshalb sich dort Preise, Mieten und Leerstände günstiger entwickelten als in weniger attraktiven Lagen. Auch im Einzelhandel schnitten zentrale Lagen besser ab. Die Preise von Einzelhandelsobjekten hätten im dritten Quartal sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch zum Vorquartal stagniert. Auf den gewerblichen Mietmärkten habe sich dagegen die positive Entwicklung fortgesetzt. Gegenüber dem zweiten Quartal hätten sich die Büromieten um 0,4 % und die Einzelhandelsmieten um 0,7 % erhöht. Dieser Trend dürfte sich angesichts einer 2027 an Fahrt gewinnenden deutschen Wirtschaft fortsetzen. Mietverträge seien häufig indexiert, wodurch der Anstieg der Verbraucherpreise kompensiert werde. Dennoch könnten die Mietzuwächse die negativen Bewertungseffekte durch höhere Zinsen nur teilweise kompensieren, weshalb bei Gewerbeimmobilien auch 2027 mit leicht sinkenden Preisen zu rechnen sei.

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