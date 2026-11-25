Bei den Neunmonatszahlen am 11.11.2026 legte der Umsatz um 25,2% auf 2.289,6 Mio. Euro zu, vor allem durch die Integration von mobilezone Deutschland. Das bereinigte EBITDA sank um 5,7% auf 372,5 Mio. Euro, belastet mit rund 32 Mio. Euro aus der Telefónica-Vereinbarung. Der bereinigte Free Cashflow stieg um 2,7% auf 233,3 Mio. Euro.

Die Prognose 2026 wurde bestätigt: bereinigtes EBITDA von 500 bis 530 Mio. Euro und bereinigter Free Cashflow von 270 bis 300 Mio. Euro. Am 10.11.2026 unterzeichnete freenet ein Eckpunktepapier mit Telefónica für rund zehn weitere Jahre Partnerschaft, was laut Deutsche Bank Research die Gewinnsorgen verringert. Zusätzlich läuft ein Aktienrückkauf über 75 Mio. Euro.