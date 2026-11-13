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Gold auf Jahrestief, Aktien im Höhenflug – warum hohe Zinsen die Märkte spalten

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 14:08 2 Min. Helaba

Helaba sieht weiteres Potenzial für die DAX-Jahresendrally, während hohe Zinsen Gold, Euro und Immobilien belasten.

Bild: KI-generiert

Ende November feiern die Amerikaner Thanksgiving, so die Analysten der Helaba. Für den US-Einzelhandel sei dies die umsatzstärkste Zeit des Jahres. An den Börsen habe das Aufwärmen bereits begonnen, unterstützt von einem Ölpreis von wieder unter 100 US-Dollar je Barrel. Trotz aller Turbulenzen und Unsicherheiten um Inflation, Zinserwartungen sowie den Chip-Konzern Nvidia hätten Anleger in den Risikomodus geschaltet. Aktien hätten kräftige Kursgewinne verzeichnet, trotz deutlich anziehender Kapitalmarktzinsen. Gold zähle deshalb zu den großen Verlierern der abgelaufenen Handelswoche. Das Edelmetall sei nicht nur wieder unter die Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze gesackt, sondern habe darüber hinaus ein neues Jahrestief erreicht. Ein steigender Risikoappetit in Verbindung mit hohen Zinsen setze dem Edelmetall doppelt zu. Auch der Euro gerate angesichts der transatlantischen Zinsdifferenz ins Hintertreffen. Der deutsche Leitindex DAX habe kurzzeitig den Sprung über die Marke von 27.000 Punkten geschafft, dank starker Unternehmensbilanzen. Die Jahresendrally könnte sogar noch an Fahrt gewinnen. Allerdings würden auch kurzfristige Rückschläge drohen, die die Aktien ausbremsen könnten. So könnte sich die Führungskrise bei Nvidia auf Technologiewerte auswirken. Ebenfalls schwer würden die Risiken des Rentenmarkts sowie die Geldpolitik der US-Notenbank wiegen. Die zuletzt höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten hätten die Zinsspekulationen bezüglich der Fed erneut befeuert. Dabei scheine nichts unmöglich: Von einer Anhebung der Fed-Funds-Futures um 50 Basispunkte im Dezember bis hin zu drei weiteren Schritten im kommenden Jahr sei alles möglich. Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen habe deshalb um knapp 30 Basispunkte angezogen und rentiere nun wieder deutlich oberhalb von 5%. Die hohe Volatilität der Erwartungen dürfte aufgrund der geänderten Kommunikationsstrategie der Fed erst einmal anhalten. Die Markterwartungen bezüglich des Straffungspotenzials der US-Notenbank seien der Einschätzung der Analysten nach bereits weit über das Ziel hinausgeschossen. Das würden die Analysten in ihrem Jahresausblick 2027 "Weltwirtschaft im Labor" zeigen. Mittelfristig würden Aktien weiter profitieren, sodass die Marke von 27.000 Punkten nicht das Ende der Fahnenstange sein dürfte. Für die Immobilienmärkte seien die Bedingungen hingegen weniger günstig. Der Zinsschock der letzten Monate zeige hier Wirkung. In der Berichtswoche dürfte sich dies auch in den US-Baudaten widerspiegeln. Allerdings könnten die US-Industrieproduktion und die US-Einzelhandelsumsätze im Oktober zu einer leichten Beruhigung der Zinserwartungen beitragen. Aus Deutschland stehe mit dem ZEW-Indikator ein erstes Konjunktur-Stimmungsbild für den November an.

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