freenet Aktie: Telefónica-Vereinbarung stärkt Kaufempfehlung

Das Urteil der freenet-Aktienanalyse fällt trotzdem eindeutig aus: Lars Vom-Cleff bestätigt für Deutsche Bank Research das Rating "buy" und das Kursziel 29 Euro. Nach der Verständigung mit Telefónica Deutschland sieht der Analyst weniger Anlass zur Sorge um die Gewinnentwicklung. Für Anleger kommt es nun darauf an, ob freenet diese verbesserte Ausgangslage auch in den kommenden Ergebnissen sichtbar macht.