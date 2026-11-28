Die Hermès Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, in Paris bei 1.283,50 Euro geschlossen, ein Plus von 0,86 Prozent. Auf Xetra endete die Woche bei 1.286,50 Euro, 4,93 Prozent über dem Schluss vom 20. November. Die Wochenerholung ändert nichts am Jahresbild: Seit Januar hat der Luxuskonzern nach Angaben von MarketScreener 39,51 Prozent an Börsenwert verloren.
Hermès Aktie: 40 Prozent Jahresminus – und JPMorgan streicht den Zielwert um 260 Euro
Die Hermès Aktie schließt in Paris bei 1.283,50 Euro. JPMorgan senkt den Zielwert von 1.600 auf 1.340 Euro, UBS bleibt bei Sell. Für die Luxusbranche erwartet die US-Bank 2027 kein Wachstum.
Hermès International S.C.A. · ISIN: FR0000052292 · WKN: 886670 · Handelssymbol: HMI · US-Handelssymbol: HESAY
Die Analysten
Zwei Großbanken, wenig Zuversicht
Chiara Battistini von der US-Bank JPMorgan hat den Zielwert für die Hermès Aktie von 1.600 auf 1.340 Euro gesenkt und die Einstufung „Neutral“ beibehalten. Die Studie stammt vom 26. November und wurde am 27. November verbreitet. Ihre Begründung gilt der ganzen Branche: Nach zwei Jahren der Neuausrichtung dürfte es 2027 in der Breite weiterhin kein Wachstum geben.
JPMorgan Chase & Co. · ISIN: US46625H1005 · WKN: 850628 · Handelssymbol: CMC · US-Handelssymbol: JPM
Zuzanna Pusz von der Schweizer Großbank UBS hob ihren Zielwert am 26. November leicht von 1.150 auf 1.165 Euro an, blieb aber bei „Sell“. Ihr Zielwert liegt gut neun Prozent unter dem aktuellen Kurs. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
UBS Group AG · ISIN: CH0244767585 · WKN: A12DFH · Handelssymbol: 0UB · US-Handelssymbol: UBS
Hermès galt als der Luxuswert, dem keine Krise etwas anhaben kann. Das Jahr 2026 hat diese Gewissheit teuer gemacht.
Das Geschäft
China drückt selbst den Primus
Der Auslöser des jüngsten Kursrutschs liegt im Oktober. Hermès meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 4,10 Milliarden Euro und blieb damit unter den Erwartungen. Belastet hat vor allem China. Die Aktie verlor an jenem Tag zeitweise 7,52 Prozent und war Schlusslicht im CAC 40.
Dass ausgerechnet Hermès enttäuscht, hat die Branche aufgeschreckt. Der Hersteller der Birkin-Tasche hatte sich lange besser gehalten als die Konkurrenz, weil seine Kundschaft besonders vermögend ist und die Produkte knapp gehalten werden. Wenn auch dort die Nachfrage nachgibt, ist die Schwäche des Luxusmarkts breiter als gedacht.
Häufige Fragen zur Hermès Aktie
Wo schloss die Hermès Aktie am Freitag?
Bei 1.283,50 Euro in Paris und 1.286,50 Euro auf Xetra.
Was hat JPMorgan geändert?
Den Zielwert von 1.600 auf 1.340 Euro, die Einstufung bleibt Neutral.
Wie hat sich die Aktie 2026 entwickelt?
Rund 40 Prozent im Minus seit Jahresbeginn.
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