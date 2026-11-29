Im dritten Quartal steigerte Hochtief den Umsatz um 22,3 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro. Der Auftragseingang sprang um 62,6 Prozent auf 17,1 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 89,7 Milliarden Euro einen Rekord. Nach neun Monaten stieg der operative Nettogewinn um 39,8 Prozent auf 751,6 Millionen Euro.

Treiber sind vor allem Rechenzentren. Innerhalb von zwölf Monaten hat der Konzern Aufträge in diesem Bereich von rund 27 Milliarden Euro gewonnen. Für 2026 peilt Hochtief einen operativen Nettogewinn von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro an.