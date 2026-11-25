Die freenet Aktie zählt am Mittwochmittag zu den TecDAX-Gewinnern: Der Titel des Mobilfunk- und Medienkonzerns steigt um 0,81% auf 24,84 Euro. In einem von Chip- und Technologiewerten belasteten Markt greifen Anleger zu defensiven Dividendenwerten.
freenet Aktie TecDAX-Gewinner am Mittag: Hohe Dividendenrendite lockt Anleger in defensive Werte
Die freenet Aktie legt am Mittag als TecDAX-Gewinner auf 24,84 Euro zu. Ein eigener Auslöser fehlt, doch Telekomwerte sind in der Tech-Turbulenz gefragt und die erwartete Dividendenrendite liegt bei über 8%.
Warum die freenet Aktie als TecDAX-Gewinner steigt
Einen unternehmensspezifischen Auslöser gibt es am 24. und 25.11.2026 nicht: keine Ad-hoc-Meldung und keine Analystenänderung.
Wahrscheinlich sind drei Faktoren. Erstens die defensive Rotation: Telekommunikation war am 24.11.2026 mit einem Plus von 2,16% der stärkste Sektor, freenet schloss damals bei 24,64 Euro. Zweitens das Dividendenargument: Laut FactSet-Schätzung bietet freenet 2026 mit 8,19% die höchste erwartete Dividendenrendite in MDAX und TecDAX. Drittens die Nachwirkung der Barclays-Hochstufung vom 19./20.11.2026.
Neun Monate: Umsatz steigt, EBITDA sinkt
Bei den Neunmonatszahlen am 11.11.2026 legte der Umsatz um 25,2% auf 2.289,6 Mio. Euro zu, vor allem durch die Integration von mobilezone Deutschland. Das bereinigte EBITDA sank um 5,7% auf 372,5 Mio. Euro, belastet mit rund 32 Mio. Euro aus der Telefónica-Vereinbarung. Der bereinigte Free Cashflow stieg um 2,7% auf 233,3 Mio. Euro.
Die Prognose 2026 wurde bestätigt: bereinigtes EBITDA von 500 bis 530 Mio. Euro und bereinigter Free Cashflow von 270 bis 300 Mio. Euro. Am 10.11.2026 unterzeichnete freenet ein Eckpunktepapier mit Telefónica für rund zehn weitere Jahre Partnerschaft, was laut Deutsche Bank Research die Gewinnsorgen verringert. Zusätzlich läuft ein Aktienrückkauf über 75 Mio. Euro.
Analysten: Barclays dreht auf Overweight
Barclays hob freenet am 19./20.11.2026 von "Equal Weight" auf "Overweight" an und begründet dies mit besseren Mobilfunkaussichten und weniger Gegenwind im IPTV-Geschäft. Unter zehn Häusern zählen Berichten zufolge vier zu den Kaufempfehlungen, fünf raten zum Halten und eines zum Verkaufen.
|Haus
|Datum
|Votum
|Barclays
|19./20.11.2026
|Overweight (zuvor Equal Weight)
|DZ Bank
|19.11.2026
|Kaufen
|Deutsche Bank Research
|16.11.2026
|Buy
|Berenberg
|12.11.2026
|Buy
|Goldman Sachs
|12.11.2026
|Sell
Quelle: Analystenmeldungen, Stand November 2026
Charttechnik der freenet Aktie
Die Aktie pendelt seit Mitte November zwischen rund 23,60 und 24,90 Euro. Widerstand liegt bei 25,00 bis 25,50 Euro, Unterstützung bei rund 23,70 Euro.
Chance: Dividende und Rückkauf
Hohe Dividendenrendite und Aktienrückkauf stützen den Kapitalrückfluss.
Chance: Planungssicherheit
Der Telefónica-Vertrag und das Wachstum bei waipu.tv geben Rückenwind.
Risiko: Mobilfunkmarge
Das EBITDA im Mobilfunk sinkt, der Preiskampf (Black-Week-Aktionen) verschärft sich.
Risiko: Abhängigkeit
freenet betreibt kein eigenes Netz und bleibt von Netzbetreibern abhängig.
Ausblick für die freenet Aktie
Die nächsten Jahreszahlen stehen laut Marketscreener am 24.02.2027 an, andere Quellen nennen den 19.03.2027. Bis dahin dürfte die freenet Aktie als aktueller TecDAX-Gewinner vor allem von der Rotation in defensive Dividendenwerte abhängen.
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