Die Hochtief Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 341,40 Euro geschlossen, ein Plus von 1,67 Prozent. Auf Wochensicht legte die Hochtief Aktie um 1,01 Prozent zu. Der Baukonzern aus Essen hat sich in den vergangenen Monaten zu einem der wichtigsten Bauunternehmen für Rechenzentren entwickelt.
Hochtief Aktie: 89,7 Milliarden Euro Auftragsbestand – der Baukonzern als Rechenzentrums-Wert
Die Hochtief Aktie schließt die Woche bei 341,40 Euro. Der Baukonzern meldet einen Rekordauftragsbestand, getrieben von Aufträgen für Rechenzentren. Nach den Quartalszahlen war die Aktie dennoch zunächst gefallen.
HOCHTIEF AG · ISIN: DE0006070006 · WKN: 607000 · Handelssymbol: HOT (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): HOCFY
Die Zahlen
Rekordaufträge und ein bestätigtes Gewinnziel
Im dritten Quartal steigerte Hochtief den Umsatz um 22,3 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro. Der Auftragseingang sprang um 62,6 Prozent auf 17,1 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 89,7 Milliarden Euro einen Rekord. Nach neun Monaten stieg der operative Nettogewinn um 39,8 Prozent auf 751,6 Millionen Euro.
Treiber sind vor allem Rechenzentren. Innerhalb von zwölf Monaten hat der Konzern Aufträge in diesem Bereich von rund 27 Milliarden Euro gewonnen. Für 2026 peilt Hochtief einen operativen Nettogewinn von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro an.
Die Börse
Gute Zahlen, trotzdem zunächst Verluste
Nach Vorlage der Quartalszahlen gab die Hochtief Aktie zunächst um rund 7 Prozent nach. Nach dem kräftigen Anstieg in diesem Jahr waren die Erwartungen hoch. Zudem reagiert die Aktie inzwischen ähnlich wie Technologiewerte auf die Stimmung rund um Investitionen in Künstliche Intelligenz. Mehrheitlich gehört Hochtief seiner spanischen Muttergesellschaft.
Hochtief verdient am Bau der KI-Infrastruktur. Damit hängt die Aktie auch an der Frage, wie lange die großen Technologiekonzerne so viel investieren.
Häufige Fragen zur Hochtief Aktie
Wo hat die Hochtief Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 341,40 Euro, ein Plus von 1,67 Prozent.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
Er erreichte im dritten Quartal mit 89,7 Milliarden Euro einen Rekord.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0006070006, WKN 607000, Handelssymbol HOT.
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