Wann legt Guidewire die Quartalszahlen vor?

Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss.

Was erwartet Guidewire für das erste Quartal?

Einen Umsatz von 372 bis 378 Millionen Dollar und einen wiederkehrenden Jahresumsatz von 1,253 bis 1,259 Milliarden Dollar.

Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Guidewire Aktie?

ISIN US40171V1008, WKN A1JS4X, deutsches Handelssymbol 0GS, US-Handelssymbol GWRE an der NYSE.