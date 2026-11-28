General Motors Aktie: Acht Prozent Wochenplus – das Pentagon spricht über Drohnen aus Detroit

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 22:55 2 Min.

Die General Motors Aktie hat die Woche bei 85,20 Dollar beendet. Auslöser ist ein Bericht über Gespräche mit dem US-Verteidigungsministerium. Einen Vertrag gibt es bisher nicht.

Bild: General Motors

Die General Motors Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, im verkürzten US-Handel bei 85,20 Dollar geschlossen, ein Plus von 1,44 Prozent. Auf Wochensicht steht nach Angaben des Branchendienstes GM Authority ein Gewinn von rund acht Prozent. Auf Xetra endete die Woche bei 78,05 Euro, 6,35 Prozent über dem Schluss vom 20. November. General Motors Company · ISIN: US37045V1008 · WKN: A1C9CM · Handelssymbol: 8GM · US-Handelssymbol: GM Schlusskurs am 27.11.2026 85,20 $ Wochenplus auf Xetra +6,35 % Rekordschluss vom 4.11.2026 92,43 $ Quartalsdividende, Ex-Tag 4.12. 0,18 $ Quelle : Yahoo Finance, ad-hoc-news.de, Macrotrends, Stand 27.11.2026 Der Auslöser Gespräche, aber noch kein Auftrag Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am 24. November, das Pentagon spreche mit General Motors, Ford und weiteren Herstellern über die Massenfertigung von Drohnen. Eine Vereinbarung sei nicht geschlossen. Für die Börse reichte der Gedanke: Ein Autobauer mit freien Kapazitäten und Erfahrung in der Großserie könnte ein neues Geschäftsfeld bekommen. Ford Motor Company · ISIN: US3453708600 · WKN: 502391 · Handelssymbol: FMC1 · US-Handelssymbol: F Wie groß ein solcher Auftrag wäre, welche Margen er brächte und wann er käme, ist offen. Wer die General Motors Aktie wegen der Drohnen betrachtet, bewertet derzeit eine Möglichkeit und keinen Umsatz. Die Woche Was sonst bewegt hat Neben den Drohnen-Gesprächen nennt GM Authority drei weitere Punkte. Der Stadtrat von Detroit hat einen Umbauplan über 2,2 Milliarden Dollar für das Renaissance Center gebilligt, den früheren Konzernsitz. Der Konzern treibt Berichten zufolge die Automatisierung voran. Und eine US-Großbank hat ihre Einstufung der Aktie angehoben. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. In Ägypten hat General Motors die Fertigung des Chevrolet Groove aufgenommen. Die Investition beträgt 20 Millionen Dollar, der lokale Fertigungsanteil 45 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen sind für den 27. Januar 2027 angekündigt. Der Rückenwind Der Kurs liegt knapp acht Prozent unter dem Rekordschluss von Anfang November. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 70,43 bis 93,70 Dollar. Der Vorbehalt Die Rüstungsfantasie ruht auf einem Medienbericht. Scheitern die Gespräche, fehlt dem Wochenplus die Grundlage. Das Kerngeschäft bleibt von Zöllen und Rohstoffkosten abhängig. Häufige Fragen zur General Motors Aktie Hat General Motors einen Drohnen-Auftrag erhalten?

Nein. Reuters berichtet über Gespräche, eine Vereinbarung gibt es nicht. Wo schloss die General Motors Aktie am Freitag?

Bei 85,20 Dollar in New York und bei 78,05 Euro auf Xetra. Wann kommen die nächsten Zahlen?

Am 27. Januar 2027. Fazit: Viel Fantasie, wenig Vertrag Die General Motors Aktie hat eine starke Woche hinter sich. Getragen wird sie von einem Bericht über Gespräche mit dem Pentagon. Entscheidend ist, ob daraus ein Auftrag mit bezifferbarem Volumen wird.

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