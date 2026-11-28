Chiara Battistini von der US-Bank JPMorgan hat den Zielwert für die Hermès Aktie von 1.600 auf 1.340 Euro gesenkt und die Einstufung „Neutral“ beibehalten. Die Studie stammt vom 26. November und wurde am 27. November verbreitet. Ihre Begründung gilt der ganzen Branche: Nach zwei Jahren der Neuausrichtung dürfte es 2027 in der Breite weiterhin kein Wachstum geben.