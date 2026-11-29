Die freenet Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt. Nach Angaben von boerse.de geschah das mit dem Anstieg auf 25,12 Euro. An der Börse Stuttgart notierte die freenet Aktie um 21:55 Uhr bei 25,32 Euro, ein Plus von 1,20 Prozent. Am Donnerstag hatte sie bei 25,08 Euro geschlossen.
freenet Aktie: Zurück über die 200-Tage-Linie – der Dividendenwert zieht an
Die freenet Aktie hat am Freitag die 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen. An der Börse Stuttgart ging sie am Abend mit 25,32 Euro aus dem Handel, ein Plus von 1,20 Prozent. Für 2025 schüttet der Telekomanbieter 2,07 Euro je Aktie aus.
freenet AG · ISIN: DE000A0Z2ZZ5 · WKN: A0Z2ZZ · Handelssymbol: FNTN (Xetra)
Die Dividende
Gut acht Prozent auf den Kurs
Für das Geschäftsjahr 2025 hat freenet eine Dividende von 2,07 Euro je Aktie vorgeschlagen, 10 Cent mehr als im Vorjahr. Bezogen auf den Stuttgarter Kurs von 25,32 Euro entspricht das einer Rendite von gut 8 Prozent. Die Dividende ist für viele Anleger der wichtigste Grund, die Aktie zu halten.
freenet aus Büdelsdorf in Schleswig-Holstein vertreibt Mobilfunkverträge und das Internetfernsehen waipu.tv, das der Konzern als Wachstumstreiber sieht. Die Aktie ist im MDAX und im TecDAX vertreten.
Für die freenet Aktie zählen zwei Dinge: ein stabiler Mittelzufluss und eine Dividende, die er trägt. Der Sprung über die 200-Tage-Linie ist ein Signal, noch keine Wende.
Häufige Fragen zur freenet Aktie
Was ist am Freitag passiert?
Die freenet Aktie hat die 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen.
Wie hoch ist die Dividende?
Für 2025 sind es 2,07 Euro je Aktie.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000A0Z2ZZ5, WKN A0Z2ZZ, Handelssymbol FNTN.
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