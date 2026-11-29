Für das Geschäftsjahr 2025 hat freenet eine Dividende von 2,07 Euro je Aktie vorgeschlagen, 10 Cent mehr als im Vorjahr. Bezogen auf den Stuttgarter Kurs von 25,32 Euro entspricht das einer Rendite von gut 8 Prozent. Die Dividende ist für viele Anleger der wichtigste Grund, die Aktie zu halten.

freenet aus Büdelsdorf in Schleswig-Holstein vertreibt Mobilfunkverträge und das Internetfernsehen waipu.tv, das der Konzern als Wachstumstreiber sieht. Die Aktie ist im MDAX und im TecDAX vertreten.