hep global: Solarstrom und Batteriespeicher kombiniert - Zehnjahresvertrag mit Engelhart - Anleihenews

Der hep global-Konzern ist ein international tätiger Projektentwickler für Solarparks und Batteriespeicherprojekte. Seit über 15 Jahren entwickelt und plant das inhabergeführte Unternehmen aus Baden-Württemberg Projekte für erneuerbare Energien, insbesondere in Europa, Japan und Nordamerika. Der strategische Fokus liegt dabei auf Greenfield-Projekten sowie auf der Integration von Batteriespeichern. Weltweit beschäftigt der hep global-Konzern rund 120 Mitarbeitende und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Italien, Polen, den USA, Kanada und Japan vertreten. hep global hat bislang Solarprojekte mit einer Gesamtkapazität von rund 1,5 GWp entwickelt und verfügt über eine Projekt-Pipeline von knapp 5 GW weltweit.