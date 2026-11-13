News maerkte neutral Rohstoffe

Großhandelspreise im Oktober 2026: +8,8% gegenüber Oktober 2025

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 09:03 2 Min. Statistisches Bundesamt

Die deutschen Großhandelspreise steigen im Oktober um 8,8% – der stärkste Anstieg seit Februar 2023, vor allem getrieben durch teurere Mineralölerzeugnisse.

Bild: Photo by Towfiqu Barbhuiya / Unsplash

Die Verkaufspreise im Großhandel waren im Oktober 2026 um 8,8% höher als im Oktober 2025, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Im September 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +8,7% gelegen, im August 2026 bei +6,8%. Ein höherer Preisanstieg als im Oktober 2026 wurde zuletzt im Februar 2023 verzeichnet (+9,5% gegenüber Februar 2022). Ausschlaggebend für den Preisanstieg im Oktober 2026 waren noch immer die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten, in deren Folge sich insbesondere die Großhandelspreise für Energieprodukte erhöhten. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, stiegen die Großhandelspreise im Oktober 2026 gegenüber September 2026 um 0,4%. Deutliche Preisanstiege bei Mineralölerzeugnissen sowie bei Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln Hauptursächlich für den Anstieg der Großhandelspreise insgesamt gegenüber dem Vorjahresmonat war im Oktober 2026 der Preisanstieg bei Mineralölerzeugnissen. Die Preise lagen hier 47,6% über denen von Oktober 2025. Gegenüber dem Vormonat September 2026 stiegen die Preise um 0,9%. Ebenfalls bedeutend für die Entwicklung im Vorjahresvergleich war der Preisanstieg im Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (+21,2% gegenüber Oktober 2025, +0,7% gegenüber September 2026). Zudem stiegen unter anderem die Preise im Großhandel für chemische Erzeugnisse gegenüber Oktober 2025 um 18,6% (+1,1% gegenüber September 2026). Ebenfalls teurer als im Vorjahresmonat waren auf Großhandelsebene Nicht-Eisen-Erze, -Metalle und -Metallhalbzeug (+13,8% gegenüber Oktober 2025). Zum Vormonat September 2026 fielen die Preise jedoch um 1,6%. Datenverarbeitungs- und periphere Geräte stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13,4% und 1,5% gegenüber September 2026. Preisrückgänge im Oktober 2026 gab es dagegen insbesondere im Großhandel mit lebenden Tieren (-15,8% gegenüber Oktober 2025 und -2,7% gegenüber September 2026). Niedrigere Preise als im Vorjahresmonat wurden auf Großhandelsebene auch bei Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen (-8,4% gegenüber Oktober 2025, aber +1,4% gegenüber September 2026) sowie bei Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten (-7,1% gegenüber Oktober 2025, aber +1,0% gegenüber September 2026) bezahlt.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.