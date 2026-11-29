Wenn ein Sturm Dächer abdeckt oder ein Auto gegen einen Baum fährt, läuft der Schadenfall bei vielen großen Versicherern über die Software von Guidewire. Das Unternehmen aus San Mateo in Kalifornien hat ein Rekordjahr hinter sich – und doch hat die Guidewire Aktie seit den Jahreszahlen Anfang September rund 13 Prozent verloren. Anfang November kostete sie rund 161 Dollar, weit unter dem Zwölfmonatshoch von knapp 256 Dollar. Am Donnerstag, dem 3. Dezember, legt Guidewire nach US-Börsenschluss die Guidewire Quartalszahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor.
Guidewire Aktie: Bestes Vertriebsjahr der Firmengeschichte, Kurs trotzdem rund 13 Prozent tiefer – am Donnerstag zählt jeder Dollar wiederkehrender Umsatz
Guidewire liefert die Software, mit der Versicherer Policen und Schäden verwalten – und wechselt gerade mit seinen Kunden in die Cloud. Am 3. Dezember legt das Unternehmen die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vor. Unsere Vorschau zeigt, was die Guidewire Aktie jetzt bewegt.
Die Stammdaten für Anleger: Die Guidewire Aktie trägt die ISIN US40171V1008 und die WKN A1JS4X. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol 0GS gehandelt, in den USA unter dem Kürzel GWRE an der New York Stock Exchange.
Das Rekordjahr
Die Versicherer ziehen in die Cloud
Das Geschäftsjahr 2026, das Ende Juli endete, war das stärkste in der Geschichte von Guidewire.
Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 1,48 Milliarden Dollar, der wiederkehrende Jahresumsatz um 19 Prozent auf 1,24 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 2,51 auf 3,43 Dollar. Der wichtigste Treiber ist der Umzug der Versicherer in die Cloud: Der Cloud-Anteil am wiederkehrenden Umsatz wuchs um 35 Prozent und liegt inzwischen bei 84 Prozent. Finanzchef Jeff Cooper verwies auf ein Rekordjahr im Vertrieb und die niedrigste Kündigungsrate, seit Guidewire diese Kennzahl misst.
KI treibt unsere Dynamik, weil immer mehr Versicherer ihren KI-Umbau mit Guidewire angehen.
Die Erwartungen
Was die Guidewire Quartalszahlen liefern müssen
Für das erste Quartal stellt Guidewire einen Umsatz von 372 bis 378 Millionen Dollar in Aussicht, ein Plus von rund 13 Prozent gegenüber den 332,6 Millionen Dollar des Vorjahres. Der wiederkehrende Jahresumsatz soll Ende Oktober bei 1,253 bis 1,259 Milliarden Dollar liegen. Analysten rechnen laut Benzinga mit einem bereinigten Gewinn von 0,65 Dollar je Aktie, ungefähr so viel wie vor einem Jahr. Für die Guidewire Quartalszahlen ist die Gewinnzahl aber zweitrangig: Entscheidend ist, wie viel neuer wiederkehrender Umsatz im Quartal hinzugekommen ist. Im Vorjahresquartal waren es 22 Millionen Dollar.
Guidewire: wiederkehrender Jahresumsatz (ARR)
Mio. Dollar
- Prognose des Managements (Mitte)
Konstante Wechselkurse. Q1 GJ27: Mitte der Unternehmensprognose von 1.253 bis 1.259 Millionen Dollar, kein Ist-Wert.
Quelle: Guidewire, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Stichtag
|ARR
|31. Juli 2025
|1.041
|31. Oktober 2025
|1.063
|31. Juli 2026
|1.242
|31. Oktober 2026
|1.256
Für das Gesamtjahr erwartet Guidewire einen wiederkehrenden Umsatz von 1,45 bis 1,46 Milliarden Dollar, ein Wachstum von rund 18 Prozent, und einen Umsatz von 1,71 bis 1,73 Milliarden Dollar. Mehr als die Hälfte des geplanten Neugeschäfts ist laut Unternehmen bereits vertraglich gesichert. Trotzdem empfanden viele Anleger den Ausblick im September als zu vorsichtig – ein Grund für den Kursrückgang seither. Guidewire macht nur wenige, aber große Abschlüsse pro Quartal. Verschiebt sich ein Vertrag, schwanken die Zahlen deutlich.
Die Szenarien
Drei Wege für die Guidewire Aktie nach den Zahlen
Szenario 1: Starker Start ins Jahr
Der wiederkehrende Umsatz liegt über der Prognose, die Jahresziele steigen. Dann könnte die Guidewire Aktie die Verluste seit September aufholen.
Szenario 2: Im Plan
Die Zahlen liegen in der Spanne, der Ausblick bleibt unverändert. Die Aktie dürfte sich kaum bewegen.
Szenario 3: Verschobene Abschlüsse
Große Verträge rutschen ins nächste Quartal. Dann droht ein weiterer Rückschlag, auch wenn das Jahresziel bestehen bleibt.
Häufige Fragen zur Guidewire Aktie
Wann legt Guidewire die Quartalszahlen vor?
Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss.
Was erwartet Guidewire für das erste Quartal?
Einen Umsatz von 372 bis 378 Millionen Dollar und einen wiederkehrenden Jahresumsatz von 1,253 bis 1,259 Milliarden Dollar.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Guidewire Aktie?
ISIN US40171V1008, WKN A1JS4X, deutsches Handelssymbol 0GS, US-Handelssymbol GWRE an der NYSE.
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